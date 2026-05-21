Večeras gledamo zaboravljeni klasik u kojem je sedam žena brutalno 'kastriralo' Clinta Eastwooda

U jeku Američkog građanskog rata, usred močvarne i sparine ispunjene Louisiane, dvanaestogodišnja djevojčica Amy (Pamelyn Ferdin) u šumi pronalazi teško ranjenog unionističkog kaplara Johna McBurneyja (Clint Eastwood).

Ona ga dovodi u izolirani internat za djevojke koji vodi stroga i bogobojazna Martha Farnsworth (izvanredna Geraldine Page). Njegov dolazak u ovu zagušljivu, seksualno represivnu zajednicu, u kojoj uz ravnateljicu i nekoliko učenica žive još samo učiteljica Edwina (Elizabeth Hartman) i robinja Hallie (Mae Mercer), djeluje poput kamena bačenog u mirnu vodu. U trenutku kada se u kući pojavi muškarac - neprijatelj, ali prije svega muškarac - krhka ravnoteža utemeljena na potiskivanju i pravilima počinje se urušavati. McBurney, svjestan svoje pozicije, odmah počinje plesti mrežu manipulacije, koristeći svoj šarm kao jedino oružje za preživljavanje u neprijateljskom okruženju. Njegova prisutnost budi davno uspavane želje, ljubomoru i rivalstvo, pretvarajući internat u kotao uzavrelih strasti.

Iako se premisa o ranjenom vojniku okruženom ženama koje ga obožavaju čini kao savršen materijal za mušku fantaziju, film "Opčinjeni" Dona Siegela, koji se večeras prikazuje na HRT3, vješto izbjegava tu zamku. McBurney nije plemeniti heroj, već proračunati prevarant koji svaku ženu tretira kao jedinstven izazov, prilagođavajući svoj pristup kako bi osigurao vlastiti opstanak. Mladoj i naivnoj Edwini obećava ljubav i bijeg, buntovnoj tinejdžerici Carol (Jo Ann Harris) nudi tjelesnu strast, dok se strogoj ravnateljici Marthi udvara profinjenim komplimentima i nagovještajima o potrebi za muškom rukom na imanju. Film koristi unutarnje monologe, dopuštajući gledatelju uvid u intimne misli i želje žena, čime se naglašava da pojam "opčinjeni" iz naslova ne vrijedi samo za njih, već i za samog McBurneyja, koji postaje opijen vlastitom moći i igrom zavođenja. On pogrešno vjeruje da drži sve konce u svojim rukama, podcjenjujući dubinu frustracija i snagu žena koje je rat ostavio da se same snalaze u svijetu koji se raspada.

Sve se mijenja jedne noći kada ljubomorna Edwina zatekne McBurneyja u krevetu s Carol. U naletu bijesa, ona ga gurne niz stube, pri čemu on zadobiva teški prijelom noge. Taj trenutak predstavlja točku bez povratka. Ravnateljica Martha, suočena s gangrenom, donosi hladnu i pragmatičnu odluku - moraju mu amputirati nogu kako bi mu spasili život. Scena amputacije, izvedena u kuhinji bez anestezije, jedna je od najmučnijih u filmu i označava potpunu promjenu dinamike moći. Kada se McBurney probudi i shvati da je osakaćen, njegov šarm nestaje, a na površinu izbija čisti, životinjski bijes. Uvjeren da je amputacija bila čin osvete, a ne medicinski zahvat, on postaje njihov zarobljenik, a žene od njegovih njegovateljica postaju tamničarke. Atmosfera filma tada ponire u potpuni mrak južnjačke gotike, gdje se osjećaj klaustrofobije i paranoje može gotovo opipati.

Shvativši da im osakaćeni i bijesni vojnik predstavlja prijetnju, žene donose jednoglasnu odluku da ga se moraju riješiti. U finalnom činu kolektivne osvete, Amy, djevojčica koja ga je i pronašla, dobiva zadatak da ubere gljive za njegovu posljednju večeru, napominjući kako točno zna gdje pronaći one otrovne. Film završava jezivom scenom u kojoj žene zajedno šivaju njegov mrtvački pokrov, hladno i metodično, kao da obavljaju još jedan kućanski posao. "Opčinjeni" nije jednostavna priča o borbi spolova; to je slojevita psihološka studija o posljedicama rata, izolaciji i buđenju ženske moći u svijetu u kojem su srušene sve društvene norme. Siegel se ne boji prikazati mračnu stranu ljudske prirode, istražujući teme osvete, seksualne represije i krhkosti muškosti, ostavljajući gledatelja s dubokim osjećajem nelagode.

Snimljen neposredno prije kultnog "Prljavog Harryja", "Opčinjeni" je bio treća od pet suradnji Siegela i Eastwooda, i predstavljao je hrabar pokušaj glumca da se odmakne od svoje već tada uspostavljene persone šutljivog heroja. Eastwood je sam donio roman Thomasa Cullinana Siegelu, privučen mračnom pričom i prilikom da odigra kompleksnog lika koji je u suštini negativac. Međutim, studio Universal nije znao kako promovirati film koji je istovremeno bio psihološki triler, južnjačka gotička drama i horor.

Plakati su prikazivali Eastwooda s pištoljem, sugerirajući akcijski film, što je potpuno promašilo bit priče. Rezultat je bio potpuni komercijalni neuspjeh. Sam Eastwood je kasnije izjavio kako publika nije htjela gledati film u kojem je njegov lik "emaskuliran". Ipak, film je s vremenom stekao kultni status, osobito u Europi, a kritičari su ga prepoznali kao jedno od najhrabrijih i najneobičnijih ostvarenja u karijerama obojice autora. Njegov utjecaj vidljiv je i danas, a 2017. godine Sofia Coppola snimila je vlastitu, stilski drugačiju adaptaciju, potvrdivši da je Siegelova uznemirujuća priča i dalje nevjerojatno potentna.