KULTNI 'TOP GUN'

Zračne bitke, tragedija na snimanju, uplitanje vojske: Film koji je učio generacije kako 'biti cool' slavi 40. rođendan

Autor
Katja Knežević
20.05.2026.
u 17:00

Filmska priča o pilotu Mavericku, kojeg je utjelovio Tom Cruise, koliko god kontroverzi izazivala, ni četiri desetljeća poslije prvog prikazivanja nije izgubila sjaj, štoviše, najavljuje joj se i treći nastavak

Kada je 16. svibnja 1986. u kina "sletio" "Top Gun", nitko nije mogao predvidjeti da će film o elitnim mornaričkim pilotima nadrasti epitet blockbustera. Priča o drskom, ali genijalnom pilotu Mavericku, kojeg je utjelovio Tom Cruise, četrdeset godina kasnije, kao i tutnjava F-14 Tomcata i dalje odzvanja u pop-kulturi. Film je bio destilat svoga vremena, savršeno uhvativši duh Reaganove Amerike 1980-ih, doba obnovljenog patriotizma i vjere u američku iznimnost nakon godina nacionalne nesigurnosti obilježene Vijetnamom. Radnja filma prati mladog i neobuzdanog pilota Petea "Mavericka" Mitchella i njegova kopilota i najboljeg prijatelja Nicka "Goosea" Bradshawa koji dobivaju priliku života: školovanje u elitnoj pilotskoj akademiji američke mornarice, poznatijoj kao Top Gun. U programu se Maverick sukobljava sa svojim hladnim i proračunatim rivalom Tomom "Icemanom" Kazanskym, zaljubljuje se u civilnu instruktoricu Charlotte "Charlie" Blackwood i bori s duhovima prošlosti vezanim uz očevu misterioznu smrt. Nakon tragične nesreće koja ga duboko potrese, Maverick mora pronaći način da prevlada krivnju i strah kako bi dokazao da je najbolji, ne samo svojim nadređenima već i samome sebi. Režiran je vizualno raskošnim stilom Tonyja Scotta, a producirao ga je elitni filmski i televizijski dvojac Don Simpson i Jerry Bruckheimer.

Tom Cruise kultura film Top Gun

Još iz kategorije

HITCHCOCK ZA NOVE GENERACIJE

Jeste li sigurni u svoje susjede?: Večeras na HRT-u gledamo triler koji je proslavio Shiju LaBeoufa

Psihološki triler "Paranoja" iz 2007. godine, koji se večeras prikazuje na Drugom programu HRT-a, moderna je i vješto izvedena posveta klasiku Alfreda Hitchcocka. Priča o tinejdžeru u kućnom pritvoru koji sumnja da mu je susjed serijski ubojica i danas, godinama nakon premijere, ledi krv u žilama i postavlja pitanje o tankoj granici između znatiželje i smrtonosne opsesije

Ante Peterlić
Premium sadržaj
Ante Peterlić, otac hrvatske filmologije

Nije imao ništa prepotentno u sebi, s jednakom je strašću držao predavanje na UCLA i u malom kinoklubu

Smatra ga se "ocem hrvatske filmologije" jer je utemeljio sveučilišnu nastavu filmologije u našoj zemlji. Teoriju i povijest filma predavao je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta te na Akademiji dramske umjetnosti. A bio je i utemeljitelj te glavni voditelj Škole medijske kulture Hrvatskoga filmskog saveza, koja sada nosi ime Škola medijske kulture "Ante Peterlić", kao i savjetnik za igrani film pri Ministarstvu kulture te predsjednik Vijeća za film i kinematografiju. Uz brojne stručne knjige koje je napisao, Peterlić je snimio i dva filma: "Intimu" (1965.) i "Slučajni život" (1969.). Nepoznate detalje o njemu ispričala nam je njegova kći Maja Peterlić...

