Zračne bitke, tragedija na snimanju, uplitanje vojske: Film koji je učio generacije kako 'biti cool' slavi 40. rođendan

Kada je 16. svibnja 1986. u kina "sletio" "Top Gun", nitko nije mogao predvidjeti da će film o elitnim mornaričkim pilotima nadrasti epitet blockbustera. Priča o drskom, ali genijalnom pilotu Mavericku, kojeg je utjelovio Tom Cruise, četrdeset godina kasnije, kao i tutnjava F-14 Tomcata i dalje odzvanja u pop-kulturi. Film je bio destilat svoga vremena, savršeno uhvativši duh Reaganove Amerike 1980-ih, doba obnovljenog patriotizma i vjere u američku iznimnost nakon godina nacionalne nesigurnosti obilježene Vijetnamom. Radnja filma prati mladog i neobuzdanog pilota Petea "Mavericka" Mitchella i njegova kopilota i najboljeg prijatelja Nicka "Goosea" Bradshawa koji dobivaju priliku života: školovanje u elitnoj pilotskoj akademiji američke mornarice, poznatijoj kao Top Gun. U programu se Maverick sukobljava sa svojim hladnim i proračunatim rivalom Tomom "Icemanom" Kazanskym, zaljubljuje se u civilnu instruktoricu Charlotte "Charlie" Blackwood i bori s duhovima prošlosti vezanim uz očevu misterioznu smrt. Nakon tragične nesreće koja ga duboko potrese, Maverick mora pronaći način da prevlada krivnju i strah kako bi dokazao da je najbolji, ne samo svojim nadređenima već i samome sebi. Režiran je vizualno raskošnim stilom Tonyja Scotta, a producirao ga je elitni filmski i televizijski dvojac Don Simpson i Jerry Bruckheimer.