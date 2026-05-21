deveti pitchadu

Studenti će svoje projekte predstaviti profesionalcima, a dolazi i Igor Šeregi koji će govoriti o uspjehu 'Svadbe'

Zagreb: Na sceni F22 održano 7. izdanje PitchADU-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 12:00

Stručni žiri čine Danijel Pek, producent, Marina Andree Škop, producentica i redateljica Daniela Draštata Flock, v. d. urednice HTV 1 i HTV 2

Deveti PitchADU, na kojemu će studenti Akademije dramske umjetnosti (ADU) u Zagrebu predstaviti svoje petominutne pitch prezentacije pred stručnim žirijem i gostima, održat će se u petak, 22. svibnja, na Sceni F22 ADU, najavili su organizatori.

Bit će predstavljeno 13 studentskih projekata igranih, dokumentarnih i hibridnih formata, uključujući kratkometražne i dugometražne filmove te serije. Projekt je nastao u suradnji ADU i Društva hrvatskih filmskih redatelja, a organiziraju ga studenti i studentice Odsjeka produkcije.

"Cilj događanja je omogućiti studentima da kroz kratke pitch prezentacije predstave svoje projekte relevantnim profesionalcima te ostvare kontakte, razviju projekte i steknu vrijedno iskustvo", priopćili su iz organizacijskog tima PitchADU-a.

Naveli su da PitchADU i ove godine okuplja predstavnike televizija, produkcijskih kuća, filmskih festivala i umjetničkih organizacija, kao i redatelje, producente i druge filmske profesionalce. Ističu da se u publici očekuju i predstavnici ključnih kulturnih institucija poput Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture i medija te Vijeća za elektroničke medije. "Uz podršku producenata i drugih stručnjaka, mladi autori dobivaju priliku za daljnji razvoj svojih ideja i buduću suradnju", navode.

Stručni žiri čine Danijel Pek, producent, Marina Andree Škop, producentica i redateljica Daniela Draštata Flock, v. d. urednice HTV 1 i HTV 2.

Najavili su da će u pauzi nakon pitching programa redatelj Igor Šeregi održati izlaganje o uspjehu filma "Svadba" i njegovom putu od ideje do realizacije.

kultura svadba igor šeregi vijeće za elektorničke medije Ministarstvo kulture i medija DRUŠTVO HRVATSKIH FILMSKIH REDATELJA HAVC studenti Akademija dramske umjetnosti PitchADU

HITCHCOCK ZA NOVE GENERACIJE

Jeste li sigurni u svoje susjede?: Večeras na HRT-u gledamo triler koji je proslavio Shiju LaBeoufa

Psihološki triler "Paranoja" iz 2007. godine, koji se večeras prikazuje na Drugom programu HRT-a, moderna je i vješto izvedena posveta klasiku Alfreda Hitchcocka. Priča o tinejdžeru u kućnom pritvoru koji sumnja da mu je susjed serijski ubojica i danas, godinama nakon premijere, ledi krv u žilama i postavlja pitanje o tankoj granici između znatiželje i smrtonosne opsesije

Ante Peterlić
Premium sadržaj
3
Ante Peterlić, otac hrvatske filmologije

Nije imao ništa prepotentno u sebi, s jednakom je strašću držao predavanje na UCLA i u malom kinoklubu

Smatra ga se "ocem hrvatske filmologije" jer je utemeljio sveučilišnu nastavu filmologije u našoj zemlji. Teoriju i povijest filma predavao je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta te na Akademiji dramske umjetnosti. A bio je i utemeljitelj te glavni voditelj Škole medijske kulture Hrvatskoga filmskog saveza, koja sada nosi ime Škola medijske kulture "Ante Peterlić", kao i savjetnik za igrani film pri Ministarstvu kulture te predsjednik Vijeća za film i kinematografiju. Uz brojne stručne knjige koje je napisao, Peterlić je snimio i dva filma: "Intimu" (1965.) i "Slučajni život" (1969.). Nepoznate detalje o njemu ispričala nam je njegova kći Maja Peterlić...

