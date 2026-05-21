Studenti će svoje projekte predstaviti profesionalcima, a dolazi i Igor Šeregi koji će govoriti o uspjehu 'Svadbe'

Deveti PitchADU, na kojemu će studenti Akademije dramske umjetnosti (ADU) u Zagrebu predstaviti svoje petominutne pitch prezentacije pred stručnim žirijem i gostima, održat će se u petak, 22. svibnja, na Sceni F22 ADU, najavili su organizatori.

Bit će predstavljeno 13 studentskih projekata igranih, dokumentarnih i hibridnih formata, uključujući kratkometražne i dugometražne filmove te serije. Projekt je nastao u suradnji ADU i Društva hrvatskih filmskih redatelja, a organiziraju ga studenti i studentice Odsjeka produkcije.

"Cilj događanja je omogućiti studentima da kroz kratke pitch prezentacije predstave svoje projekte relevantnim profesionalcima te ostvare kontakte, razviju projekte i steknu vrijedno iskustvo", priopćili su iz organizacijskog tima PitchADU-a.

Naveli su da PitchADU i ove godine okuplja predstavnike televizija, produkcijskih kuća, filmskih festivala i umjetničkih organizacija, kao i redatelje, producente i druge filmske profesionalce. Ističu da se u publici očekuju i predstavnici ključnih kulturnih institucija poput Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture i medija te Vijeća za elektroničke medije. "Uz podršku producenata i drugih stručnjaka, mladi autori dobivaju priliku za daljnji razvoj svojih ideja i buduću suradnju", navode.

Stručni žiri čine Danijel Pek, producent, Marina Andree Škop, producentica i redateljica Daniela Draštata Flock, v. d. urednice HTV 1 i HTV 2.

Najavili su da će u pauzi nakon pitching programa redatelj Igor Šeregi održati izlaganje o uspjehu filma "Svadba" i njegovom putu od ideje do realizacije.