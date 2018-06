Umrla književnica Daša Drndić

Nagrađivana hrvatska književnica Daša Drndić, umrla je u utorak navečer u Rijeci nakon duge i teške bolesti.

Daša Drndić rođena je u Zagrebu 1946. godine. Studirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao Fulbrightova stipendistica boravila je na Southern Illinois University, a potom i studirala na Case Western Reserve University. Radila je kao urednica u izdavačkoj kući “Vuk Karadžić”, kao profesorica engleskog jezika na Narodnom univerzitetu "Đuro Salaj" i urednica-dramaturginja na Radio-televiziji Beograd.

Doktorirala je na Sveučilištu u Rijeci gdje je na Odsjeku za anglistiku predavala modernu britansku književnost i kreativno pisanje. Objavljuje prozu, književnu kritiku, analitičke tekstove i prijevode u časopisima i književnim listovima te igrane i dokumentarne radiodrame.

Dosad objavljena prozna djela: "Put do subote" (1982.), "Kamen s neba" (1984.), "Marija Częstohowska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu" (1997.), "Canzone di guerra" (1998.), "Totenwande" (2000.), "Doppelgänger" (2002.), "Leica format" (2003.), "After Eight" (2005.), "Feministički rukopis ili politička parabola" (2006.), "Sonnenschein" (2007.), "April u Berlinu" (2009.), "Belladonna" (2012.) i "EEG" (2016.).

Roman "Sonnenschein" osvojio je 2007. godine nagradu Fran Galović za najbolju knjigu zavičajne tematike i nagradu Kiklop za prozno djelo godine. Dobitnik je nagrade Independent za najbolju stranu beletrističku knjigu po izboru čitatelja (Independent Foreign Fiction READERS Prize) za 2013. godinu. Daša Drndić dobitnica je međunarodne književne nagrade Prozart 2014.