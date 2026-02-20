Preminula umjetnica koja je premostila Željeznu zavjesu i redefinirala apstrakciju

Svijet umjetnosti oprašta se od Dóre Maurer, legendarne mađarske umjetnice koja je preminula 14. veljače. Rođena 1937. u Budimpešti, Maurer je započela svoj put školovanjem za grafičarku na Mađarskoj akademiji likovnih umjetnosti, no njezin se rad ubrzo razvio u multidisciplinarnu praksu koja je obuhvaćala slikarstvo, fotografiju, eksperimentalni film, performanse i skulpturu.

Bila je jedna od ključnih figura mađarske neoavangarde koja je djelovala underground, izvan okvira službenog socijalističkog realizma, stvarajući neovisnu scenu kroz radionice i izložbe koje su promicale intelektualnu slobodu.

Nakon udaje za austrijsko-mađarskog umjetnika Tibora Gáyora, dobila je dvojno državljanstvo, što joj je omogućilo rijetku privilegiju putovanja između Budimpešte i Beča. Ta pozicija između istoka i zapada tijekom Hladnog rata pretvorila ju je u umjetnicu koja je premostila Željeznu zavjesu, njezin atelje postao je mjesto susreta i razmjene ideja, a ona sama kanal kroz koji su nove umjetničke struje prodirale u izoliranu mađarsku scenu.

Iako je eksperimentirala s brojnim medijima, od kasnih sedamdesetih slikarstvo zauzima središnje mjesto u njezinom opusu. Tu je razvila svoj prepoznatljiv stil geometrijske apstrakcije. Jedan od najupečatljivijih radova njezine karijere bila je monumentalna zidna slika u dvorcu Buchberg u Austriji (1982. – 1983.), gdje je oslikala cijelu jednu sobu nepravilnog oblika, projicirajući obojenu geometrijsku mrežu na zidove, pod i strop.

Globalnu je slavu doživjela u kasnijoj fazi karijere, okrunjenu velikom retrospektivnom izložbom u galeriji Tate Modern u Londonu 2019. godine. Njezini radovi danas se nalaze u najprestižnijim svjetskim zbirkama, uključujući MoMA-u u New Yorku i Centar Pompidou u Parizu.