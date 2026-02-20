Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Dóra Maurer

Preminula umjetnica koja je premostila Željeznu zavjesu i redefinirala apstrakciju

By Évi Fábián/WIKI
VL
Autor
vecernji.hr
20.02.2026.
u 17:08

Mađarska vizualna umjetnica Dóra Maurer, jedna od najvažnijih i najutjecajnijih figura srednjoeuropske suvremene umjetnosti, preminula je u 89. godini. Tijekom svoje bogate karijere duge više od pet desetljeća pomicala je granice medija

Svijet umjetnosti oprašta se od Dóre Maurer, legendarne mađarske umjetnice koja je preminula 14. veljače. Rođena 1937. u Budimpešti, Maurer je započela svoj put školovanjem za grafičarku na Mađarskoj akademiji likovnih umjetnosti, no njezin se rad ubrzo razvio u multidisciplinarnu praksu koja je obuhvaćala slikarstvo, fotografiju, eksperimentalni film, performanse i skulpturu.

Bila je jedna od ključnih figura mađarske neoavangarde koja je djelovala underground, izvan okvira službenog socijalističkog realizma, stvarajući neovisnu scenu kroz radionice i izložbe koje su promicale intelektualnu slobodu.

Nakon udaje za austrijsko-mađarskog umjetnika Tibora Gáyora, dobila je dvojno državljanstvo, što joj je omogućilo rijetku privilegiju putovanja između Budimpešte i Beča. Ta pozicija između istoka i zapada tijekom Hladnog rata pretvorila ju je u umjetnicu koja je premostila Željeznu zavjesu, njezin atelje postao je mjesto susreta i razmjene ideja, a ona sama kanal kroz koji su nove umjetničke struje prodirale u izoliranu mađarsku scenu. 

Iako je eksperimentirala s brojnim medijima, od kasnih sedamdesetih slikarstvo zauzima središnje mjesto u njezinom opusu. Tu je razvila svoj prepoznatljiv stil geometrijske apstrakcije. Jedan od najupečatljivijih radova njezine karijere bila je monumentalna zidna slika u dvorcu Buchberg u Austriji (1982. – 1983.), gdje je oslikala cijelu jednu sobu nepravilnog oblika, projicirajući obojenu geometrijsku mrežu na zidove, pod i strop. 

Globalnu je slavu doživjela u kasnijoj fazi karijere, okrunjenu velikom retrospektivnom izložbom u galeriji Tate Modern u Londonu 2019. godine. Njezini radovi danas se nalaze u najprestižnijim svjetskim zbirkama, uključujući MoMA-u u New Yorku i Centar Pompidou u Parizu.

Ključne riječi
likovna umjetnost slikarstvo umjetnost Dora Maurer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Ministrica Nina Obuljen Koržinek obišla Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Ministrica kulture i medija u Splitu

'To je jedan od najvažnijih muzeja za hrvatsku nacionalnu povijest. Vrijeme je da ga obnovimo!'

Nina Obuljen Koržinek je u sklopu radnog posjeta održala sastanak u zgradi splitske gradske uprave s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, nakon čega je zajedno s njim i suradnicima obišla Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika koji je trenutno u fazi energetske obnove. Podsjetila je da zgrada muzeja od osnutka nikada nije bila završena, da je tijekom Domovinskog rata skinut stalni postav koji dosad nije vraćen

Javni čin hrvatske solidarnosti

'Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas'. Potresna izložba u čast poginulim novinarima u Gazi

Izložba se otvara 19. veljače u Splitu. Kako navode kolege iz Palestinskog sindikata novinara: 'izraelska okupacija nad palestinskim novinarstvom čini jedan masakr za drugim, pokušavajući ubiti svjedoke istine u nastojanju da se istinu zamagli i od očiju svijeta sakrije glasove i slike masakra nad palestinskim narodom na svim palestinskim teritorijima, a posebno u Pojasu Gaze'. Izložba u tom smislu djeluje kao čin pamćenja te kao podsjetnik na ulogu novinarstva i medijskog rada u dokumentiranju stvarnosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!