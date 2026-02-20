Znate li koji je prvi video u povijesti YouTubea? Sada je završio u muzeju

Dvadesetpetogodišnji Jawed Karim, jedan od suosnivača YouTubea, stoji ispred nastambe sa slonovima u zoološkom vrtu u San Diegu. U lošoj rezoluciji tadašnjih digitalnih kamera, nespretno kadriran, izgovara rečenicu koja će ući u povijest: "Super stvar kod ovih tipova je to što imaju stvarno, stvarno, stvarno duge surle. I to je otprilike sve što se ima za reći." Tih devetnaest sekundi, objavljenih 23. travnja 2005. pod naslovom "Me at the zoo", postalo je kamen temeljac internetske revolucije. Video koji danas broji više od 382 milijuna pregleda i preko osamnaest milijuna lajkova označio je rođenje nove ere. Gotovo dva desetljeća kasnije, taj je isječak postao toliko važan da je našao svoje mjesto u jednoj od najprestižnijih svjetskih kulturnih institucija.

Ugledni londonski muzej Victoria & Albert (V&A) objavio je kako je u svoju zbirku uvrstio ne samo spomenuti video, već i mnogo više od toga. Stručnjaci muzeja shvatili su da prava vrijednost nije samo u video datoteci, već u cjelokupnom kontekstu i iskustvu gledanja koje je definiralo mlade dane interneta. Zbog toga odlučili rekonstruirati cijelu YouTubeo stranicu kako je izgledala 8. prosinca 2006. godine. Taj datum odabran je jer predstavlja najstariji sačuvani zapis stranice u digitalnim arhivama. Posjetitelji muzeja sada mogu doslovno zakoračiti u prošlost i vidjeti kako je izgledao YouTube na samim počecima.

Tijekom osamnaest mjeseci, tim za digitalnu konzervaciju muzeja V&A udružio je snage s YouTubeom i londonskim dizajnerskim studijem oio. Njihov zadatak bio je prevladati brojne tehnološke prepreke, budući da su tehnologije koje su pokretale rani YouTube danas potpuno zastarjele. Najveći izazov predstavljao je Adobe Flash Player, nekada sveprisutni softver koji današnji preglednici više ne podržavaju. Rješenje je pronađeno u korištenju emulatora, cjelokupni proces detaljno je dokumentiran, a tim je pazio na svaki detalj kako bi iskustvo bilo što autentičnije.

"Ovaj djelić povijesti YouTubea iz ranih dana Weba 2.0 označava važan trenutak u povijesti interneta i digitalnog dizajna", izjavila je Corinna Gardner, viša kustosica u muzeju V&A, naglasivši kako izložak pomaže razumjeti rađanje današnje kreatorske ekonomije.

YouTube, koji su u veljači 2005. osnovali bivši zaposlenici PayPala, Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim, doživio je meteorski uspon. Manje od dvije godine nakon Karimova videa iz zoološkog vrta, u listopadu 2006. godine, Google je kupio YouTube za tada nevjerojatnih 1.6 milijardi dolara. Danas je to druga najposjećenija web stranica na svijetu i najveća riznica video sadržaja u ljudskoj povijesti. A sve je počelo s jednim kratkim videom iz zoološkog vrta.