Od brutalnog Divljeg zapada do mračne strane mode, ovo su serije koje Hrvati bingeaju

Promjenjiva priroda Netflixove top liste najgledanijeg sadržaja redovito nudi uvid u ono što zaokuplja pažnju publike, a prošli tjedan u Hrvatskoj bio je u znaku fascinantnog spoja svjetova.

Na prvom mjestu ljestvice tako se ustoličila serija 1883, prednastavak megapopularne sage Yellowstone. Ova vizualno impresivna vestern drama prati prvu generaciju obitelji Dutton na njihovom iscrpljujućem putovanju iz Teksasa prema Montani, gdje će položiti temelje za ranč koji poznajemo iz Yellowstonea. Serija, koja je na američkom tržištu srušila rekorde gledanosti nedavno je stigla na europski Netflix i odmah izazvala novi val interesa za cijelu franšizu. Gledatelje je privukla surovim prikazom Divljeg zapada, lišenog romantizacije, kao i moćnim izvedbama glumačkih veterana poput Sama Elliotta te country zvijezda Tima McGrawa i Faith Hill.

Odmah iza nje, na drugom mjestu, nalazi se Noćni agent (The Night Agent), serija koja je već s prvom sezonom postala jedan od najvećih Netflixovih hitova u povijesti, skupivši preko 98 milijuna pregleda u prva tri mjeseca. Popularnost serije ponovno je eksplodirala zahvaljujući premijeri treće sezone, koja je radnju preselila na atraktivne lokacije u Istanbulu. Priča o niže rangiranom agentu FBI-a Peteru Sutherlandu, koji se javlja na telefon za hitne slučajeve koji nikad ne zvoni, a onda biva uvučen u zavjeru koja seže do samog vrha vlasti, osvojila je publiku brzim tempom, neprestanim preokretima i napetošću koja podsjeća na klasične špijunske trilere. Iako kritičari ističu da serija ne donosi ništa revolucionarno, njezina formula očito funkcionira.

Potpuno iznenađenje na trećem mjestu je dokumentarni serijal America's Next Top Model: Reality Check. Ne radi se o reprizi kultnog reality showa, već o potpuno novom Netflixovom dokumentarcu koji u tri dijela secira kontroverznu povijest emisije koja je definirala jednu eru. Nostalgija za ranim 2000-ima spojena s današnjim kritičkim pogledom na toksičnu atmosferu iza kulisa, nerealne standarde ljepote i, iskreno, degutantno ponašanje voditeljice Tyre Banks prema natjecateljicama, pokazala se kao dobitna kombinacija. Dokumentarac je postao hit zahvaljujući iskrenim ispovijestima bivših sudionica i sudaca, koji po prvi put otvoreno progovaraju o mračnoj strani modne industrije i cijeni slave koju su mnoge mlade djevojke platile.

Četvrto mjesto zauzela je turska dramska serija Muzej nevinosti (The Museum of Innocence), adaptacija hvaljenog romana nobelovca Orhana Pamuka. Objavljena neposredno prije Valentinova, ova raskošno producirana serija postala je globalni hit. Radnja je smještena u Istanbul sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća i prati Kemala, bogatog mladića koji razvija opsesivnu ljubav prema svojoj daljnjoj, siromašnoj rođakinji Füsun. Njegova opsesija manifestira se kroz kompulzivno skupljanje predmeta koji ga podsjećaju na svaki trenutak proveden s njom, stvarajući tako "muzej" njihove tragične ljubavi. Obožavatelji su na društvenim mrežama hvalili seriju, ističući da je "gotovo jednako dobra kao i knjiga", a obnovljeni interes doveo je i do porasta posjetitelja u stvarnom Muzeju nevinosti koji je Pamuk otvorio u Istanbulu.

Na petom mjestu našao se njemački špijunski triler Unfamiliar, koji je postao neočekivani hit i potvrdio da europska produkcija može konkurirati američkoj. Ova napeta serija od šest epizoda prati naizgled običan bračni par koji vodi restoran u Berlinu, no iza te fasade kriju se bivši obavještajni agenti koji upravljaju tajnom sigurnom kućom. Njihov mirni život raspada se kada se pojavi stranac iz prošlosti, povezan s katastrofalnom misijom od prije 16 godina. Za razliku od holivudskih blockbustera, borbe su ovdje sirove, a likovi su stariji, ranjiviji i umorniji. Autentičnosti pridonosi i činjenica da su na seriji kao konzultanti radili i stručnjaci iz njemačke obavještajne službe (BND), što je priči dalo dodatnu težinu i izdvojilo je iz mase sličnih naslova.