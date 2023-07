U uvali Bene uz more i cvrčke praizveden balet “Dora i Slava”

U uvali Bene na Marjanu, na otvorenoj pozornici, u koreografiji Martina Chaixa i na glazbu Dore Pejačević praizvedena je baletna predstava “Dora i Slava”, jedina plesna premijera na ovogodišnjem Splitskom ljetu.

Budući da balet traje “samo” 45 minuta, u upravi Festivala dosjetili su se u pretprogramu prikazati dvije koreografije članova baletnog ansambla HNK Split, “Serenity of Light” na glazbu Arva Pärta koju potpisuje 21-godišnja Arisa Hirono i “A Dinner for Rose” ljubimca splitske publike Aarona Koka. Pokazalo se to dobrim potezom iz više razloga: mladim ljudima dali su šansu da pokažu i koreografske talente, sadržajno su popunili večer i zaposlili vrijedne plesače splitskog ansambla, koji je zbog odlaska u mirovinu ostao bez osam balerina i baletana. Bajkovit ambijent uvale Bene, šuma, more, cvrčci, dobitna su kombinacija za svaku predstavu, kojoj scenografija, osim svjetla, uopće nije potrebna.

Publika – koja je na Bene stigla Prometovim autobusom – pljeskom je ispratila premijeru baletne predstave “Dora i Slava”. Koreografu Martinu Chaixu inspiracija su bile dvije specifične hrvatske umjetnice, Dora Pejačević i Slava Raškaj. Plešući na Simfoniju Dore Pejačević, snimku BBC-a, vrijedni baletani još su jednom pokazali vještine prenošenja poruka tijelima, a vizualnom užitku doprinijeli su atraktivni kostimi Aleksandra Noshpala.

Publici se posebno svidio uradak Aarona Koka, simpatično i šarmantno dočarana “posljednja večera” bogatašice u kojoj je internacionalni splitski balet pokazao i glumačke vještine. U sve tri izvedene plesne koreografije dominirala je baletna prvakinja Irina Čaban Bilandžić.