U tri dana 9200 ljudi gledalo je naše baletane u društvu plesačkog boga Bollea

Nevjerojatno zvuči podatak da je 9200 ljudi u tri dana vidjelo zagrebački Balet. Te su brojke rezime velikoga gostovanja središnje nacionalne kazališne kuće u Italiji, gdje je Balet bio sastavni, i važni, dio gala baletnog koncerta "Roberto Bolle and Friends" koji je u subotu, nedjelju i ponedjeljak imao čak četiri izvedbe u Teatru Arcimboldi u Milanu. Naši su plesni umjetnici na svim izvedbama ispraćeni ovacijama talijanske publike, za koju je Bolle doslovno plesački bog, čovjek neupitne scenske karizme čije ime bez problema u tri dana rasproda četiri izvedbe u kazališnoj dvorani koja ima kapacitet od 2300 mjesta i za koju su ulaznice bile rasprodane danima uoči ovih gala baleta.

O kakvoj se velikoj zvijezdi radi svjedoče i brojni obožavatelji koji satima prije, ali i poslije izvedbi, čekaju na službenom ulazu ne bi li Bollea osobno pozdravili, dobili njegov autogram ili fotografiju. Ovaj veliki plesač iza kojeg je su sada već desetljeća na samom vrhu svjetske baletne umjetnosti kaže kako je zahvalan svojoj vjernoj publici i kako upravo zbog nje i dalje pleše. No, na pitanje je li umoran, spremno priznaje da je, u kratkom razgovoru koji smo vodili neposredno pred početak nedjeljne izvedbe baletne gala večeri u 21 sat.

– Čudno bi bilo da nisam umoran nakon tri izvedbe u 24 sata. Vidjet ćete da su koreografije zahtjevne. Ali upravo to me katkad i dodatno motivira, ponekad iz tog adrenalina koji zavlada kada od samog sebe tražim najviše izvučem novu snagu. Čini se da moje tijelo radi svoje, čak i kada sam ja spreman odustati – ističe Bolle.

Zaista treba vidjeti kako to plesačko tijelo radi jer čak i uz brojne goste, a među njima su bili i neki od najboljih plesača današnjice, počevši od njegove nevjerojatne partnerice, slavne Melise Hamilton, plesali su i Bakhtiyar Adamzhan, Antonio Casalinho, Margarita Fernandes, Casia Vengoechea i Fumi Kaneko, program ovih gala večeri čvrsto je utemeljen upravo na njegovu plesu. Od deset točaka, on je na sceni u njih šest u vrlo zahtjevnim i stilski posve različitim koreografijama, a posebno dojmljiv bio je njegov nastup u duetu "Les indomptes" u koreografiji Claudea Brumachona, u kojoj mu je partner bio mladi Nizozemac Toon Lobach.

Foto: MARCO BRESCIA

Cijela je večer zapravo osmišljena kao jedinstvena kombinacije najljepših (i najzahtjevnijih) dijelova odabranih klasičnih baleta, ali i posve neočekivanih izvedbi. Tako je Bolle na samom početku večeri plesao s članovima Baleta HNK Zagreb Mirunom Miciu, Simonom Yoshidom, Natalijom Kosovac i Takuyom Simitomom, uz svoju partnericu Fumi Kanebo. Bile su to nježne ljubavne priče "Love Fear Loss" na glazbu Edith Piaf, Jaquesa Brela i Charlesa Dumonta, dok je znane francuske šlagere na samoj sceni na klaviru svirao Marcos Madrigal. Upravo zbog klasičnih, neoklasičnih, ali i modernih dueta, koji čine najveći dio programa, za publiku je veliko iznenađenje bio dio "Echad Mi Yodea" iz velikog hita Baleta HNK Zagreb "Decadance", slavnoga koreografa Ohada Naharina, otplesan čuvenim Naharinovim ga-ga plesnim jezikom, koji gledatelje osvaja nevjerojatnom energijom umjetničke izvedbe koja doslovno "eksplodira" na sceni.

Sudjelovanje u ovako velikim baletnim koncertima, koje je uz talijanske partnere pomoglo i hrvatsko Ministarstvo kulture i medija, i pred tolikim brojem publike, bio je istinski doživljaju za sve članove pomlađenog zagrebačkog Baleta, koje nisu skrivali sreću zbog prilike koje im je pružena. Ravnatelju Baleta HNK Zagreb Massimilianu Volpiniju, dugogodišnjem Bolleovu suradniku, ali i prijatelju, na svemu što je zagrebački Balet pokazao čestitala je i intendantica HNK Zagreb Iva Hraste Sočo.

– Doista smo se predstavili pred velikim brojem publike, ali još je važnije kada se zna o kakvoj se predstavi radi jer program "Roberto Bolle & Friends" odavno slovi kao institucija u plesnoj umjetnosti. Imponiralo nam je što nas je Bolle pozvao u Milano, a i naša je publika imala sreću vidjeti ga u Zagrebu, u studenom prošle godine, kada se i rodila ideja o ovoj suradnji. Njemu se jako svidio zagrebački Balet, zna da je to sada pomlađena kompanija, te nas je zbog toga i pozvao na svoje gala koncerte. Mislim da je to golema odskočna daska za zagrebački Balet, ali i gostovanje nakon kojeg će u europskim razmjerima biti vidljivije naše kazalište – objašnjava Iva Hraste Sočo.

Roberto Bolle zaista dobro poznaje zagrebački Balet jer u našoj je metropoli prvi put plesao prije dvadesetak godina, kada je kao mlad plesač gostovao u "Giselle" u kojoj mu je partnerica bila Irena Pasarić. A točno tih dvadesetak godina postoji i njegov koncept "Roberto Bolle and Friends", za koji on sam kaže kako je bio i ostao idealan način da publici ponudi uvijek nova plesna iznenađenja. Uvijek su to večeri u kojima publika diljem svijeta može vidjeti neke od najboljih plesnih umjetnika tog trenutka, ali i večeri koje predstavljaju nove trendove i sve veće izvedbene mogućnosti plesne umjetnosti. Sam Bolle izuzetno puno pažnje polaže u promociju vrhunskih mladih plesača, koje prati po cijelom svijetu, što je pokazao i ovim baletnim gala večerima u Milanu.

Uz to posebno je zanimljiva i priča o kazalištu u kojem smo ga gledali i u kojem je njegov novi gala "Roberto Bolle and Friends" već najavljen za travanj 2024. godine. Teatro Arcimboldi relativno je novo kazalište, koje je, kako nam je rekao ravnatelj Baleta HNK Zagreb Volpini, sagrađeno na mjestu nekadašnje Pirellijeve tvornice automobilskih guma. Naime, kada je Milanu zatrebala pozornica na kojoj će se izvoditi predstave dok se renovirala čuvena La Scala, jedan od simbola ovog financijski moćnog talijanskog centra, odlučeno je da se u sjevernom dijelu grada sagradi novo kazalište. Stoga je scena Teatra Arcimboldi točno istih dimenzija kao i ona u La Scali, ali s mnogo većim prostorom oko nje i gledalištem u koje stane 2300 posjetitelja. Od 2001. do 2004. tu se izvodio repertoar Scale, a danas je to kazalište koje je promijenilo i preporodilo taj dio Milana, teatarska kuća u koju publika rado dolazi na mjuzikle i koncert, ali i slaviti talijanskog baletnog heroja, koji ne posustaje ni u svojoj 48. godini.