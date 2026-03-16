Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
“Kuća mrtvih” u exitu

Dramatičar Martin Beanz Warde: 'Tuga, gubitak i bol osjećaji su koji nadilaze sve kulturne i jezične barijere'

Martin Beanz Warde
Martin Beanz Warde/Teatar Exit
VL
Autor
Tia Špero
16.03.2026.
u 09:41

Patrick, protagonist "Kuće mrtvih", u potrazi je za vlastitim identitetom unutar jedne vrlo tradicionalne i zatvorene zajednice kakva su irski Putnici. Njegovi pomiješani osjećaji o vlastitoj kulturi polaze iz mjesta trauma iz mladosti i otpora okoline prema njegovoj seksualnosti te se s njom na trenutke i izruguje, boreći se s očekivanjima koja pred njega stavlja

U Studiju Exit sinoć je izvedena predstava “Kuća mrtvih” Martina Beanza Wardea. Monodrama u kojoj sam Warde utjelovljuje šest članova jedne obitelji irskih Putnika okupljenih na bdjenju, već je na oduševljenje publike igrala i na Ponta Lopud Book Bridge festivalu prošlog rujna, a u Zagreb dolazi uz podršku Culture Irelanda i pokroviteljstvo Irskog veleposlanstva u Hrvatskoj. S autorom, irskim piscem i dramatičarom, razgovarali smo uoči zagrebačke premijere.

Patrick, protagonist “Kuće mrtvih”, u potrazi je za vlastitim identitetom unutar jedne vrlo tradicionalne i zatvorene zajednice kakva su irski Putnici. Njegovi pomiješani osjećaji o vlastitoj kulturi polaze iz mjesta trauma iz mladosti i otpora okoline prema njegovoj seksualnosti te se s njom na trenutke i izruguje, boreći se s očekivanjima koja pred njega stavlja. No, otkriva Warde, do kraja predstave uspijeva se na neki način s njom pomiriti i steći dublje razumijevanje nekih tradicija koje su mu se činile sasvim besmislenima.

”Inspiraciju za predstavu dobio sam nakon što mi je umrla baka, najstarija članica naše obitelji. Bio je to tužan trenutak za mene, ali i onaj u kojem sam prvi put osvijestio neke malene tradicije i običaje koje moja obitelj i zajednica irskih Putnika imaju kada netko umre. U predstavi sam u ulogu promatrača tako postavio Patricka, glavnog junaka. Pa iako se priča na prvu može činiti kao autobiografska, to nije slučaj. Jedine sličnosti koje ja s Patrickom imam su što smo obojica Putnici i gej. Osim toga, ova drama progovara o univerzalnim temama koje nas svih dotiču. Tu su, naravno, smrt i tugovanje, ali i neki humoristični aspekti koji se neizbježno pojavljuju na takvim događanjima. Tako da je ova priča postala nešto poput crne komedije”, objasnio nam je Warde.

A irski Putnici, kojima pripadaju i Patrick i Warde, interesantna su zajednica o kojoj se na našim prostorima malo zna, osim iz raznih medija i filmova poput “Zdrpi i zbriši”, gdje su često prikazani karikaturalno i netočno. Iako ih se zbog nomadskog načina života povezuje s Romima, naš sugovornik objašnjava nam kako je zapravo riječ o domorodačkoj zajednici iz Irske čije se porijeklo može pratiti unatrag gotovo tisuću godina.

”Imamo vlastiti jezik, poznat kao cant, a kroz povijest bavili smo se uglavnom preradom metala i obradom zemlje, živeći nomadski i putujući od mjesta do mjesta po Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Kao manjina u svojoj zemlji, suočavamo se s brojnim predrasudama i izazovima, a to se na neki način odražava i u liku Patricka, jer u njemu se bore dva takva marginalizirana identiteta, od kojih jedan mora skrivati”, kazao nam je.

Međutim, smatra da ova predstava, koju izvodi na engleskom uz primjese irskog i canta, nadilazi jezične i kulturne barijere.

”Kada sam je prošle godine izveo na Lopudu, od publike sam saznao da između hrvatske i irske kulture postoji velik broj sličnosti, posebice što se tiče opraštanja od najmilijih – od načina na koji tugujemo do načina na koji se s tim nosimo uz pomoć humora. Osim toga, ova priča je univerzalna. Svi ljudi na svijetu u jednom će se trenutku svog života morati zauvijek oprostiti od nekoga koga vole. Kako se s tim nosimo, možda će se razlikovati, ali kako se osjećamo, taj bol, gubitak i tuga, svima su nam zajednički”, zaključuje.

Ključne riječi
kultura monodrama studio exit dramatičar Martin Beanz Warde kazalište predstava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nenad Stazić
6
Afera plagijat u vezi predstave "Pljuska"

Bivši potpredsjednik Sabora javno se ispričao Kerempuhu i na sebe preuzeo eventualne posljedice slučaja

Nenad Stazić u pisanoj izjavi ispričao se ansamblu predstave i ravnateljici kazališta zbog toga što ih je doveo u neugodnu situaciju nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe njegovog teksta predstave "Pljuska" s dramom Gordana Mihića. Naglasio je i da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke

Sigurna kuća
festival hrvatske drame

Najavljen program 36. Marulićevih dana: U konkurenciji je 13 predstava, među kojima i adaptacije romana 'Sigurna kuća' i 'Matija'

"Festival će otvoriti gostovanje 'Gospode Glembajevih' Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije, koje se prvi put predstavlja na Marulićevim danima", rekla je izbornica festivala Martina Petranović, dodajući da program uključuje predstave s velikim ansamblima, komorne projekte, izvedbe na velikoj i maloj sceni te planiranu izvedbu na otvorenom

Važna tema i za žene i za muškarce

'Najstrašnije kod seksualnog nasilja je to što smo mi žene društveno istrenirane da osudimo same sebe'

Petit teatar u koprodukciji s Teatrom Exit radi monodramu "Prima facie", jednu od najizvođenijih predstava na svijetu, koja je praizvedbu imala u Australiji 2019. godine, da bi vrlo brzo osvanula i na West Endu i Broadwayu. Priču je to o odvjetnici koja brani silovatelje, a potom i sama postaje žrtva. Premijera je 14. ožujka u EXIT - u. Glumi Nataša Janjić Medančić, a režira Anja Maksić Japundžić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!