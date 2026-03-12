Nacionalni prvak Ljubomir Kerekeš novi je hrvatski kralj Lear

Predstava "Kralj Lear" Williama Shakespearea u režiji Ivana Plazibata premijerno će biti izvedena 28. ožujka na Velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

U naslovnoj ulozi nove produkcije varaždinskog HNK je nacionalni prvak Ljubomir Kerekeš, a mi se pitamo u čemu je privlačnost Kralja Leara i danas?

Naime, William Shakespeare kroz lik Leara ispisuje brutalno iskrenu dramu o moći, obitelji i ljudskoj slabosti. Ostarjeli kralj, u trenutku kad odluči podijeliti svoje kraljevstvo među kćerima, pokreće lanac izdaja, obmana i razočaranja koji razara i njega i svijet koji je stvorio.

U središtu te priče o vlasti i nasljeđu stoji intimna drama – odnos roditelja i djece , krhkosti i dostojanstva. Learov put nije samo pad jednog monarha, nego put svakog čovjeka koji se suočava s gubitkom smisla, s pitanjem što ostaje kad nestane moć, sigurnost i ljubav.

Kralj Lear je i jedna od najradikalnijih drama o političkoj moći u europskoj književnosti. Naizgled osobna odluka starog vladara da podijeli kraljevstvo među kćerima zapravo pokreće proces raspada političkog poretka. Drama pritom jasno pokazuje koliko je politička stabilnost ovisna o krhkim odnosima povjerenja. Nije samo tragedija o starosti i obiteljskoj izdaji, nego i studija o raspadu države. Kada vladar izgubi sposobnost prosuđivanja, a politički poredak počne ovisiti o osobnim ambicijama i manipulaciji, granica između vlasti i kaosa postaje iznimno tanka. Upravo zato Kralj Lear ostaje snažan politički tekst: on sugerira da raspad države ne počinje nužno nasiljem, nego pogrešnom odlukom na vrhu vlasti – odlukom u kojoj osobna sujeta zamjenjuje političku razboritost.

Kralj Lear je zbog fascinantne analize ljudske prirode jedno od najizvođenijih Shakespearovih djela. I danas djeluje kao ogledalo vremena. Drama u kojoj svaka riječ udara u naše strahove , tišine između generacija, u prazninu koja nas oblikuje.

Redatelj: Ivan Plazibat

Scenograf: Davor Molnar

Kostimografkinja: Petra Pavičić

Skladateljica: Nevena Glušica

Jezična savjetnica: Ines Carović

Oblikovateljica svjetla: Vesna Kolarec

Ansambl predstave:

Kralj Lear: Ljubomir Kerekeš

Cordelia / Luda: Dea Presečki

Goneril: Hana Hegedušić

Regan: Tea Harčević

Gloster: Marinko Leš

Edmund: Lovro Rimac

Edgard: Karlo Mrkša

Kent: Sunčana Zelenika Konjević

Vojvoda od Albany: Pavle Matuško

Francuski kralj / Vitez iz Learove pratnje / Francuski vojnik / Konj: Robert Španić

Vojvoda burgudski / Oswald: Vid Ćosić