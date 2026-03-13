Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
premijera "Carmina Burana"

Živimo novi srednji vijek, doba u kojem se čini da je kataklizma neizbježna. Autor nas pri tome jasno pita: jesmo li baš toliko glupi?

Samir Cerić Kovačević /Gavella
Autor
Bojana Radović
13.03.2026.
u 12:32

U Gradskom kazalištu Gavella 12. ožujka održana je premijera autorskog projekta Kokana Mladenovića, "Carmina Burana" - dinamični skup naoko srednjovjekovnih, a zapravo suvremenih situacija

Prva asocijacija na spomen „Carmine Burane“ svakako je veličanstvena glazba Carla Orffa, koji je u svojoj istoimenoj kantati u glazbu 'odjenuo' dvadeset i četiri pjesme iz ove zbirke. I upravo tom glazbom počinje „Carmina Burana“, autorski projekt Kokana Mladenovića, dramska predstava s pjevanjem koju smo premijerno vidjeli u Gavelli.  Predstava je sve ono što nikada ne očekujete u Gavelli, ali na pozitivan način. Zapravo je začuđujuća i to na nekoliko posve različitih nivoa. Ima, nime, poetiku i zaigranost dječje predstave, opet u najpozitivnijem smislu, kao i šarmatnost urnebesne sajmišne predstave, ali pri tome govori o tome kako živimo novi srednji vijek, doba u kojem se čini da je neizbježna kataklizma, ona koju su 'proizveli' ljudi. I autor nas pri tome jasno pita: jesmo li baš toliko glupi?

Najjednostavnije rečeno Kokan Mladenović je postavio točnu dijagnozu svijeta oko nas i trenutka u kojem su strahovi mislećih ljudi narasli do neslućenih visina, a za to iskoristio djelo za koje možemo reći da je ono koje je najduže čamilo u cenzorskom bunkeru, jer kada Crkva cenzurira, promiču vjekovi.

„Carmina Burana“ izvorno ima čak dvjesto dvadeset i osam pjesama (pretpostavlja da su one crkvene istrgnute iz zbirke prije nego što je skonjena) i prikazanja koji su nastali, negdje u Štajerskoj, u prvoj polovici 13. stoljeća. Ta je zbirka slavila život, bez ikakvog stida govorila o tjelesnosti, žudnji, piću, kocki, djevama bajnim, vitezovima koji ih siluju, naravno i zmajevima, ali se i satirički osvrtala na ulogu Crkve u tom mračnom dobu, koje danas poznajemo kao mračni srednji vijek.  I zbog toga je nestala u crkvenoj biblioteci nedostupnoj javnosti, da bi slučajno bila otkrivena 1806. godine. Danas se čuva u Bavarskoj državnoj knjižnici u Muchenu, a na hrvatski jezik tek je neke njene dijelove preveo Zlatko Šešelj. Oni se  koriste i u predstavi, ali tekst za  dramsku „Carminu Buranu“ napisali su Kokan Mladenović, Karla Leko i  Dubravko Mihanović, a Karla Leko i Dubravko Mihanović su i dramaturzi  predstave. Ona se sastoji od nizanja pojedinih prizora, te se tim snažno naslanja na pučki teatar. Tako i počinje. Dok se, uz najpoznatiju dionicu Orffa,  otvara potpuno crna scena Gavelle, na nju glumci izguraju  kontejner koji je i jedina scenografija i garderoba glumcima, ali i prostor igre koji podsjeća na srednjovjekovna kola s kojih su glumci uveseljavali puk.

Priče su izabrane po ključu tema koje su iste sad baš kao što su bile nekada; pa je primjerice kuga postala covid, zmaj izmišljeni neprijatelj kojim vlastodršci narod drže na uzdi, virtualni svijet mjesto n kojem se šire mržnja i netrpeljivost... Samo ratovima nije trebala  aktualizacija. Nekadašnji pohod u obranu svete zemlje i danas je rat protiv nevjernika... Sve to Mladenović režira uz maksimalni angažman glumaca; oni pjevaju, trče kazalištem, bore se sa zmajem, veliki dio gledališta (u kojem je do proreda postavljena rampa)  prekrivaju tankom tkaninom navlačeći je preko glava ljudi u publici uz jasnu poruku da smo slijepi kraj zdravih očiju. 

Ovaj moderni srednji vijek (koji oksimoron!) Mladenoviću su uvelike pomogli stvoriti: autorica glazbe Irena Popović Dragović, scenografkinja Irena Kraljić, kostimografkinja Marita Ćopo (zabavni su kostimi koje nose dečki, a najljepši oni koje nosi Tena Nemet Brankov), suradnik za scenski pokret Damir Klemenić i oblikovatelj svjetla Zdravko Stolnik.

Od glumaca u prvom je planu odlična Ksenija Pajić, posebno u ulozi Boga (ali i Božice, jer u našem je vremenu korektnosti stvarno nepristojno da vrhunaravno biće bude samo muškarac). Ona je Bog koji će svog jedinog sina ponovno poslati u misiju spašavanja ljudi, misiju koja će ponovno završiti Isusovom smrću, jer čak ni Bog ne može pobijediti glupost ljudskih bića koje je stvorio. Uz prvakinju Gavelle  čvrsto stoje: Bojana Gregorić Vejzović u ulozi smrti i cenzorice, Tena Nemet Brankov, koja je najbolja kao vrag i Anja Matišić, a svakako treba spomenuti i uloge: Svena Šestaka, Matije Gašparija, Hrvoja Klobučara i Kristijana Petelina u ulozi viteza, ali ne iz snova, već iz noćnih mora svake djeve bajne.

Na kraju nam preostaje samo jedno pitanje: hoće li nam se svima ispuniti noćna mora koju najavljuje Gavellina „Carmina Burana“? Jedino što nas u ovom trenutku, posebno dok gledamo neki od TV Dnevnika, može utješiti je povijesna istina: nakon srednjeg vijeka došla je renesansa!

Ključne riječi
Ksenija Pajić Kokan Mladenović Gavella Carmina burana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nenad Stazić
4
Afera plagijat u vezi predstave "Pljuska"

Bivši potpredsjednik Sabora javno se ispričao Kerempuhu i na sebe preuzeo eventualne posljedice slučaja

Nenad Stazić u pisanoj izjavi ispričao se ansamblu predstave i ravnateljici kazališta zbog toga što ih je doveo u neugodnu situaciju nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe njegovog teksta predstave "Pljuska" s dramom Gordana Mihića. Naglasio je i da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke

Sigurna kuća
festival hrvatske drame

Najavljen program 36. Marulićevih dana: U konkurenciji je 13 predstava, među kojima i adaptacije romana 'Sigurna kuća' i 'Matija'

"Festival će otvoriti gostovanje 'Gospode Glembajevih' Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije, koje se prvi put predstavlja na Marulićevim danima", rekla je izbornica festivala Martina Petranović, dodajući da program uključuje predstave s velikim ansamblima, komorne projekte, izvedbe na velikoj i maloj sceni te planiranu izvedbu na otvorenom

Važna tema i za žene i za muškarce

'Najstrašnije kod seksualnog nasilja je to što smo mi žene društveno istrenirane da osudimo same sebe'

Petit teatar u koprodukciji s Teatrom Exit radi monodramu "Prima facie", jednu od najizvođenijih predstava na svijetu, koja je praizvedbu imala u Australiji 2019. godine, da bi vrlo brzo osvanula i na West Endu i Broadwayu. Priču je to o odvjetnici koja brani silovatelje, a potom i sama postaje žrtva. Premijera je 14. ožujka u EXIT - u. Glumi Nataša Janjić Medančić, a režira Anja Maksić Japundžić

Premium sadržaj
Daria Lorenci Flatz

'S nepunih 16 godina roditelji su me stavili na autobus i poslali u Zagreb, nekoliko dana kasnije počele su padati granate...'

Četvrt stoljeća na sceni slavi intimnom monodramom “Ja, glumica!”, a gledamo je i u megapopularnoj televizijskoj seriji “Kumovi”, u kojoj igra gastarbajtericu iz Bosne i Hercegovine. Naravno, i sama Daria djetinjstvo je provela u Sarajevu, a u povodu svog rođendanskog slavlja i obljetnice karijere ispričala nam je kako je izgledalo djetinjstvo u doba novo

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!