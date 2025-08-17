Pitao sam se kako će proteći dogovor za intervju i upoznavanje s Dubravkom Rakoci, jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih likovnih umjetnica. Nekako sam bio uvjeren da ću se sudariti s pretencioznim karakterom pa sam se naoružao znanjem o njezinu opusu, da ne izvisim. No Dubravka Rakoci je sve samo ne ono što sam zamišljao. Najprije sam se iznenadio srdačnim glasom dok smo dogovarali susret i popodnevnu kavu, u dubokoj hladovini nedaleko od Meštrovićeva paviljona u Zagrebu. Po njezinu dress codeu odmah sam otkrio da je živjela ne samo umjetnost već i rock'n'roll. Na kraju smo otišli vidjeti njezin atelje koji mi je otkrio još jedan sloj njezina bogatog karaktera: geometrijsku pedantnost. Pomislio sam tada u sebi – pa što si očekivao, neuredan atelje i pod umrljan bojama? Pa ona više od četiri desetljeća gradi opus koji je obilježen monumentalnim kružnim platnima, ambijentalnim instalacijama i istraživanjem odnosa boje, prostora i energije, za što je očito potreban neizmjeran talent, ali i pedantnost.
'Često me pitaju bih li mogla napraviti manji krug? Kada čujem to pitanje, potonem'
Često me pitaju bih li mogla napraviti manji krug? Kada čujem to pitanje, potonem. Ali željela bih album 'Before and After Science' Briana Enoa pretvoriti u likovni rad
