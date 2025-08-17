'Često me pitaju bih li mogla napraviti manji krug? Kada čujem to pitanje, potonem'

Pitao sam se kako će proteći dogovor za intervju i upoznavanje s Dubravkom Rakoci, jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih likovnih umjetnica. Nekako sam bio uvjeren da ću se sudariti s pretencioznim karakterom pa sam se naoružao znanjem o njezinu opusu, da ne izvisim. No Dubravka Rakoci je sve samo ne ono što sam zamišljao. Najprije sam se iznenadio srdačnim glasom dok smo dogovarali susret i popodnevnu kavu, u dubokoj hladovini nedaleko od Meštrovićeva paviljona u Zagrebu. Po njezinu dress codeu odmah sam otkrio da je živjela ne samo umjetnost već i rock'n'roll. Na kraju smo otišli vidjeti njezin atelje koji mi je otkrio još jedan sloj njezina bogatog karaktera: geometrijsku pedantnost. Pomislio sam tada u sebi – pa što si očekivao, neuredan atelje i pod umrljan bojama? Pa ona više od četiri desetljeća gradi opus koji je obilježen monumentalnim kružnim platnima, ambijentalnim instalacijama i istraživanjem odnosa boje, prostora i energije, za što je očito potreban neizmjeran talent, ali i pedantnost.