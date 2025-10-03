Naši Portali
matica hrvatska

U Dubrovniku otvoren književno-kulturni festival "Grad od riječi“

Matica Hrvatska Dubrovnik
VL
Autor
Hina
03.10.2025.
u 09:33

Drugo izdanje festivala "Grad od riječi" posvećemo je 70. obljetnici časopisa Dubrovnik, a tijekom tri dana u Dubrovniku okupljat će se izdavači, autori i prevoditelji

Književno-kulturni festival "Grad od riječi" u organizaciji ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku otvoren je u četvrtak u dubrovačkom TUP-u, a ovogodišnje drugo izdanje posvećeno je 70. obljetnici časopisa "Dubrovnik.

Predsjednica dubrovačkog ogranka Matice hrvatske Ivana Grkeš Tošović izjavila je kako je cilj trodnevne manifestacije na jednom mjestu okupiti dubrovačke izdavače, autore i prevoditelje, ali i istaknute predstavnike drugih ogranaka i kulturnih institucija.

"Drago mi je što su nam se ove godine pridružili ogranci od Boke Kotorske do Skradina, a ove godine došli su nam i nakladnici iz Splita. Program je osmišljen za široku publiku, a u subotu ćemo okupiti ne samo dubrovačke autore, već i umjetnike i obrtnike. Uz to, održat ćemo i razmjenu knjiga", rekla je Grkeš Tošović.

Svečanom otvorenju nazočio je i predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić.

"Bilo bi dobro kad bi bilo više festivala kao što je 'Grad od riječi'. Dubrovnik je grad od zidina i kula, koje su spasile i ljude i riječi. Danas zidine više nisu za obranu, već su samo vizura, ali ovaj grad danas štite baš riječi koje su unutar tih zidina opstale. Ako danas ne štitimo te riječi Gundulića ili Držića, onda nećemo moći u budućnosti obraniti zidine grada. Dubrovački se književnici objavljuju u Beogradu. Svatko voli da se njegova književnost objavljuje u svijetu, ali kao hrvatska književnost iz Dubrovnika, jer nije srpska. To je samo ciljanje drugim sredstvima na te zidine i riječi“, rekao je Zorić i istaknuo značaj Matice hrvatske za hrvatsku kulturu.

"Prva Matičina knjiga bio je Gundulićev 'Osman'. Matica živi od povezanosti sa zajednicom. Pokušava nas se svrstati na lijevu ili desnu stranu, ali mi se ne damo. Mi smo nepolitička organizacija, što ne znači da ne pratimo politiku. Pripadamo hrvatskoj kulturi, a uvijek smo bili otvoreni za oba politička krila, bez kojih ne možemo letjeti. Matica nikada nije bila isključiva niti to smije biti“, rekao je Zorić.

Otvorenju je prethodio panel o nakladništvu i baštinskoj vrijednosti pisane riječi. a nakon otvorenja, uz glazbeni nastup Luka Goletić trija, predstavljena je ilustrirana knjiga "Marin Držić u dvanaest priča" autorice Slavice Stojan i ilustratora Joška Marušića.

U sklopu festivala održat će se paneli, književni razgovori, promocije knjiga, radionice, sajam nakladnika te ART & CRAFT sajam u suradnji s razvojnom agencijom DURA i partnerima.

Ključne riječi
Ivan Gundulić Marin Držić Dubrovnik Matica hrvatska književnost knjige

