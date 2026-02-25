Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Jelena Ružić
Autor
Jelena Ružić

Mads Mikkelsen umišlja da je John Lennon. Zvuči ludo, a takav je i film – nestvarno dobar

Posljednji viking
IMDb
25.02.2026. u 10:18

Filmove "Posljednji viking" Andersa Thomasa Jensena i "Glavonja" Marine Andree Škop i Vande Raýmanove recenzira Večernjakova filmska kritičarka Jelena Ružić

Madsa Mikkelsena naviknuli smo viđati u ozbiljnim ulogama i ozbiljnim filmovima. Gotovo bi uvijek ti filmovi bili obavijeni tipičnim skandinavskim mračnjaštvom, a on bi u svojim glumačkim vještinama, koje ga svrstavaju u sami vrh europske, ali i svjetske kinematografije, donio portrete psihološko složenih i kompleksnih likova. Učitelj Jagten iz "Lova", profesor Martin iz "Još jedne runde", dr. Hannibal Lecter iz istoimene serije... Zaljubili smo se u Mikkelsena zbog njegova intenzivnog pogleda, tamne dubine, a nerijetko i neshvaćenih autsajdera koje je tumačio.

U njegovu posljednjem uratku, koji potpisuje Anders Thomas Jensen, u crnohumornoj komediji "Posljednji viking" Mads Mikkelsen donosi lik koji dosad u njegovoj interpretaciji nismo vidjeli. I način na koji je odglumio Manfreda, muškarca kojem je dijagnosticiran disocijativni poremećaj osobnosti i koji trenutačno živi u svojoj eri kada je uvjeren da je John Lennon, potvrđuje da ovaj danski kralj glume s razlogom uživa reputaciju najboljeg od najboljih.

Manfred ima brata Ankera koji se upravo vratio sa služenja zatvorske kazne. U periodu u kojem su bili razdvojeni, Manfred je imao zadatak sakriti poveću količinu novca koji je Anker ukrao. I sve bi bilo sjajno da se nakon toliko puno godina Manfred može sjetiti gdje je zakopao novac. U potrazi za novcem probleme im stvaraju ne samo ljudi iz prošlosti koji kamatare Ankera i koji su vrlo ozbiljni u svojim nasilničkim mjerama upozorenja, nego i sam Manfred kojemu se nikad ne zna kako će na nešto reagirati. Recimo, u situacijama u kojima ga se nazove Manfred, a ne John Lennon, on reagira autodestrukcijom u kojoj će si izbosti ruku ili će se baciti iz automobila tijekom vožnje. Naravno, u dijapazonu likova naći će se još pregršt grotesknih pojava među kojima je par koji iznajmljuje kuću koju su Anker i Manfred nekoć nazivali obiteljskom i oko koje negdje mora biti taj novac. Tu je i družina iz psihijatrijske bolnice koja je dovedena kako bi s Manfredom osnovala bend, a sve u svrhu eksperimenta koje predvodi liječnik Lothar. Dovoljno ludosti za ogromnu količinu zabave.

U "Posljednjem vikingu" miješaju se žanrovi, no Jensen i više nego spretno žonglira njima. Čas dolazi potreba da se nasmije naglas, čas se želudac okrene zbog količine nasilja, pa čak i mikroelemenata tjelesnog horora. Film je po svemu neočekivan i to mu je najveći forte. Neočekivani su preinteligentni dijalozi, kao i humor koji se pojavljuje iznebuha. Neočekivana je količina mekoće, empatije i ljudskosti koje je Jensen udahnuo u likove s mentalnim poteškoćama i zapravo je zadivljujuća slojevitost koja nije nimalo naivna. "Posljednji viking" mračna je komedija koja se gleda u jednom treptaju i koja će u vrtlogu nasilja oduševiti jednom nježnom i humanom porukom uokvirenom u tihu, bratsku ljubav.

Posljednji viking (Cinestar)

Crna komedija, Danska, 116 min.

Režija: Anders Thomas Jensen

Glumci: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas

Glavonja (Cinestar)

Obiteljski, Hrvatska, 83 min.

Režija: Vanda Raymanová, Marina Andree Skop

Glumci: Marta Mihanović, Maks Kleončić

Glavonja
Foto: IMDb

"Glavonja", dječji film iz kojeg i odrasli mogu učiti, autorica Vande Raymanove i Marine Andree Skop, donosi toplu, čarobnu, važnu i inkluzivnu priču o djevojčici Alisi kojoj u jednom trenutku roditelji misteriozno nestanu. U potrazi za roditeljima pomažu joj tri dječaka detektiva, ali uključuje i svog autističnog brata Milana. Atmosfera ove prave dječje detektivske priče, koju uvelike podiže sami kolorit, nešto starijima poslužit će kao vremeplov u doba kada su oni bili djeca i kada su bili opčinjeni domaćim filmovima, ali serijama kao što su "Lažeš, Melita", ali i naravno klasicima poput "Vuka samotnjaka", "Vlaka u snijegu" i "Družbe Pere Kvržice". "Glavonja" nije važno ostvarenje samo zato što evocira uspomene na vlastito djetinjstvo. Veću važnost krije u tome što otkriva prekrasne mlade talente kakvi su glumci koji utjelovljuju Alisu i Milana – Marta Mihanović i Maks Kleončić. A svakako je najveća važnost ovog filma tema koja u središte priče stavlja autističnog dječaka. Ako film senzibilizira barem jednu osobu na važnost uključivanja drugačijih u društvo, "Glavonja" je svoju misiju obavio. A sudeći prema licima koja su napuštala kino nakon projekcije, film je već sada i više nego uspješan.

Ključne riječi
kultura kino dječji film glavonja filmska kritika film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trainspotting
obljetnica "Trainspottinga"

Prije 30 godina nitko nije očekivao da će film o skupini ovisnika iz Edinburgha postati globalni kulturni fenomen

“Trainspotting” nije film koji govori samo o svijetu droge. Prije svega, valja reći kako je redatelj Boyle ovdje vješto izbjegao moraliziranje, prikazujući publici euforične uspone i stravične padove ovisnosti te ostavljajući prostor za donošenje vlastitih zaključaka. A kao drugo, “Trainspotting” je film o prijateljstvu, izdaji, siromaštvu i očajničkoj potrazi za smislom u svijetu koji mladima nudi malo ili nimalo perspektive

prema priči mire gavrana

Hrvatski film „Samoća“, posljednja uloga Duška Valentića, osvaja Ameriku

Hrvatski kratkometražni igrani film "Samoća / Lonely" redatelja i producenta Bobby B. Grubić nastavlja iznimno uspješnu američku festivalsku turneju. Nakon osvajanja nagrade na 20. Beaufort International Film Festivalu u Beaufortu, film se već ovaj tjedan prikazuje na Sedona International Film Festivalu u Arizoni, a potom slijedi i hollywoodska premijera u sklopu 27. Hollywood Reel Independent Film Festivalau Los Angelesu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!