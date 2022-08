Tko je Diana Budisavljević, prešućena heroina rata? Ustašku vlast prezirala, ali je s njom surađivala da spasi djecu

Između Katoličke crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne crkve otvorio se novi problem. I on ponovno potječe iz prošlosti. A riječ je o proizvodu komunističke propagandne mašinerije protiv Katoličke crkve poslije Drugog svjetskog rata, koji je sada kao narativ uzela Srpska pravoslavna crkva, piše o kolumni za Premium Večernjeg lista Darko Pavičić, osvrčući se na otvoreno pismo biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine koje su ovoga tjedna napisali patrijarhu SPC-a Porfiriju, o neistinama glede djece u ratnim prihvatilištima u Jastrebarskom i Sisku. SPC je, naime, na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 23. svibnja odlučio pribrojiti svojim svecima i "svetu djecu mučenike jastrebarske i sisačke", a datum obilježavanja bio bi 13. srpnja i 26. kolovoza, pa je tako 13. srpnja u Gornjokarlovačkoj eparhiji u Hrvatskoj taj dan bio i prvi put obilježen. Sama Gornjokarlovačka eparhija to je i predložila Svetom arhijerejskom saboru u posebnoj molbi, tvrdeći kako je kroz dječji logor Jastrebarsko od 11. srpnja 1942. do 26. kolovoza prošlo po nekim dokumentima "3336 djece, najviše srpske, od toga više od 2000 s Kozare, a logor je bio pod upravom časnih sestara kongregacije sv. Vinka Paulskog". Tvrdi se kako je u tih mjesec i pol umoreno 768 djece, a kao ključni dokument podastire se "dnevnik čuvara mjesnog groblja Franje Ilovara".