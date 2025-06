Titova skulptura u samom centru Zagreba baca rukavicu u lice i ljevici i desnici

"Godine 2017. aktualni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je ostvario široku populističku koaliciju podilazeći i desnici i ljevici, ponovno je pobijedio na gradskim izborima. Bio mu je to i posljednji mandat – usred njega dočekala ga je smrt. No 2017. njegovi su problemi bili druge prirode. Kako bi njegova stranka imala većinu u Gradskoj skupštini, nedostajalo mu je tek nekoliko glasova. Dobio ih je od ekstremne desnice. Budući da u politici često (što izreka kaže) rep maše psom, novi koalicijski partneri imali su jedan uvjet svoje podrške u Skupštini", piše Feđa Gavrilović, autor koncepta izložbe "Sjećanje na pobjedu – Trg maršala Tita", upravo otvorene u Galeriji Forum. Uvjet u pitanju bio je, ako ne znate što je bilo, Trg maršala Tita.

Spomenuti trg danas nosi generičko ime Trg Republike Hrvatske, a ploču s Titovim imenom pobjedonosno je, kao vjenčani dar, desničarskom voditelju Velimiru Bujancu uručio tadašnji član gradske Skupštine Zlatko Hasanbegović. I upravo je uklanjanje spomena Tita iz samog centra grada, kao simbol zatiranja našeg antifašističkog nasljeđa, poslužilo kustosu Feđi Gavriloviću kao inspiracija za skupnu izložbu koja će u Galeriji Forum ostati otvorena do 31. srpnja.

– Smatram da je podsjećanje na antifašizam danas itekako korisno, pogotovo danas kada se svjetske politike okreću prema izrazito desnim svjetonazorima, isključivosti, šovinizmu i privatizaciji javnih dobara. Podsjećanje na vrijednosti antifašizma jako je važno pogotovo u Hrvatskoj, u kojoj se već dugo podilazi desnici koja bi željela zatrti svaku građansku svijest, svako sjećanje na antifašizam. U tome pak ljevica nosi najveću krivnju, jer ona je dopustila ne samo to, već desnici, i to radikalnoj, prepustila i monopol nad patriotizmom. Dakle, u jednom trenutku je ljevica dopustila svaku relativizaciju i povijesni revizionizam, iz straha od jedne glasne, agresivne manjine. Tu ne govorim o desnici kao takvoj, već doista o manjini, jer ima ljudi desnih svjetonazora koji su, unatoč tome što nisu ni najmanji obožavatelji Titova lika i djela, podržali ovu izložbu jer razumiju njezinu važnost i koncept – govori nam Gavrilović te dodaje da, što više ljevica šuti, toj se glasnoj manjini daje sve više moći, a ona, zahvaljujući odgoju, školskom sustavu i svemu onome nevidljivom i simboličnom u javnom prostoru, uskoro više neće biti manjina.

U sklopu izložbe predstavljeni su, među ostalim, i radovi koji su, baš poput Trga maršala Tita, u nekom trenutku nestali iz javnog prostora – poput slike Tita velikog formata Zlatka Kauzlarića Atača, koja je uklonjena iz lobija Hotela Dubrovnik. Tu je i rad Jovice Drobnjaka, fotografa koji je zabilježio prazninu koja je ostala nakon uklonjene ploče s imenom trga, kao i grafit "Tito heroj", koji se nedugo potom pojavio podno nje. Imamo priliku vidjeti i dokumentacije performansa Siniše Labrovića "Zavijanje ranjenika" te performansa Dalibora Martinisa, inspiriranog uništenjem Titova spomenika u Kumrovcu, rad Vladimira Dodiga Trokuta, koji se osvrće na tanku granicu između kulta ličnosti i banalizacije, a zatim i radove Bojana Mrđenovića, Natalije Borčić Peuc, Martina Tartaglie, Ivana Fijolića i Jurice Pušenjaka, koji se svaki na svoj način bave nekim od aspekata antifašističkog nasljeđa u javnom prostoru. No najviše pažnje na izložbi u Galeriji Forum u samom centru Zagreba svakako plijeni djelo Antuna Augustinčića, monumentalni kip Josipa Broza Tita. Upravo ta je skulptura bila Gavrilovićeva polazna točka za stvaranje ove izložbe.

– Kako je Galerija u neposrednoj blizini bivšeg Trga maršala Tita, a u fundusu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti postoji odljev antologijskog Titova portreta Antuna Augustinčića, pomislih kako bi postavljanje spomenika u Galeriji, vidljivog kroz golemi Richterov izlog, bilo dobar način za postavljanje pitanja o antifašizmu danas – objašnjava Gavrilović, dodajući kako je riječ je o remek-djelu hrvatske skulpture, bez obzira na nečije političke preferencije.

Ovakve izložbe su, tvrdi Gavrilović, povod za razgovor. Ipak, one ne mogu ništa promijeniti – promjenu možemo postići političkom akcijom, edukacijom i stupanjem u dijalog s izabranim političarima, inzistirajući na afirmaciji antifašizma.

– Poanta ove izložbe je radikalno hrvatska. Dakle, s jedne strane antifašizam je Hrvatsku svrstao na mjesto pobjednika u Drugom svjetskom ratu, u središte jedne humane ideje koja se suprotstavlja bilo kakvoj diskriminaciji, klerikalizaciji javnog prostora, privatizaciji javnih dobara... To je dio našeg identiteta i to je dio naše državnosti. Zahvaljujući Narodnooslobodilačkoj borbi mi smo danas u državi u kojoj jesmo. Nju se pak često diskreditira, uz optužbu da je riječ o slavljenju totalitarizma te se pri tome poziva na spornu tezu o dva totalitarizma, fašističkom i komunističkom. No važno je istaknuti kako fašizam i komunizam počinju od suprotnih stajališta. Fašizam počinje od diskriminacije i pogodovanja krupnom kapitalu, a komunizam počinje od radikalne jednakosti i inzistiranja na zajedničkom dobru. Naravno, totalitarnih aspekata komunizma je bilo – nismo pali s Marsa. Međutim, slavljenje antifašizma ne znači slavljenje totalitarizma. To je također konstrukt desnice – kaže Gavrilović.

Mnogi će sigurno, primijetili smo, izlaganje Titove skulpture u centru našeg glavnog grada vidjeti kao provokaciju. No je li i ta provokacija za njega legitiman način umjetničkog izražavanja, upitali smo našeg sugovornika?

– Naravno, možemo ovo tumačiti i jednim dijelom kao provokaciju, rukavicu bačenu u lice svima, i ljevici i desnici. Desnica ne smije imati monopol nad zajednicom, a ljevica se treba probuditi. Treba ponovno pokazati poštovanje prema žrtvama antifašističkih boraca, jednako kao što u posljednje vrijeme pokazujemo poštovanje žrtvama komunističkih režima. Ja shvaćam da za nekoga ovaj čin neće biti simbol nikakvog oslobođenja ni progresa. S druge strane, Titova povijesna uloga je neupitna. Galerija Forum pripada građanima Zagreba i predstavlja javni prostor, a javni prostor mora biti ogledalo javnosti. I iskreno mislim da većina zagrebačke javnosti, a to smo pokazali i na ovim i prošlim izborima, podržava lijevu opciju, kao i da većina zagrebačke javnosti podržava sjećanje na Narodnooslobodilačku borbu – zaključuje.