Tarik Filipović s predstavom 'Ćiro' otvorio 25. festival glumca

Pred prepunom dvoranom Slovačkoga doma u Iloku župan Vukovarsko-srijemski, Božo Galić, svečano je otvorio 25. festival glumca.

Tijekom narednih devet dana pozornice u Iloku, koji je grad domaćin ovogodišnjeg Festivala, Otoku, Vinkovcima, Vukovaru i Županji biti će centar hrvatskog glumišta. Okupljene glumce i publiku na otvaranju je pozdravila je i izbornica Nada Abrus koja je obrazložila svoj odabir predstava, a potom je sve glumce i publiku pozdravila i gradonačelnica Iloka Marina Budimir. U svom govoru najavila je kako se nada „da ćemo ovakve i slične predstave u narednim godinama moći gledati i većoj i boljoj dvorani“.

Nakon svečanoga otvorenja je izvedena predstava „Ćiro“, Udruge za promicanje kulture NALA iz Zagreba, Antonia Gabelića i Tarika Filipovića, a u režiji i izvedbi Tarika Filipovića. Publika je izvedbu nagradila višeminutnim aplauzom, a predstava je dobila čak 17 aplauza na otvorenoj sceni. Tarik Filipović svojim je „Ćirom“ oduševio publiku Vukovarsko-srijemske županije. Na Festivalu će u natjecateljskom program biti izvedeno dvadeset predstava iz Dubrovnika, Karlovca, Koprivnice, Osijeka, Splita, Šibenika, Velike Gorice, Virovitice, Zadra i Zagreba, a završava dodjelom nagrada i priznanja u nedjelju, 20. svibnja.

Sve izvedbe pratit će ocjenjivački stručni sud kojeg čine profesorica Tatjana Bertok-Zupković s Umjetničke akademije u Osijeku, glumica Hana Hegedušić iz Hrvatskoga narodnoga kazališta u Varaždinu te prošlogodišnji dobitnik Nagrade Fabijan Šovagović Vinko Kraljević, umirovljeni član ansambla Zagrebačkoga gradskoga kazališta Komedija. Oni će dodijeliti osam nagrada svojim kolegama za najbolja umjetnička dostignuća. Četiri ravnopravne Nagrade Fabijan Šovagović za najbolja umjetnička ostvarenja dvije glumice i dva glumca, Nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade.

Nagrada Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini, dodjeljuju se kao i proteklih godina. Novost jubilarnog Festivala glumca je posvećivanje posebne pažnje mladim glumicama i glumcima. Stoga postojeća Nagrada Ivo Fici, koja se dodjeljivala za najboljeg mladoga glumca ili mladu glumicu, postaje nagrada za najbolje umjetničko ostvarenje mladoga glumca do 28 godina te se uz nju uvodi nova nagrada. To je Nagrada Zvonimir Torjanac za najbolje umjetničko ostvarenje mlade glumice do 28 godina.