Tarik Filipović radi predstavu u kojoj Kolinda zove na večeru Mesića, Josipovića, Tuđmana i Tita

Iako je korona poremetila redovno održavanje Dana satire Fadila Hadžića u Satiričkom kazalištu Kerempuh i pomaknula termin omiljenog festivala s početka na kraj ljeta, 12. rujna će njegovo četrdeset i četvrto izdanje započeti gostujućom predstavom iz Maribora “Potpuni stranci” redateljice Tamare Damjanović.

Izbornica festivala Željka Turčinović za koronsko izdanje Dana satire morala je odustati od predstava iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali izabrala je deset predstava iz Hrvatske i Slovenije koje će biti u konkurenciji za nagrade čiji novčani iznosi zahvaljujući sponzorima ni u ovoj situaciji nisu smanjeni.

Festival završava 26. rujna izvedbom “Realisti” Jure Karasa i Slovenskog narodnog gledališča Nova Gorica u režiji Tijane Zinajić, kabareom koji je bio lanjski pobjednik Dana satire te je oduševio i publiku i kritiku.

A publika će na festivalu vidjeti hit predstavu Lude kuće “Joj, Hrvati” Ivana Đuričića, “Mistera Bufa” redateljice Lee Delong u izvedbi Grupe i Triko cirkus teatra u kojoj briljira Dražen Šivak, “Bilježnicu Robija K.” Viktora Ivančića u režiji Marine Pejnović, “Dijete našeg vremena” Ivane Vuković u izvedbi splitske Play drame i režiji Helene Petković, “Kate Kapuralicu” Vlaha Stulija u izvedbi dubrovačkog kazališta Marin Držić i režiji Ivice Kunčevića, predstavu “Flex” Ivana Penovića umjetničke organizacije Punctum i Kunstteatra, autorski projekt “Tri sestre” Bobe Jelčića zagrebačkog HNK, “Ja od jutra nisam stao” Une Vizek u režiji Nane Šojlev i “Lepuricu” prema Pigmalionu u režiji Marija Kovača i izvedbi splitskog HNK.

A već nakon Dana satire, kazalište Kerempuh nastavlja s redovnom, više nego ambicioznom produkcijom. Tako će do Nove godine kazalište iz Ilice imati pet premijera, i to četiri praizvedbe hrvatskih tekstova, te Molièreova “Škrca” za kraj prosinca, u režiji Dore Ruždjak Podolski koja do sada, vjerovali ili ne, još nije radila u Kerempuhu. Prva redovna premijera pripala je tekstu nagrađivane književnice Marine Vujčić “Umri ženski” koji za 10. listopada priprema redatelj Rajko Minković, uz Doru Delbianco i autor adaptacije. Puno pažnje sigurno će izazvati praizvedba predstave “Predsjednici & Ca”, nastala prema tekstu Tarika Filipovića i Ivice Ivaniševića kojom Filipović obilježava četvrt stoljeća djelovanja u Kerempuhu.

– Tekst se bavi večerom na koju bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović poziva dva bivša predsjednika Stipu Mesića i Ivu Josipovića, ali i Franju Tuđmana i Josipa Broza Tita – rekao je Filipović novinarima.

– Do večere koja je trebala pomoći hrvatskom pomirenju i izlasku iz krize, naravno, nikada ne dođe – rekao je Filipović kojem je ovo prva samostalna režija ako se ne računa režija monodrame o Miroslavu Ćiri Blaževiću.

– Ulogu Tita dobio je Boris Svrtan koji me je kao mladog glumca pozvao u predstavu “Spika na spiku” i koji je zapravo treći član našeg autorskog tima. Ja ću glumiti Tuđmana, Josipovića Ivan Jončić, Stipu Mesića Hrvoje Kečkeš, a u ulozi Kolinde Grabar Kitarović će se izmjenjivati Ornela Vištica i Ana Begić Tahiri – najavio je Filipović predstavu čija je praizvedba zakazana za 23. listopada.

U studenom će Kerempuh praizvesti predstavu “Teorija zavjere”, autorski tekst Filipa Jurjevića i Marina Lisjaka (oni su autori teksta) i Marije Pejnović koja će tekst režirati.

Slijedi praizvedba autorskog projekta Bobe Jelčića “Hrvatski put ka sreći” koji se pita što je to sreća u hrvatskom kontekstu, a u kojem ima i elemenata neverbalnog kazališta. Kalendarska sezona završava Molièreovim “Škrcem” u kojem će u glavnoj ulozi nastupiti Hrvoje Kečkeš, što izuzetno veseli redateljicu Doru Ruždjak Podolski.