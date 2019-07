Svjetska imena animacije stižu na Supertoon

U Šibeniku danas počinje 9. izdanje Supertoona, međunarodnog festivala animacije, koje će trajati pet dana, do 27. srpnja. U kinima na otvorenom u gradskoj jezgri prikazat će se ukupno 211 kratkih animiranih filmova iz cijeloga svijeta, od kojih 177 u natjecateljskom dijelu programa. Program festivala uključuje i radionice animacije za djecu i studente, koncerte i DJ nastupe, panele i razgovore s autorima, VR kino, ali događanja na festivalskom brodu SuperBoat, koji Supertoon čini jedinstvenim događanjem na karti svjetskih filmskih festivala i u Hrvatskoj.

U natjecateljskoj konkurenciji Grandtoon prikazano će biti 27 najnovijih filmova nekih od najvećih svjetskih autora i studija, te recentne, ali već nagrađivane filmove hrvatskih autora poput "Ispod kojeg li su samo kamena ispuzali" Daniela Šuljića, "Jedan od mnogih" Petre Zlonoge, "Mačka je uvijek ženska" Martine Meštrović i Tanje Vujasinović, "Udahnut život" Ivane Bošnjak i Thomasa Johnsona te "Demonstracija briljantnosti u 4 čina" Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova. Također, najnoviji film svjetski proslavljenog animatora, stripaša, ilustratora Danijela Žeželja "Motivi" u Šibeniku će doživjeti prvo prikazivanje.

Studentoon, ili konkurencija studentskih animiranih filmova, donosi 35 filmova u kojima studenti sa 23 svjetska studija animacije nude svoj pogled na svijet na svjež, odvažan i inovativan način. Riječ je o umjetničkim akademijama i sveučilištima kao što su Moholy-Nagy University of Art and Design, Emile Cohl, Bezalel Academy of Art and Design, ENSAV, Filmakademie Baden-Wuerttemberg, estonska Akademija likovnih umjetnosti i druge. U kategoriji studentskih filmova gledat ćemo i filmove studentica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu "Odrasti u malo drvo" Noemi Ribić, "Zagubljena sjećanja" Ivane Radić, "Osmijeh" Matee Kovač i "Izvan sebe" Stelle Hartman.

Ono po čemu je Supertoon posebno prepoznat u svijetu, osim šarma lokacije i spontane atmosfere festivala, jest konkurencija animiranih glazbenih videospotova, najveća po broju spotova u konkurenciji u usporedbi sa svjetskim festivalima. U kategoriji Supertune bit će tako prikazano 54 spota, i to za pjesme izvođača kao što su The Beatles, De La Soul, Mitski, Run The Jewels, U2 i Beck i mnogi drugi.

Kategorija namjenskog filma je ona u kojoj se može vidjeti na koje sve načine kompanije koriste animaciju i njezine blagodati u svojem oglašavanju i približavanju proizvoda i usluga potrošačima. Namjenski filmovi za Tinder, Disney, Ritz Carlton i Wimbledon, CNN, BBC, Concorde TV, TED-Ed i UN, te festivale poput Kroka, Ottawe, BFI-ja i Zagreb Film Festivala, samo su neki od 37 kreativnih informativnih i edukativnih filmova koji će se natjecati u kategoriji SuperComm, a među njima i neki nastali u Hrvatskoj, i to Luke Vucića, Draška Ivezića i Chintis Lundgren.

Šibenik, kao sjedište Međunarodnog dječjeg festivala, ima najmlađu publiku najvećih očekivanja te stoga Supertoon posebnu pozornost posvećuje izboru dječjeg programa. U kategoriji animiranih filmova za djecu Planktoon tako će biti prikazana 24 filma, među ostalima domaći "Bobo" Andreja Rehaka, "Pužić slikar" Manuele Vladić-Maštruko, "Balada o fruli i ogrlici" Martina Babića i "Prošlo je s kišom" Siniše Ercegovca.

Posebno treba istaknuti kako će u istoj konkurenciji biti prikazan novi uradak oskarovca Stevea Boxa, poznatog po filmovima "Pobuna u kokošinjcu" i "Wallace i Gromit". Prva epizoda njegovog novog projekta "Moominvalley", adaptacije kultnih slikovnica Moomins, hrvatsku će premijeru imati upravo u Šibeniku. Riječ je o najskupljoj finskoj televizijskoj seriji svih vremena, s budžetom od 20 milijuna eura, izvedenoj u kombinaciji 2D i 3D animacije, za koju su glasove posudili britanski glumci kao što su Taron Egerton, Rosamund Pike, Matt Berry, Richard Ayoade, Warwick Davis i Kate Winslet! Glazbu za serijal potpisuju izvođači svjetskoga glasa Tom Odell, First Aid Kit i Mǿ.

Redateljica epizode Avgousta Zourelidi ispred studija Gutsy Animations bit će gošća festivala, a osim nje, festival će ugostiti još 50 autora iz Hrvatske i inozemstva.

Izvan konkurencije bit će prikazani izvrsni animirani dokumentarci koji tematiziraju migracije i pitanja identiteta, legendarne filmske špice Saula Bassa, making-of filmovi, filmovi napravljeni u 3D tehnici za gledanje uz pomoć VR naočala te filmovi o gorućem problemu zagađenja svjetskih oceana i mora mikroplastikom.

Ovogodišnji žiri za kategorije Grandtoon i Studentoon čine Miloš Tomić, Natko Stipaničev i Sébastien Sperer, za kategorije Supertune i Supercomm to su Ana Horvat, Alice Saey i Maria Pia Santillo, a mentorice radionice animacije i dječjeg žirija, koji će odlučivati o pobjedniku u kategoriji Planktoon, su Dora Radušić i Sunčana Brkulj.

Natjecateljske projekcije odvijaju se na Trgu Ivana Pavla II, tzv. Maloj Loži i stepenicama u Ulici Krste Stošića na Gorici, projekcije popratnih programa u Galeriji sv. Krševan, a festivalski centar i mjesto na kojem će se odvijati studentska radionica Supervision te reprizni program je Galerija Matija tj. Studio galerije sv. Krševan.

Novost je da će se ove godine velik dio dnevnog festivalskog programa odvijati na brodu. Na 35-metarskom "nosaču animatora i filmova" tijekom tri dana odvijat će se paneli i razgovori s članovima žirija i autorima te prikazivati filmovi iz popratnog programa. DJ-i D-Gree, Ynez i Shullio goste animatore, ali i Šibenčane i turiste zabavljat će tijekom poslijepodneva svojim glazbenim setovima. Brod će ujutro biti usidren ispred topova pred Muzejem Grada Šibenika, a u podne otploviti prema otocima šibenskog arhipelaga kako bi strani gosti imali prilike posjetiti ih i okupati se, a stanovnici otoka Zlarina, Prvića i Kaprije pogledati najnovije svjetske festivalske animirane filmove.

Sav festivalski sadržaj na kopnu je besplatan, a dnevne i festivalske ulaznice za brod mogu se nabaviti u festivalskom centru od 18. srpnja do 25. srpnja. Više detalja o festivalu možete saznati na službenoj stranici.