Dizajner Boris Ljubičić dobio Nagradu za životno djelo ULUPUH-a

Boris Ljubičić, dizajner vizualnih komunikacija i jedan od najutjecajnijih autora suvremenog hrvatskog grafičkog dizajna primio je u četvrtak na svečanoj dodjeli u Galeriji Oktogon NMMU-a Nagradu za životno djelo ULUPUH-a za izniman i trajan doprinos struci. "Tijekom više od pet desetljeća profesionalnog djelovanja Ljubičić je ostvario impresivan opus antologijskih plakata, vizualnih identiteta i komunikacijskih koncepata koji su bitno oblikovali vizualnu kulturu Hrvatske”, rečeno je na svečanosti na kojoj su dodijeljene i ostale nagrade i priznanja za prošlu godinu te udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti.

Kako je ocijenjeno, Ljubičić nije samo vrhunski i višestruko nagrađivani dizajner, već autor koji je sustavno redefinirao razumijevanje dizajna kao odgovorne i strateške društvene prakse, a njegov osobit doprinos očituje se u dugogodišnjem, dosljednom i argumentiranom zagovaranju dizajna kao ključnog čimbenika u oblikovanju kulturnog i nacionalnog identiteta.

"Snažnom autorskom vizijom i kontinuiranom javnom prisutnošću ostvario je dubok utjecaj na struku i širu javnost, trajno zaduživši hrvatski dizajn te postavivši visoke profesionalne i etičke standarde generacijama koje dolaze”, istaknuto je. Najbolja izložba u 2025. je "Životopis lutke”, autorice koncepcije, kustosice i autorice likovnog postava Marijane Županić Benić, "za iznimno promišljen, sadržajno slojevit i vizualno artikuliran projekt". "Izložba se istaknula jasnom i zaokruženom koncepcijom koja lutku sagledava izvan tradicionalnih okvira lutkarstva, afirmirajući je kao višeznačan umjetnički, antropološki i kulturni fenomen”, napominje se u obrazloženju.

Posebno priznanje dobila je međunarodna izložba grafičkog dizajna ZGRAF, održana u Francuskom paviljonu SC-a, koja je pod temom "Zadovoljstvo svima“ okupila 184 dizajnera iz cijelog svijeta, "konceptualno promišljena i produkcijski snažna izložba koja je potvrdila kontinuitet, međunarodnu relevantnost i društvenu odgovornost ZGRAF-a kao jedne od ključnih platformi grafičkog dizajna u regiji”.

Godišnju nagradu za najbolju mladu umjetnicu dobila je Iva Katalinić za izniman autorski doprinos suvremenom tekstilnom oblikovanju, potvrđen samostalnom izložbom "Protkane priče“, uz obrazloženje kako je "tehnička izvrsnost, osjetljivost prema materijalu i sposobnost stvaranja kontemplativnog, emocionalno snažnog ambijenta izdvajaju kao jednu od najperspektivnijih mladih autorica u području tekstilne umjetnosti”.

Za najbolji izdavački projekt godišnja nagrada dodijeljena je monografiji "Nenad Gattin: Fotograf umjetničkih spomenika” Guida Quiena, uz posebno isticanje vrhunskog grafičkog oblikovanja Studija Kuna Zlatica, gdje je "sinergijom autorskog i dizajnerskog pristupa ostvaren izdavački projekt trajne kulturne i profesionalne vrijednosti".

Priznanje za poseban doprinos ugledu ULUPUH-a dobili su Snježana Pokos Vujec, Marina Tuđina Badurina, Elizabeta Wagner, dok su počasnim članovima proglašeni Lidija Kacijan, Klara Macolić, Zrinka Paladino, Luka Borčić, Damir Pildek. Nagradu Studijske sekcije „Zdenka Munk”dobio je Ervin Dubrović.

Nagrade i priznanja laureatima uručila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, izrazivši zadovoljstvo što je za mjesto za dodjelu nagrada odabrana Galerija Oktogon, jedan od prostora koji je u njezinom mandatu 'osvojen' za kulturu u centru grada, a koji će uskoro krenuti u cjelovitu obnovu nakon čega će biti trajni izložbeni prostor NMMU-a. "Zadnjih godina bili smo limitirani s prostorima za izlaganja, no idućih mjeseci očekuju nas nova otvaranja muzeja, vjerujem da ćemo od sljedeće godine staviti te nove obnovljene prostore na raspolaganje javnosti", rekla je.

Predsjednica ULUPUH-a Ivana Bakal podsjetila je na aktivnosti realizirane u protekloj godini kada je, među ostalim, organizirano 19 izložbi, od čega 15 u Galeriji ULUPUH, četiri u Galeriji Permanenta i šest u drugim prostorima, imali su u tri edukativna i dva izdavačka projekta, a nastavljena je i obnova Dvorca umjetnika Jakovlje koji će početi raditi od 1. siječnja 2027. godine.