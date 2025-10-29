Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'100 vječnih ex-yu pop-rock pjesama'

Svaka je pjesma popraćena pričom o njezinu nastanku, a na knjizi se radilo 20 godina

Rockmark
VL
Autor
vecernji.hr
29.10.2025.
u 11:19

Autor knjige Josip Dujmović u odabiru ‘vječnih’ pjesama nije bio sam, već je uključio preko 150 glazbenih imena i profesionalaca, među kojima su Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Amira Medunjanin, Neno Belan, Zdravko Čolić, Bajaga, Zdenka Kovačićek. Službena promocija knjige, uz razgovor s autorom, održat će se 11. studenog na Interliberu, s početkom u 19 sati, u Paviljonu 6

Knjiga “100 vječnih ex-yu pop-rock pjesama” autorsko je djelo Josipa Dujmovića, novinara i publicista čija je strast prema dokumentiranju povijesti pop i rock glazbe rezultirala novim antologijskim izdanjem na kojem je radio 20 godina.

U odabiru ‘vječnih’ pjesama nije sudjelovao samo autor, već je uključio preko 150 glazbenih imena i profesionalaca, među kojima su Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Amira Medunjanin, Neno Belan, Zdravko Čolić, Bajaga, Zdenka Kovačićek.

Knjiga je rezultat dvadesetogodišnje posvećenosti ideji da su neka glazbena ostvarenja, od pojave popularne glazbe u Jugoslaviji s kraja pedesetih do raspada države, prerasla svoje vrijeme i postala trajno zajedničko blago; pjesme koje nisu nužno bile najveće ili najpoznatije, nego jednostavno - vječne.

Autor, poznat po knjigama “Indexi: U inat godinama” (2006.) i “1001 najluđi svjetski i ex-yu rock biser” (2022.), ovim se izdanjem distancira od osobnog izbora i oslanja na glasove glazbenika, autora, izvođača, producenata, majstora tona, diskografa, glazbenih kritičara i novinara iz cijele regije. Oni su svojim prijedlozima i obrazloženjima oblikovali popis vječnih pjesama – prvih deset poredano je prema broju glasova, dok je preostalih devedeset predstavljeno kronološki.

Na više od 300 stranica, svaka je pjesma popraćena autentičnom pričom o njezinu nastanku i značenju, uz brojne fotografije mahom iz privatnih arhiva. Posebno vrijedan dodatak čine podaci o autorima i postavi koja ih je snimila, popis diskografskih izdanja na kojima su objavljene i popis istaknutih obrada, dok QR kodovi čitatelja vode na putovanje “behind the scenes” na kojem se iz prve ruke mogu uvjeriti kako je glasala glazbena struka.

Kredibilitetu projekta doprinosi impresivan popis sudionika, među kojima su Oliver Dragojević, Neno Belan, Rambo Amadeus, Zdenka Kovačiček, Dado Topić, Dino Šaran, Edo Maajka, Amira Medunjanin, Bajaga, Hus, Kemal Monteno, Arsen Dedić, Mile Kekin, Zoran Predin, Zdravko Čolić, Tifa, Siniša Škarica, Nikša Bratoš, Brian Rašić, Petar Janjatović i brojni drugi.

Službena promocija knjige, uz razgovor s autorom, održat će se u utorak 11. studenog na Interliberu, s početkom u 19 sati, u Paviljonu 6 na Glavnoj pozornici. Naslov je već sada dostupan u knjižari Rockmark i putem webshopa.

Ključne riječi
josip dujmović Rockmark Interliber knjiga pjesme rock ex yu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Koketiranje s nacističkom ikonografijom

Premijer prozvan zbog majice s natpisom benda koji se 'referira' na bordele u logorima

Oporbena australska čelnica Sussan Ley osudila je australskog premijera Anthonyja Albanesea jer je odjenuo majicu s natpisom Joy Division iako zna da naziv tog britanskoga post-punk benda ima antisemitske konotacije. Naime, naziv "Joy Division" preuzet je iz romana "Kuća lutaka" koji je pod pseudonimom Ka-Tzetnik 135633 napisao Yehiel De-Nur, preživjeli logoraš iz Auschwitza. U knjizi se tim terminom, "Odjeli radosti" opisuju bordeli unutar nacističkih koncentracijskih logora. Za bend, to nije bila glorifikacija nacizma, već sirovi komentar na najdublje ponore ljudske patnje i zla

Max Cenčić
Premium sadržaj
Max Emanuel Cenčić

U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Hrvatski kontratenor, redatelj i producent Max Emanuel Cenčić jedan je od vodećih svjetskih interpreta barokne glazbe danas u svijetu. Godine 2020. pokrenuo je Barokni operni festival Bayreuth, koji je u samo nekoliko godina postao jedno od najvažnijih okupljališta ljubitelja barokne glazbe i operne umjetnosti, a samim time njegov cilj – stvoriti internacionalni festival koji će privlačiti publiku iz cijelog svijeta – je postignut

Učitaj još

Kupnja