Svaka je pjesma popraćena pričom o njezinu nastanku, a na knjizi se radilo 20 godina

Knjiga “100 vječnih ex-yu pop-rock pjesama” autorsko je djelo Josipa Dujmovića, novinara i publicista čija je strast prema dokumentiranju povijesti pop i rock glazbe rezultirala novim antologijskim izdanjem na kojem je radio 20 godina.

U odabiru ‘vječnih’ pjesama nije sudjelovao samo autor, već je uključio preko 150 glazbenih imena i profesionalaca, među kojima su Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Amira Medunjanin, Neno Belan, Zdravko Čolić, Bajaga, Zdenka Kovačićek.

Knjiga je rezultat dvadesetogodišnje posvećenosti ideji da su neka glazbena ostvarenja, od pojave popularne glazbe u Jugoslaviji s kraja pedesetih do raspada države, prerasla svoje vrijeme i postala trajno zajedničko blago; pjesme koje nisu nužno bile najveće ili najpoznatije, nego jednostavno - vječne.

Autor, poznat po knjigama “Indexi: U inat godinama” (2006.) i “1001 najluđi svjetski i ex-yu rock biser” (2022.), ovim se izdanjem distancira od osobnog izbora i oslanja na glasove glazbenika, autora, izvođača, producenata, majstora tona, diskografa, glazbenih kritičara i novinara iz cijele regije. Oni su svojim prijedlozima i obrazloženjima oblikovali popis vječnih pjesama – prvih deset poredano je prema broju glasova, dok je preostalih devedeset predstavljeno kronološki.

Na više od 300 stranica, svaka je pjesma popraćena autentičnom pričom o njezinu nastanku i značenju, uz brojne fotografije mahom iz privatnih arhiva. Posebno vrijedan dodatak čine podaci o autorima i postavi koja ih je snimila, popis diskografskih izdanja na kojima su objavljene i popis istaknutih obrada, dok QR kodovi čitatelja vode na putovanje “behind the scenes” na kojem se iz prve ruke mogu uvjeriti kako je glasala glazbena struka.

Kredibilitetu projekta doprinosi impresivan popis sudionika, među kojima su Oliver Dragojević, Neno Belan, Rambo Amadeus, Zdenka Kovačiček, Dado Topić, Dino Šaran, Edo Maajka, Amira Medunjanin, Bajaga, Hus, Kemal Monteno, Arsen Dedić, Mile Kekin, Zoran Predin, Zdravko Čolić, Tifa, Siniša Škarica, Nikša Bratoš, Brian Rašić, Petar Janjatović i brojni drugi.

Službena promocija knjige, uz razgovor s autorom, održat će se u utorak 11. studenog na Interliberu, s početkom u 19 sati, u Paviljonu 6 na Glavnoj pozornici. Naslov je već sada dostupan u knjižari Rockmark i putem webshopa.