U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Kada čujete za grad Bayreuth (izgovara se "Bajrojt"), ili ćete, ovisno o obrazovanju i interesima, pomisliti da to netko krivo izgovara ime libanonskog grada Beiruta ili će vam u uhu, kao jeka, odzvoniti ime Richarda Wagnera i neka melodija iz riznice njegovih opera.



Upravo je taj veliki skladatelj proslavio Bayreuth odabravši ga za mjesto na kojem će, iscrpljujući velikodušnost i blagajnu bavarskog kralja Ludviga II., sagraditi veliki Festspielhaus, kazalište koje je do danas ostalo hram isključivo njegovih opera i glazbenih drama. Svakoga ljeta na to kultno mjesto s jednom od najprestižnijih svjetskih opernih pozornica hrle tisuće i tisuće ljubitelja Wagnerove glazbe, čekajući strpljivo i po desetak godina na dragocjene ulaznice.