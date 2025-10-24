Naši Portali
Max Emanuel Cenčić

U Bayreuthu nema zaposlenih, nema tehnike, radionica... scena ima sve što je potrebno za izvedbe, ali to je zapravo muzej

Max Cenčić
LUKASZ RAJCHERT
Autor
Branimir Pofuk
24.10.2025.
u 10:37

Hrvatski kontratenor, redatelj i producent Max Emanuel Cenčić jedan je od vodećih svjetskih interpreta barokne glazbe danas u svijetu. Godine 2020. pokrenuo je Barokni operni festival Bayreuth, koji je u samo nekoliko godina postao jedno od najvažnijih okupljališta ljubitelja barokne glazbe i operne umjetnosti, a samim time njegov cilj – stvoriti internacionalni festival koji će privlačiti publiku iz cijelog svijeta – je postignut

Kada čujete za grad Bayreuth (izgovara se "Bajrojt"), ili ćete, ovisno o obrazovanju i interesima, pomisliti da to netko krivo izgovara ime libanonskog grada Beiruta ili će vam u uhu, kao jeka, odzvoniti ime Richarda Wagnera i neka melodija iz riznice njegovih opera.

Upravo je taj veliki skladatelj proslavio Bayreuth odabravši ga za mjesto na kojem će, iscrpljujući velikodušnost i blagajnu bavarskog kralja Ludviga II., sagraditi veliki Festspielhaus, kazalište koje je do danas ostalo hram isključivo njegovih opera i glazbenih drama. Svakoga ljeta na to kultno mjesto s jednom od najprestižnijih svjetskih opernih pozornica hrle tisuće i tisuće ljubitelja Wagnerove glazbe, čekajući strpljivo i po desetak godina na dragocjene ulaznice.

Max Emanuel Cenčić

