Strastven,erotičan i dramatičan balet 'Carmen' otvara Šibenik Dance Festival

Šibenik Dance Festival 8.put u Krešimirovom gradu postavlja plesne pozornice na tisućljetne kamene trgove, dovodi vrhunske plesne izvedbe na srednjovjekovne tvrđave i uvodi ljubitelje plesa u 150 godina staru zgradu Hrvatskog narodnog kazališta.

Već tradicionalno kraj srpnja u Šibeniku obilježava plesna umjetnost, ove godine od 23.-28.srpnja. I ovog puta četiri najatraktivnije lokacije grada Šibenika - Trg Republike Hrvatske pored katedrale Sv.Jakova, Tvrđava Sv.Mihovila, Tvrđava Barone, te Hrvatsko narodno kazalište - postaju pozornica za mnoge plesače, koreografe i plesne ansamble.

Festival će ove godine obilježiti svečano otvaranje na tvrđavi Sv.Mihovil i to u dva dijela:

1.'The Edge' - majstorsko djelo Igora Kirova - dio je triptiha 'East and West' u produkciji baleta HNK Split

Još jedno u nizu maestralnih ostvarenja Igora Kirova - najistaknutijeg makedonskog plesača i koreografa, te ravnatelja baleta splitskog HNK. The Edge dio je triptiha 'East and West' u produkciji baleta HNK Split. Bez daha ostavlja ovo djelo visoke estetike uz pratnju glazbenica na violini i klaviru uživo, na glazbu Vivaldija, Mozarta i Bacha. Od plesača zahtjeva neprekidnu transformaciju iz jednoga u drugi plesni stil, šećući od klasičnog baleta do suvremenog plesa.

2. 'Carmen' – koreografija: Balázs Vincze, glazba G.Bizet

Strastven, erotičan i dramatičan balet u vrhunskoj izvedbi Nacionalnog Baleta iz Pečuha - Ballet Pécs - najstarije suvremene plesne trupe u Mađarskoj i jedne od najpoznatijih baletnih ansambla u Europi. Snažne emocije glavnih likova ispričane majstorskom vještinom izvođača, koreografski i režijski ujedinio je Balázs Vincze, dobitnik najprestižnije nagrade Mađarske za ostvarenja u plesnoj umjetnosti.

Carmen je simbol slobode. Njezina priča zapravo je drama o strasti , smrti i besmrtnoj ljubavi. Kako je moguće u djeliću sekunde izgubiti razum i dovesti se do samog ruba? Kako strast može pobijediti razum s tolikom lakoćom? Gdje je ta granica između ljubavi, strasti i želje za posjedovanjem?

Kao uvod u ovogodišnje izdanje Šibenik Dance Festivala stiže poseban gost - multimedijalni umjetnik, fotograf i kipar STEPHAN LUPINO s izložbom LUPINIZAM by LUPINO koja se otvara 22.srpnja u Atriju Muzeja grada Šibenika. Izložbom proslavljeni fotograf i umjetnih obilježava 35 godina stvaralaštva. Bit će izložen dio opusa Lupinovih fotografija nastalih od 80-ih godina do danas, te nekoliko skulptura kojima se posvetio zadnjih desetak godina i započeo novu fazu stvaralaštva.

Najveća atrakcija, baš kao i u Klovićevim dvorima u Zagrebu, bit će brončana skulptura 'Fire Lovers' visoka više od 3 metra i teška 300 kilograma. Ovaj mali djelić stvaralaštva najava je velike Lupinove izložbe koja će se u Šibeniku biti postavljena sljedeće godine. Tada će biti izložena i najimpresivnija Lupinova skulptura - 'Fire Angel', izlivena u bronci visine preko 4 metra.

Jedna slična, 'Fire Woman' procijenjena na više od 200 tisuća dolara, već dvije godine krasi jedno od najfrekventnijih mjesta u New Yorku – križanje 55.ulice i 5.avenije u salonu Domenico Vacca.

Šibensku izložbu pratit će performans 'Rođenje sunca' Lupinovog suradnika - make up umjetnika Dine Bakse, koji će na otvorenju uživo oslikati muški model, a Lupino će ga potom fotografirati. Simbioza make up-a i Lupinizma na fotografijama nestvarna je te prelazi granice već viđene umjetnosti.

Kroz sedam njegovih izdanja - Šibenik Dance Festival je posjetilo više od 10 tisuća ljudi na Tvrđavi Sv.Mihovil, te od prošle godine svježe otvorenoj tvrđavi Barone, kao i pozornici HNK Šibenik, te nebrojivo mnogo ljubitelja plesa, kao i turista koji su u programu festivala uživali na najljepšoj pozornici kulturne baštine Šibenika na Trgu Republike Hrvatske kod šibenske katedrale. Uz to festivalom je prodefiliralo više od 300 plesača iz cijele regije ali i svijeta. Ulaznice se nalaze u prodaji putem sustava www.eventim.hr