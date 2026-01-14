Naši Portali
nova glumačka pojačanja

Stiže treća sezona planetarno poznate serije 'Shrinking', a Jason Segel i Harrison Ford vraćaju se u uloge omiljenih terapeuta

Shrinking
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
14.01.2026.
u 15:57

Hvaljena humoristična drama Apple TV+ platforme, koja je osvojila srca publike diljem svijeta, vraća se s novim epizodama krajem siječnja 2026. godine

Rijetke su serije koje uspijevaju s jednakom vještinom spojiti srcedrapajuću tugu i urnebesni humor kao što to čini "Shrinking". Od svoje premijere u siječnju 2023. godine, ova serija, koju su kreirali Bill Lawrence i Brett Goldstein (dvojac iza fenomena "Ted Lasso") zajedno s glavnim glumcem Jasonom Segelom, postala je globalno popularna upravo zbog autentičnog prikaza ljudske boli, iscjeljenja i moći međuljudskih odnosa.

U središtu je priče Jimmy (Jason Segel), terapeut koji, slomljen nakon tragične smrti supruge, odluči prekršiti sva pravila i svojim klijentima početi govoriti brutalnu istinu. Njegov mentor i kolega, cinični, ali dobronamjerni dr. Paul Rhoades, kojeg maestralno tumači Harrison Ford, pruža mu otpor, ali i neophodnu podršku. Upravo je Ford opisao jedinstveno iskustvo rada na seriji, ističući kako mu obožavatelji prilaze ne tražeći fotografiju ili autogram, već samo kako bi mu rekli koliko im serija znači. "To je izvanredno iskustvo u mom životu. Stvarno je i znači mi sve na svijetu", priznao je glumac.

Prva sezona publici je predstavila Jimmyjevu borbu s tugom i zategnut odnos s kćeri Alice (Lukita Maxwell), dok je druga sezona, s temom opraštanja, zaronila još dublje. Uvela je lik Louisa (Brett Goldstein), vozača odgovornog za smrt Jimmyjeve supruge, stvarajući nevjerojatno napetu i emotivnu dinamiku. Sezona je kulminirala dramatičnim finalom u kojem Jimmy, unatoč svemu, spašava Louisa od pokušaja samoubojstva, simbolično zatvarajući krug boli i otvarajući put prema budućnosti. U međuvremenu, Paul se nastavio nositi s progresijom Parkinsonove bolesti, učeći se oslanjati na svoje prijatelje i obitelj, dok je njihova kolegica Gaby (Jessica Williams) prolazila kroz vlastite ljubavne i obiteljske izazove. Serija je s razlogom nominirana za nagradu Emmy, a kritičari i publika hvale je zbog razbijanja stigme oko mentalnog zdravlja.

Nakon tuge i oprosta, treća sezona kao središnju temu postavlja "kretanje naprijed". Za Jimmyja to znači suočavanje s novim životnim poglavljem, uključujući i povratak u svijet spojeva, gdje će važnu ulogu odigrati Sofi, lik kojeg tumači Cobie Smulders, Segelova kolegica iz planetarno popularne serije "Kako sam upoznao vašu majku". Istovremeno se mora pomiriti s činjenicom da njegova kći Alice odlazi na fakultet na drugi kraj zemlje. Paulova borba s Parkinsonovom bolešću bit će jedan od ključnih narativa sezone, a trailer nagovještava dirljive i snažne trenutke. Ostali likovi također će se naći na prekretnicama, od Gaby koja se osjeća zaglavljeno do Jimmyjevog najboljeg prijatelja Briana (Michael Urie) koji se snalazi u ulozi oca.

Najveće uzbuđenje među obožavateljima izazvala je najava novih glumačkih pojačanja. Glumačkoj postavi pridružuje se legendarni Jeff Daniels u ulozi Jimmyjevog oca, što će zasigurno unijeti novu dimenziju u razumijevanje glavnog lika. Ipak, vijest koja je odjeknula najsnažnije jest gostovanje Michaela J. Foxa. Njegov lik bit će izravno povezan s Paulovom pričom o Parkinsonovoj bolesti, što s obzirom na Foxovu osobnu borbu s istom bolešću obećava iznimno autentičan i emotivan prikaz. Bill Lawrence, jedan od autora, otkrio je kako je upravo Foxova životna priča bila inspiracija za Paulov lik. Osim njih, kao gošće pojavit će se i Candice Bergen, Sherry Cola te Isabella Gomez.

Uz Jasona Segela i Harrisona Forda, u trećoj sezoni vraća se cijela omiljena glumačka postava. Jessica Williams kao Gaby, Christa Miller kao znatiželjna susjeda Liz, Michael Urie kao Brian, Lukita Maxwell kao Alice, Luke Tennie kao Sean i Ted McGinley kao Dereck ponovno će oživjeti složenu i toplu mrežu odnosa koja čini srž serije. Očekuje se i povratak ključnih sporednih glumaca, uključujući Wendie Malick kao Paulove partnerice Julie, Damona Wayansa Jr. kao Gabyjinog ljubavnog interesa Derricka te Bretta Goldsteina, čiji će lik Louis sada morati pronaći način kako nastaviti sa životom nakon oprosta koji je dobio. 

Treća sezona serije "Shrinking" premijerno će biti prikazana u srijedu, 28. siječnja 2026. godine, ekskluzivno na streaming servisu Apple TV+. Sezona će imati jedanaest epizoda, a nakon premijerne, koja će trajati sat vremena, nove epizode izlazit će tjedno, svake srijede, sve do finala koje je zakazano za 8. travnja 2026. godine. Za sve koji se tek žele upoznati s ovom izvanrednom serijom ili se žele prisjetiti prethodnih događaja, prve dvije sezone dostupne su za gledanje na istoj platformi.

kultura Cobie Smulders Harrison Ford Jason Segel Apple TV+ serija

SKANDAL NA BADNJAK

VIDEO Crkva se ispričala zbog 'sluzavog Isusa': Prizor s mise zgrozio vjernike, reagirao i hrvatski svećenik

Tell Me Lies

Tell Me Lies
"Tell me lies"

Stiže treća sezona serije o turbulentnoj romansi koja je zaludjela TikTok. Ovo je sve što znamo o novim nastavcima

U središtu priče su, naravno, Grace Van Patten kao Lucy Albright i Jackson White kao Stephen DeMarco, čija je kemija na ekranu jedan od ključnih razloga uspjeha serije. Dugo iščekivana treća sezona premijerno će biti prikazana na streaming platformi Hulu 13. siječnja 2026. godine, kada će biti dostupne dvije epizode, a ostatak sezone emitirat će se na tjednoj bazi, sve do finala zakazanog za 24. veljače

