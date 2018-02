Stand up Neshe Bridgesa i Nikole Đurička u Vidri

Kraj veljače i početak ožujka u Vidri će se obilježiti smijehom.

Naime, srpski stand up komičar, Nesha Bridges 26. veljače nastupa u Vidri sa stand up komedijom Život, a 1. i 2 ožujka u Zagreb stiže jedan od najboljih glumaca regije, Nikola Đuričko! Zvijezda filmova "Munje" i "Vratit će se rode" premijerno predstavlja svoj prvi stand up show!

Odlična stand up predstava Neshe Bridgesa pod nazivom "Život", nakon što je obišla regiju, 26. veljače dolazi u Vidru! Nenad Danilović, poznatiji kao Nesha Bridges (Neša Bridžis) je srpski stand up komičar čiji je glavni moto „Stand up je život, a život je stand up“.

Nesha se stand up komedijom bavi od kad se rodio, a sve što mu se u međuvremenu dešavalo – podstanarski problemi kod gazde Kineza, facijalna paraliza zbog stalnog osmjehivanja u uniformi radnika McDonalds-a i mnoge druge avanture – jedva čeka podijeliti s publikom. Njegov nastup se velikim djelom zasniva na realnim pričama i likovima iz svoga „kraja“ i sjajnim imitacijama istih.

Nikada ne zapisuje svoje tekstove jer smatra da se tako gubi spontanost, što je i glavna karakteristika njegovog nastupa. Izvođač je i autor nekoliko šaljivih muzičkih brojev, od kojih je najpoznatija "Aj Riki Martine.." koja je bila hit na Youtubeu i broji 6 milijuna pogleda. Od gazde Kineza do Rickija Martina, 26. veljače bit će večer puna smijeha.

Samo nekoliko dana kasnije, u Vidru stiže jedan od najpoznatijih glumaca u regiji, Nikola Đuričko! Poznati glumac odlučio se za novi korak u karijeri napravivši svoj stand up show, predstavu pod nazivom „Sve što ste oduvijekk htjeli znati o Džoniju a nikada ga niste smjeli pitati“. Prvo gostovanje popularnog glumca u Zagrebu održat će se 1. i 2. ožujka u kazalištu Vidra. Hrvatska publika Đurička zna najviše po ulozi Švabe u seriji "Vratiće se rode" ali i po glavnim ulogama u filmskim hitovima kao što su "Munje","U zemlji krvi i meda", "Montevideo, bog te video"...

Sam Nikola Đuričko je o svom novom projektu rekao da mu je, napunivši 40. godinu života, jedna od rođendanskih odluka bila i napraviti vlastiti stand up show. Nakon početnog straha od nepoznatog i uz podršku prijatelja (za koje se nada da ipak nisu samo ljubazni prema njemu), u 43. godini života, uz mnoštvo materijala za nasmijati publiku, napokon se odvažio i napravio ovaj veliki korak. Zagrepčani će 1. i 2. ožujka imati priliku premijerno pogledati predstavu i vidjeti kako se Nikola Đuričko snašao u ulozi stand up komičara.