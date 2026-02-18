Scenarist nominiran za Oscara pušten iz zatvora: Uhićen jer je ajatolaha prozvao za masakr

Samo nekoliko tjedana uoči 98. dodjele Oscara, iz iranskog zatvora Nowshahr pušten je scenarist i politički aktivist Mehdi Mahmoudian. Njegovo je ime ove godine stiglo do samog vrha filmske industrije zahvaljujući nominaciji za najbolji originalni scenarij za film "Bila je to samo nesreća", koji je napisao zajedno s proslavljenim redateljem Jafarom Panahijem. Mahmoudian je proveo 17 dana u pritvoru prije nego što je u utorak, 17. veljače, pušten uz jamčevinu od 6,5 milijardi tomana, što je otprilike deset tisuća dolara. Zajedno s njim oslobođeni su i novinarka Vida Rabbani te aktivist Abdollah Momeni, a službene optužbe s kojima se suočavaju su "vrijeđanje vrhovnog vođe" i "propaganda protiv Islamske Republike", optužbe koje, kako tvrde aktivisti, režim redovito koristi za ušutkavanje kritičara.

Razlog njihovog uhićenja bilo je potpisivanje otvorenog pisma, koji su uz njih potpisali i redatelji Jafar Panahi i Mohammad Rasoulof te drugi istaknuti intelektualci i aktivisti, a u kojem su najoštrije osuđeni nasilje i represija iranskog režima nad prosvjednicima. U pismu se navodi kako "masovno i sustavno ubijanje građana koji su hrabro izašli na ulice predstavlja organizirani državni zločin protiv čovječnosti", a kao glavnog krivca izravno su imenovali ajatolaha Alija Khameneija. Potpisnici su pozvali na organiziranje referenduma i osnivanje ustavotvorne skupštine kako bi iranski narod mogao demokratski odlučiti o svojoj budućnosti.

Film "Bila je to samo nesreća", inspiriran Panahijevim vlastitim iskustvima u zatvoru, napeta je drama o osveti koja prati bivšeg političkog zatvorenika uvjerenog da je prepoznao svog mučitelja. Snimljen u tajnosti i prijavljen kao francuska koprodukcija kako bi zaobišao Panahijevu zabranu snimanja u Iranu, film je već osvojio Zlatnu palmu u Cannesu 2025. godine. Sada je u utrci za dva Oscara, za najbolji međunarodni igrani film i najbolji originalni scenarij. Upravo je Mahmoudianovo zatvorsko iskustvo, kako je rekao Panahi, scenariju dalo vjerodostojnost. Naime, taj pisac i borac za ljudska prava gotovo desetljeće svog života proveo je u zatvoru.

Jafar Panahi, jedan od najcjenjenijih iranskih redatelja, i sam je proveo godine u zatvoru i kućnom pritvoru, a s Mahmoudianom se i upoznao upravo iza rešetaka 2022. godine. U izjavi povodom uhićenja svojih kolega, Panahi je poručio kako režim takvim optužbama već godinama kriminalizira misao, guši kritiku i usađuje strah u društvo. "Pretvaranje građanskog i miroljubivog čina u pitanje nacionalne sigurnosti jasan je znak netolerancije prema neovisnim glasovima građana", izjavio je redatelj, koji je i sam nedavno u odsutnosti osuđen na godinu dana zatvora.

Situacija u Iranu ostaje iznimno napeta. Režim je u nedavnim prosvjedima ubio tisuće ljudi u pokušaju da uguši rastući otpor. Uhićenje Mahmoudiana samo je jedan u nizu primjera sustavnog progona umjetnika i intelektualaca koji se usude kritizirati vlast. Redatelj Mohammad Rasoulof, čiji je film "Sjeme svete smokve" također nagrađen u Cannesu, morao je pobjeći iz zemlje kako bi izbjegao zatvorsku kaznu i bičevanje.