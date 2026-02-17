Filmski promašaj godine: 'Woke Snjeguljica' Disneyju donijela gubitak od 170 milijuna dolara

Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" pretvorio se u jedan od najvećih financijskih promašaja u povijesti studija. Prema analizama koje su procurile zahvaljujući britanskim zakonima o transparentnosti, igrana verzija kultnog klasika koštala je studio vrtoglavih 336 milijuna dolara.

Iako su porezne olakšice u Velikoj Britaniji - jer zbog toga je film tamo i sniman - smanjile neto trošak na oko 271 milijun dolara, film je na svjetskim blagajnama zaradio tek 205,7 milijuna. Budući da otprilike polovica zarade odlazi kinima, Disney se suočio s čistim gubitkom od gotovo 170 milijuna dolara, ne računajući desetke milijuna potrošenih na marketing. Time se "Snjeguljica" svrstala među pet najneisplativijih igranih adaptacija u povijesti te kompanije.

Neuspjeh filma nije samo rezultat loših brojki, već i negativnog publiciteta koji je film pratio godinama prije nego što je uopće snimljen. U središtu kontroverzi našla se glavna glumica Rachel Zegler, čije su izjave izazvale bijes obožavatelja. Glumica je, naime, originalni animirani film iz 1937. godine nazvala ekstremno zastarjelim po pitanju ženskih uloga, a princa je opisala kao "uhodu" koji doslovno proganja Snjeguljicu. Zegler je također vrlo otvorena oko svojih političkih stavova, te njene objave na društvenim mrežama protiv Donalda Trumpa i njegovih pristaša te iskazivanje podrške Palestini nekima nisu dobro sjele.

Međutim, da se ne zavaravamo, pravi razlog zbog kojeg se Zegler suočila s brutalnim online maltretiranjem i rasističkim napadima, bila je sama činjenica što je ona, glumica kolumbijsko-poljskog podrijetla, odabrana za ulogu djevojke s "kožom bijelom kao snijeg".

Jedan od čavala u lijesu filma bila je i katastrofalno vođena polemika oko sedam patuljaka. Nakon što je glumac Peter Dinklage kritizirao Disney zbog snimanja "nazadne priče o sedam patuljaka koji žive zajedno u pećini", studio je u panici najavio da će ih zamijeniti magičnim stvorenjima različitih spolova i rasa. Ta je odluka izazvala još veći revolt među glumcima s patuljastim rastom, koji su se suprostavili Dinklageovom mišljenju i požalili da im se time oduzimaju rijetke prilike za posao. U konačnici, Disney je u postprodukciji pribjegao najskupljem rješenju i CGI patuljcima koji nisu najbolje ispali.

Osim kontroverzi, produkciju su pratile i brojne nedaće koje su napuhale budžet do neodrživih razina. Snimanje su usporili pandemija i štrajkovi u Hollywoodu, a veliki požar na setu u studiju Pinewood uništio je dio scenografije. Međutim, konačni udarac zadao je sam film. Kritičari su ga pokopali i s ocjenom od samo 39% na Rotten Tomatoesu, postalo je jasno da "Snjeguljica" nije samo žrtva kontroverzi, već jednostavno loš film koji nije uspio opravdati ni svoje postojanje, a kamoli astronomski budžet. Nadamo se da će Disney ovo shvatiti kao pouku i početi raditi na originalnom sadržaju, a ne samo na, u pravilu mnogo lošijim, remakeovima starih hitova.