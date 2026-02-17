Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
disneyjev debakl

Filmski promašaj godine: 'Woke Snjeguljica' Disneyju donijela gubitak od 170 milijuna dolara

Disney
VL
Autor
Tia Špero
17.02.2026.
u 15:58

Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" pretvorio se u jedan od najvećih financijskih promašaja u povijesti studija. Film opterećen kontroverzama, lošim odlukama i "woke" etiketom nije uspio vratiti ni djelić uloženog, ostavljajući za sobom gorka pitanja o budućnosti holivudskog giganta.

Disneyjev igrani remake "Snjeguljice" pretvorio se u jedan od najvećih financijskih promašaja u povijesti studija. Prema analizama koje su procurile zahvaljujući britanskim zakonima o transparentnosti, igrana verzija kultnog klasika koštala je studio vrtoglavih 336 milijuna dolara.

Iako su porezne olakšice u Velikoj Britaniji - jer zbog toga je film tamo i sniman - smanjile neto trošak na oko 271 milijun dolara, film je na svjetskim blagajnama zaradio tek 205,7 milijuna. Budući da otprilike polovica zarade odlazi kinima, Disney se suočio s čistim gubitkom od gotovo 170 milijuna dolara, ne računajući desetke milijuna potrošenih na marketing. Time se "Snjeguljica" svrstala među pet najneisplativijih igranih adaptacija u povijesti te kompanije. 

Neuspjeh filma nije samo rezultat loših brojki, već i negativnog publiciteta koji je film pratio godinama prije nego što je uopće snimljen. U središtu kontroverzi našla se glavna glumica Rachel Zegler, čije su izjave izazvale bijes obožavatelja. Glumica je, naime, originalni animirani film iz 1937. godine nazvala ekstremno zastarjelim po pitanju ženskih uloga, a princa je opisala kao "uhodu" koji doslovno proganja Snjeguljicu. Zegler je također vrlo otvorena oko svojih političkih stavova, te njene objave na društvenim mrežama protiv Donalda Trumpa i njegovih pristaša te iskazivanje podrške Palestini nekima nisu dobro sjele. 

Međutim, da se ne zavaravamo, pravi razlog zbog kojeg se Zegler suočila s brutalnim online maltretiranjem i rasističkim napadima, bila je sama činjenica što je ona, glumica kolumbijsko-poljskog podrijetla, odabrana za ulogu djevojke s "kožom bijelom kao snijeg". 

Jedan od čavala u lijesu filma bila je i katastrofalno vođena polemika oko sedam patuljaka. Nakon što je glumac Peter Dinklage kritizirao Disney zbog snimanja "nazadne priče o sedam patuljaka koji žive zajedno u pećini", studio je u panici najavio da će ih zamijeniti magičnim stvorenjima različitih spolova i rasa. Ta je odluka izazvala još veći revolt među glumcima s patuljastim rastom, koji su se suprostavili Dinklageovom mišljenju i požalili da im se time oduzimaju rijetke prilike za posao. U konačnici, Disney je u postprodukciji pribjegao najskupljem rješenju i CGI patuljcima koji nisu najbolje ispali. 

Osim kontroverzi, produkciju su pratile i brojne nedaće koje su napuhale budžet do neodrživih razina. Snimanje su usporili pandemija i štrajkovi u Hollywoodu, a veliki požar na setu u studiju Pinewood uništio je dio scenografije. Međutim, konačni udarac zadao je sam film. Kritičari su ga pokopali i s ocjenom od samo 39% na Rotten Tomatoesu, postalo je jasno da "Snjeguljica" nije samo žrtva kontroverzi, već jednostavno loš film koji nije uspio opravdati ni svoje postojanje, a kamoli astronomski budžet. Nadamo se da će Disney ovo shvatiti kao pouku i početi raditi na originalnom sadržaju, a ne samo na, u pravilu mnogo lošijim, remakeovima starih hitova. 

Ključne riječi
Woke Disney+ streaming Rachel Zegler Snow White film Snjeguljica Disney

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika obljetnica po svemu jedinstvenog filma

Već 50 godina bez prekida igra u kinima, a kostimirana publika platno gađa rižom i glavnoj glumici viče 'droljo'

Film "Rocky Horror Picture Show" drži rekord kao najduže neprekidno prikazivani film u povijesti kinematografije, nikada nije povučen iz distribucije od 1975. godine. Prva ponoćna projekcija održana je 1976. u Waverly Theateru u New Yorku i promijenila je sve. Film je ondje pronašao svoju pravu publiku, "autsajdere", mlade ljude i pripadnike LGBTQ+ zajednice koji su se osjećali odbačeno od dominantne kulture. Film se gleda aktvivno, a ispred platna grupe obožavatelja poznate kao "shadow casts" izvode svaku scenu u potpunosti kostimirani

U hrvatska kina stiže 'Vrisak 7'

Ghostface se vraća! Više tjeskobe, straha i crnog humora i dobro znani likovi

Ono što novi nastavak kultne franšize izdvaja od prethodnih jest snažniji fokus na emocionalnu težinu i osobne uloge likova. Film se ponovno poigrava pravilima horor žanra, ali ih ovaj put razbija iznutra, otvarajući teme nasljeđa, traume i cijene preživljavanja u svijetu u kojem se nasilje neprestano reciklira kao zabava. Ghostface više nije samo maskirani ubojica, on postaje simbol dublje, uznemirujuće prijetnje

Humani oskarovac miljenik je publike

Zarađuje 30 milijuna dolara po filmu i to troši na ispunjenje dječjeg sna - spašavanje ugroženih vrsta

Leonardo DiCaprio osam puta bio je nominiran za Oscara, osvojio je jednog, za "Povratnika", a u ožujku bi mogao dobiti i drugog, za film "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona. Na početku svoje karijere DiCaprio je bio pobornik razuzdanih zabava, a njega i skupinu slavnih muških zvijezda 1990-ih nazvali su "Pussy Posse". Kasnije se vratio biologiji, postao gorljiv borac protiv klimatskih promjena i osnovao neprofitnu organizaciju posvećenu promicanju ekološke svijesti

Zagreb: Set filma Razgovor, o odnosu Alojzja Stepinca i Josipa Broza Tita
Hollywoodska produkcija

Sedlari najavili novi film iz trilogije o Domovinskom ratu. Bavit će se Vukovarom 1991. godine

Međunarodni filmski projekt „Vukovar“ Jakova i Dominika Sedlara, predstavljen u Vukovaru, nastavak je planirane trilogije koja je započela  filmom „260 dana“, a završit će filmom o Vojno redarstvenoj akciji Oluja. Producent Jakov Sedlar rekao je kako su brojne predradnje već odrađene kao i da je plan da snimanje započne u posljednjem tjednu rujna ove godine te da bi premijera mogla biti u ljeto 2027. godine, a najveći dio filma bit će snimljen u Vukovaru

57
priopćenje Inicijative za Hrvatsku slobode

Hajka na 'Mirotvorca': HTV prečesto pokazuje na čijoj je strani a u koga sumnja

Iz Inicijative za Hrvatsku slobode poslali su priopćenje za medije naslovljeno Mir "Mirotvorcu", u kojem ističu kako je nakon prikazivanja tog dokumentarnog filma u produkciji Factuma na Hrvatskoj televiziji (HTV) u četvrtak, uslijedila još jedna hajka na njegove autore. Kao problematičan ističu način na koji je javna televizija organizirala debatu s povjesničarom Antom Nazorom pozivajući ga na vrednovanje umjetničkog djela, što ne čine kad su u pitanju drugi filmovi slične tematike. Priopćenje prenosimo u cijelosti

Premium sadržaj
Zvijezda hit serija 'Hitna služba' i 'The Pit' ekskluzivno za Večernji list

'S obzirom na to koliko godina već glumim liječnika bit će da sam najgori student medicine u povijesti, ali i najbolji glumac doktor'

Razgovarali smo sa slavnim američkim glumcem Noahom Wyleom kojem su uloge liječnika donijele planetarnu prepoznatljivost i kultni status, a nedavno i Zlatni globus, koji je dobio za glavnu ulogu u seriji "Pitsburška bolnica" koja ga je također osvojila u svojoj kategoriji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!