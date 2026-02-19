Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Premijera je na ljeto

Senzacija za fanove! Adaptacija 'Igre prijestolja' stiže na kazališne daske

IMDB
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 11:38

Royal Shakespeare Company (RSC) priopćila je da će kritički hvaljena serija biti izvedena u Stratfordu na Avonu u kazališnoj adaptaciji pod nazivom "Igra prijestolja: Ludi kralj". Produkcija će se temeljiti na knjigama Martina, a za kazalište će je adaptirati dramatičar Duncan Macmillan

Popularna serija "Igra prijestolja" američkog pisca Georgea R. R. Martina adaptira se za kazališnu produkciju koja će premijerno biti prikazana ovog ljeta, objavila je britanska kazališna trupa Royal Shakespeare Company (RSC)

Fantastična dramska serija započela je kao niz romana pod nazivom "Pjesma leda i vatre", koje je Martin napisao 1990-ih, a koji je adaptiran u nagrađivanu TV seriju.

Royal Shakespeare Company (RSC) priopćila je da će kritički hvaljena serija biti izvedena u Stratfordu na Avonu kasnije ove godine u kazališnoj adaptaciji pod nazivom "Igra prijestolja: Ludi kralj".

Produkcija će se temeljiti na knjigama Martina, a za kazalište će je adaptirati dramatičar Duncan Macmillan. Radnja će se odvijati više od desetljeća prije događaja opisanih u romanima i navodno će „otkriti legendarno poglavlje“ o povijesti izmišljenog kontinenta Westerosa, gdje se odvija radnja fantastične serije.

RSC je objavio da će se priča odvijati nakon duge zime, na „raskošnom banketu uoči viteških turnira“, te da će se smišljati izdajnička zavjera protiv Ludog kralja dok njegov unutarnji krug dovodi u pitanje njegovu „nemilosrdnu“ vladavinu.

"Kad sam prvi put napisao 'Igru prijestolja', nisam zamišljao da će to biti išta drugo osim knjige", rekao je George R. R. Martin. "Bilo je to mjesto gdje je moja mašta postojala bez granica. To što se moj rad sada adaptira za pozornicu nešto je što nisam očekivao, ali sam to dočekao s velikim entuzijazmom i uzbuđenjem. Kazalište nudi nešto jedinstveno. Mjesto gdje se moja i mašta publike mogu susresti i nadamo se da ćemo stvoriti nešto čarobno."

Ključne riječi
George R. R. Martin Adaptacija kazalište serija Igra prijestolja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!