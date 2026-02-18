Preminuo svestrani glumac, nezaboravno lice iz 'Manhuntera' i 'RoboCopa 2'

Svijet filma i kazališta oprašta se od Toma Noonana, svestranog umjetnika čija je karijera trajala desetljećima i ostavila neizbrisiv trag u Hollywoodu i na nezavisnoj sceni. Glumac je preminuo mirno 14. veljače 2026., na Valentinovo, a tužnu vijest potvrdila je njegova dugogodišnja prijateljica i suradnica, glumica Karen Sillas.

Svojom visinom od gotovo dva metra, specifičnom pojavom i glasom, Noonan je bio pojava koju je bilo nemoguće ignorirati. Činilo ga je to prepoznatljivim licem koje publika pamti, čak i ako se ne može odmah sjetiti njegovog imena, a stvorio je neke od najpamtljivijih likova i zastrašujućih negativaca modernog filma.

Većina publike zauvijek će ga pamtiti po ulozi koja ledi krv u žilama, onoj Francisa Dollarhydea, serijskog ubojice poznatog kao "Zubić vila" u kultnom trileru Michaela Manna Manhunter iz 1986. godine. Ta ga je uloga etablirala kao majstora za prikazivanje zlikovaca, što je kasnije potvrdio ulogama poput nemilosrdnog narkobosa Caina u filmu "RoboCop 2" ili jezivog ubojice Rippera u "Posljednjem akcijskom junaku".

No, svesti Noonana samo na uloge negativaca bila bi velika nepravda. Njegova prava umjetnička strast ležala je u nezavisnom filmu i režiji. Njegov najuspješniji uradak nastao je 1994. godine, film "What Happened Was...", koji je napisao, režirao i u kojem je glumios. Snimljen je za skromnih 300.000 dolara, a unatoč malom budžetu, osvojio je Veliku nagradu žirija na Sundance Film Festivalu i postao jednim od najutjecajnijih nezavisnih filmova devedesetih.

U svojoj bogatoj i svestranoj karijeri ponovno je surađivao s Michaelom Mannom u kriminalističkom epu "Vrućina" (Heat), ostavio je trag u nadrealističkom remek-djelu Charlieja Kaufmana "Synecdoche, New York", a posudio je glas gotovo svim sporednim likovima u Kaufmanovom hvaljenom animiranom filmu "Anomalisa".