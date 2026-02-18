Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tom noonan

Preminuo svestrani glumac, nezaboravno lice iz 'Manhuntera' i 'RoboCopa 2'

Tom Noonan u filmu RoboCop2
imdb
VL
Autor
vecernji.hr
18.02.2026.
u 11:49

Američki glumac, redatelj i scenarist Tom Noonan, nezaboravno lice iz filmova "Manhunter" i "RoboCop 2" te cijenjeni autor nezavisnih filmova, preminuo je u 74. godini

Svijet filma i kazališta oprašta se od Toma Noonana, svestranog umjetnika čija je karijera trajala desetljećima i ostavila neizbrisiv trag u Hollywoodu i na nezavisnoj sceni. Glumac je preminuo mirno 14. veljače 2026., na Valentinovo, a tužnu vijest potvrdila je njegova dugogodišnja prijateljica i suradnica, glumica Karen Sillas. 

Svojom visinom od gotovo dva metra, specifičnom pojavom i glasom, Noonan je bio pojava koju je bilo nemoguće ignorirati. Činilo ga je to prepoznatljivim licem koje publika pamti, čak i ako se ne može odmah sjetiti njegovog imena, a stvorio je neke od najpamtljivijih likova i zastrašujućih negativaca modernog filma. 

Većina publike zauvijek će ga pamtiti po ulozi koja ledi krv u žilama, onoj Francisa Dollarhydea, serijskog ubojice poznatog kao "Zubić vila" u kultnom trileru Michaela Manna Manhunter iz 1986. godine. Ta ga je uloga etablirala kao majstora za prikazivanje zlikovaca, što je kasnije potvrdio ulogama poput nemilosrdnog narkobosa Caina u filmu "RoboCop 2" ili jezivog ubojice Rippera u "Posljednjem akcijskom junaku". 

No, svesti Noonana samo na uloge negativaca bila bi velika nepravda. Njegova prava umjetnička strast ležala je u nezavisnom filmu i režiji. Njegov najuspješniji uradak nastao je 1994. godine, film "What Happened Was...", koji je napisao, režirao i u kojem je glumios. Snimljen je za skromnih 300.000 dolara, a unatoč malom budžetu, osvojio je Veliku nagradu žirija na Sundance Film Festivalu i postao jednim od najutjecajnijih nezavisnih filmova devedesetih. 

U svojoj bogatoj i svestranoj karijeri ponovno je surađivao s Michaelom Mannom u kriminalističkom epu "Vrućina" (Heat), ostavio je trag u nadrealističkom remek-djelu Charlieja Kaufmana "Synecdoche, New York", a posudio je glas gotovo svim sporednim likovima u Kaufmanovom hvaljenom animiranom filmu "Anomalisa". 

Ključne riječi
Nezavisni filmovi manhunter RoboCop film Tom Noonan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika obljetnica po svemu jedinstvenog filma

Već 50 godina bez prekida igra u kinima, a kostimirana publika platno gađa rižom i glavnoj glumici viče 'droljo'

Film "Rocky Horror Picture Show" drži rekord kao najduže neprekidno prikazivani film u povijesti kinematografije, nikada nije povučen iz distribucije od 1975. godine. Prva ponoćna projekcija održana je 1976. u Waverly Theateru u New Yorku i promijenila je sve. Film je ondje pronašao svoju pravu publiku, "autsajdere", mlade ljude i pripadnike LGBTQ+ zajednice koji su se osjećali odbačeno od dominantne kulture. Film se gleda aktvivno, a ispred platna grupe obožavatelja poznate kao "shadow casts" izvode svaku scenu u potpunosti kostimirani

U hrvatska kina stiže 'Vrisak 7'

Ghostface se vraća! Više tjeskobe, straha i crnog humora i dobro znani likovi

Ono što novi nastavak kultne franšize izdvaja od prethodnih jest snažniji fokus na emocionalnu težinu i osobne uloge likova. Film se ponovno poigrava pravilima horor žanra, ali ih ovaj put razbija iznutra, otvarajući teme nasljeđa, traume i cijene preživljavanja u svijetu u kojem se nasilje neprestano reciklira kao zabava. Ghostface više nije samo maskirani ubojica, on postaje simbol dublje, uznemirujuće prijetnje

Humani oskarovac miljenik je publike

Zarađuje 30 milijuna dolara po filmu i to troši na ispunjenje dječjeg sna - spašavanje ugroženih vrsta

Leonardo DiCaprio osam puta bio je nominiran za Oscara, osvojio je jednog, za "Povratnika", a u ožujku bi mogao dobiti i drugog, za film "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona. Na početku svoje karijere DiCaprio je bio pobornik razuzdanih zabava, a njega i skupinu slavnih muških zvijezda 1990-ih nazvali su "Pussy Posse". Kasnije se vratio biologiji, postao gorljiv borac protiv klimatskih promjena i osnovao neprofitnu organizaciju posvećenu promicanju ekološke svijesti

Zagreb: Set filma Razgovor, o odnosu Alojzja Stepinca i Josipa Broza Tita
Hollywoodska produkcija

Sedlari najavili novi film iz trilogije o Domovinskom ratu. Bavit će se Vukovarom 1991. godine

Međunarodni filmski projekt „Vukovar“ Jakova i Dominika Sedlara, predstavljen u Vukovaru, nastavak je planirane trilogije koja je započela  filmom „260 dana“, a završit će filmom o Vojno redarstvenoj akciji Oluja. Producent Jakov Sedlar rekao je kako su brojne predradnje već odrađene kao i da je plan da snimanje započne u posljednjem tjednu rujna ove godine te da bi premijera mogla biti u ljeto 2027. godine, a najveći dio filma bit će snimljen u Vukovaru

57
priopćenje Inicijative za Hrvatsku slobode

Hajka na 'Mirotvorca': HTV prečesto pokazuje na čijoj je strani a u koga sumnja

Iz Inicijative za Hrvatsku slobode poslali su priopćenje za medije naslovljeno Mir "Mirotvorcu", u kojem ističu kako je nakon prikazivanja tog dokumentarnog filma u produkciji Factuma na Hrvatskoj televiziji (HTV) u četvrtak, uslijedila još jedna hajka na njegove autore. Kao problematičan ističu način na koji je javna televizija organizirala debatu s povjesničarom Antom Nazorom pozivajući ga na vrednovanje umjetničkog djela, što ne čine kad su u pitanju drugi filmovi slične tematike. Priopćenje prenosimo u cijelosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!