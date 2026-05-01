Ruskom oskarovcu i disidentu oduzeli zlatni kipić, a onda ga – izgubili

U zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku ruski redatelj i protagonist Oscarom nagrađenog dokumentarca "Gospodin Nitko protiv Putina", Pavel Talankin, doživio je neugodno iskustvo. Njegov zlatni kipić netragom je nestao nakon što su mu službenici američke agencije za zračni promet TSA zabranili da ga unese u zrakoplov jer bi potencijalno mogao poslužiti kao oružje.

Talankin, koji je putovao za Frankfurt, tvrdi da je prethodno letio desetak i više puta s nagradom u ručnoj prtljazi bez problema. "Potpuno je neshvatljivo kako Oscar mogu smatrati oružjem", izjavio je šokirani Talankin nakon slijetanja u Njemačku.

Prema njegovim riječima, agent Lufthanse čak je predložio je osiguranju da osobno otprati redatelja do izlaza za ukrcaj i zadrži kipić kod sebe tijekom leta, no agent zloglasnog TSA-ja je tu mogućnost odbio. Talankinu je na kraju rečeno da mora Oscar predati kao prtljagu te mu je osoblje dalo kartonsku kutiju. Za svaki slučaj, čak je snimio djelatnike kako ga zamotavaju u zaštitnu foliju! No, po dolasku u Frankfurt, kutije s Oscarom nije bilo nigdje.

Zrakoplovna tvrtka Lufthansa ubrzo je izdala priopćenje u kojem navodi da žale zbog situacije. "Naš tim tretira ovo s najvećom pažnjom i hitnošću te provodimo sveobuhvatnu internu potragu kako bismo osigurali da Oscar bude pronađen i vraćen što je prije moguće", poručili su.

O svemu oglasio se i Talankinov suredatelj, David Borenstein. "Pokušao sam pronaći i ne mogu naći niti jedan drugi slučaj da je netko bio prisiljen predati Oscara kao prtljagu. Bi li se prema Pavelu odnosili na isti način da je poznati glumac i da tečno govori engleski?" napisao je Borenstein.

Pavel Talankin bivši je učitelj iz industrijskog ruskog grada Karabaša. Njegov život dramatično se promijenio nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Odbio je provoditi naredbu Kremlja o uvođenju nacionalističkog i militarističkog kurikuluma u školama i tijekom dvije godine tajno je snimao materijale unutar škole, dokumentirajući ratnu propagandu i ideološke indoktrinacije djece. S tim je materijalom u ljeto 2024. pobjegao iz Rusije, a danas živi u egzilu u Pragu.

Od tih snimku nastao je film "Gospodin Nitko protiv Putina", koji je osim Oscara, osvojio i nagradu žirija na Sundanceu te nagradu BAFTA, a izazvao je burne reakcije u Rusiji. U ožujku 2026. rusko Ministarstvo pravosuđa proglasilo ga je "stranim agentom", a sud zabranio je distribuciju filma, tvrdeći da propagira ekstremizam i terorizam.