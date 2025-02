Šef HAVC-a o Lazaru Ristovskom: Nećemo raditi s onima koji šire mržnju

Ne stišavaju se reakcije na ispad slavnog srpskog glumca i producenta Lazara Ristovskog krajem prošloga tjedna na Kosovu, gdje su održani opći izbori. Tijekom završne konvencije Srpske liste u Zvečanu, napadajući studente i druge građane koji su se pobunili protiv korupcije, nepotizma i represije u njegovoj zemlji, Ristovski je preuzeo retoriku Vučićeve propagandne mašinerije, koja za masovne prosvjede krivi – Hrvate.

Među ostalim, Ristovski je rekao kako "svi oni koji mjesecima po Srbiji dižu krvave ruke po ulicama, po fakultetima i kazalištima, ej, po kazalištima, po svetom mjestu, zaboravljaju one krvave ruke koje su protjerale 250.000 Srba iz Krajine, iz Hrvatske, zaboravljaju krvave ruke do laktova koje su pobile stotine tisuća Srba u Jasenovcu".

Udruga filmskih producenata Srbije prva je reagirala pozivajući sve umjetnike, producente i filmske djelatnike u Srbiji i Hrvatskoj da se distanciraju od bilo kakvog oblika političke propagande koja podriva suživot i profesionalni integritet filmske zajednice.

– Najoštrije osuđujemo izjave glumca i producenta Lazara Ristovskog, iznesene tijekom mitinga u Zvečanu. Smatramo da je takav javni nastup, prepun govora mržnje i neprimjerenog jezika, iznimno štetan za društveni dijalog i ugled naše struke. Ono što ovu izjavu čini i licemjernom jest činjenica da je gospodin Ristovski, putem svoje producentske kuće Zillion Film, ostvario ukupno 13 koprodukcija s Hrvatskom – rekli su iz UFPS-a.

Srpski producenti izračunali su da je Zillion Film od Filmskog centra Srbije i Hrvatskog audiovizualnog centra na račun međudržavne suradnje osigurao gotovo 800.000 eura, od čega je 580.000 eura dobiveno u Srbiji za financiranje devet hrvatskih filmova.

– Važno je naglasiti da ta sredstva nisu privatna, već predstavljaju proračunska sredstva Republike Srbije i Republike Hrvatske namijenjena razvoju filmske industrije i međunarodne suradnje. Dakle, dok s jedne strane gospodin Ristovski uspješno i kao primjer svima koristi beneficije ovih državnih fondova za financiranje svojih projekata, s druge strane, u političke svrhe, širi zapaljivu retoriku podjela i netrpeljivosti prema istim onim partnerima s kojima godinama surađuje. Stoga pozivamo gospodina Lazara Ristovskog – producenta da podsjeti Lazara Ristovskog – govornika na političkim skupovima na važnost kulturne suradnje i skladnog suživota naroda Srbije i Hrvatske – rekli su srpski producenti.

Za komentar smo se obratili i HAVC-u, u kojem su zapanjeni načinom na koji je o Hrvatskoj na Kosovu govorio Lazar Ristovski.

– Najoštrije osuđujemo tu izjavu i neočekivano ponašanje čovjeka koji je niz godina surađivao s Hrvatskom a da nije dao nikakve naznake ovakvog mišljenja. To je poticanje mržnje, za to nema prostora u suradnji. Naši su mehanizmi financiranja takvi da umjetnički savjetnici predlažu financiranje projekata koji se prijave, ali savjestan savjetnik sigurno će vrednovati i činjenicu da čovjek koji javno potiče mržnju ne može biti partner – rekao nam je vrlo jasno ravnatelj HAVC-a Chris Marcich.

Podsjetimo, Lazar Ristovski u Srbiji je od 2009. do danas osigurao sredstva za hrvatske filmove "Južina", "Blok 62", "Bumbarov let", "Sveta obitelj", "Plavi cvijet", "Koja je ovo država", "S one strane", "Narodni heroj Ljiljan Vidić" i "Svećenikova djeca", dok je u Hrvatskoj u istom periodu dobio financiranje za četiri srpska filma: "Bijeli lavovi", "Dnevnik mašinovođe", "Pijavice" i "Suučesnici".Kao producent i glumac više puta gostovao je na Pulskom filmskom festivalu, gdje je 2016. godine primio i nagradu za najbolju mušku ulogu u filmu "S one strane" Zrinka Ogreste, a 2005. za ulogu u filmu "San zimske noći" Gorana Paskaljevića.