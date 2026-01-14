Za nekoliko godina mogli bismo dobiti nastavak serije 'Adolescence', otkrio je glumac Stephen Graham

Britanski glumac Stephen Graham dao je dosad najkonkretniji nagovještaj da bi hvaljena Netflixova drama "Adolescence" mogla dobiti drugu sezonu, no poručio je da se to neće dogoditi uskoro. Nakon što je serija dominirala na 83. dodjeli Zlatnih globusa osvojivši četiri nagrade, Graham je iza pozornice dao optimističan, ali zagonetan odgovor na pitanje o budućnosti projekta.

"Ne mogu odgovoriti na to pitanje jer je ta ideja negdje u dubokim zakucima mog uma i uma sukreatora Jacka Thornea. Izvući ćemo je za tri ili četiri godine, stoga ostanite s nama", izjavio je za Deadline i time pokrenuo lavinu nagađanja da nastavak ne treba očekivati prije 2029. ili 2030. godine. Ova je izjava iznenadila mnoge, s obzirom na to da je serija originalno zamišljena kao zaokružena miniserija, a i sam redatelj Philip Barantini ranije je tvrdio da "nema nastavka".

Vijest o mogućem nastavku stigla je u trenutku najvećeg slavlja za ekipu serije, koja je na ceremoniji u Beverly Hillsu doslovno pomela konkurenciju. "Adolescence" je proglašena najboljom ograničenom serijom, a njezine su zvijezde kući odnijele glavne glumačke nagrade: Stephen Graham osvojio je Zlatni globus za najboljeg glumca, Erin Doherty za najbolju sporednu glumicu, a mladi Owen Cooper trijumfirao je kao najbolji sporedni glumac, postavši jedan od najmlađih dobitnika u povijesti nagrade. Ovaj izniman uspjeh samo je kruna na višemjesečni niz pobjeda, tijekom kojeg je serija osvojila i brojne Emmyje te nagrade Critics' Choice, čime je potvrdila status televizijskog fenomena.

Owen Cooper na nedavnoj dodjeli Zlatnig globusa osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca Foto: AFF/ABACA/ABACA

Serija prati trinaestogodišnjeg Jamieja Millera (Owen Cooper), koji biva uhićen pod sumnjom da je ubio kolegicu iz razreda koja je odbila njegove romantične pokušaje. Kroz četiri napete epizode, priča uranja u mračni svijet online prostora, istražujući kako se mladići radikaliziraju kroz "manosferu" i incel kulturu, što je potaknulo globalnu raspravu o nasilju nad ženama i otuđenosti adolescenata. "Količina poruka koje dobivamo i broj ljudi koji mi na ulici prilaze i govore da su slične razgovore vodili sa svojom djecom je golem. Za mene je time cilj ispunjen", rekao je Stephen Graham, dodavši kako je najveća čast koju može dobiti spoznaja da je serija nekome pomogla izabrati bolji put.

S druge strane, tehnička fascinantnost serije "Adolescence" leži u tome što je svaka od četiri epizode snimljena u jednom, neprekinutom kadru. Taj stil, koji su Graham i redatelj Philip Barantini već koristili u filmu "Boiling Point", pojačava osjećaj klaustrofobije i emocionalnog pritiska te uvlači gledatelja izravno u srž obiteljske drame i policijske istrage. Kritičari su upravo tu tehničku virtuoznost, spojenu s brutalno iskrenim scenarijem i maestralnom glumom, proglasili "najbližim što smo televizijskom savršenstvu došli u posljednjih nekoliko desetljeća".

Osim pohvala kritike, serija je ostvarila i golem komercijalni uspjeh. U prva dva tjedna od objave u ožujku 2025., postala je druga najgledanija Netflixova serija na engleskom jeziku svih vremena, s više od 66 milijuna pregleda. Za uspjeh je uvelike zaslužna i nevjerojatna izvedba mladog Owena Coopera, kojemu je to bila prva uloga. Njegov portret problematičnog tinejdžera donio mu je, uz Zlatni globus, i nagradu Emmy, čime je postao najmlađi muški dobitnik u povijesti te nagrade. "Biti ovdje na Zlatnim globusima ne čini se stvarnim. Ja sam i dalje samo učenik, svaki dan učim od ljudi koji sjede ispred mene i koji su me inspirirali", skromno je rekao šesnaestogodišnji Cooper u svom govoru zahvale.

Iako prva sezona donosi zaokruženu priču o obitelji Miller, Graham je ranije natuknuo da bi se u slučaju nastavka vjerojatno radilo o antologijskom formatu. To znači da bi se druga sezona mogla baviti posve novom pričom i likovima, ali bi zadržala tematsku srž i inovativan stil snimanja koji su "Adolescence" učinili globalnim hitom. Do tada, obožavateljima preostaje samo čekati i nadati se da će kreativni dvojac Thorne i Graham zaista za nekoliko godina "izvući" novu, jednako potresnu i važnu priču.