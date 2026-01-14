Naši Portali
stiže treća sezona

Pogledajte trailer za novu 'Euforiju': Rue je bijegu, a Cassie zvijezda OnlyFansa

HBO
VL
Autor
Tia Špero
14.01.2026.
u 21:29

Nakon godina iščekivanja, HBO je konačno objavio prvi trailer za treću sezonu kontroverzne serije "Euforija". Premijera je zakazana za 12. travnja 2026., a radnja nas vodi pet godina u budućnost, u živote likova nakon srednje škole

Najluđi srednjoškolci na svijetu su odrasli. Nakon četverogodišnje pauze ispunjene odgodama zbog štrajkova, pretrpanih rasporeda zvijezda i tragičnih gubitaka, HBO je konačno prekinuo šutnju. Objavljen je prvi, mračni trailer za treću sezonu jedne od najpopularnijih i najkontroverznijih serija današnjice, "Euforija". Društvene mreže eksplodirale su od uzbuđenja. 

Novi trailer potvrđuje veliki vremenski skok od pet godina, preskačući fakultetske dane i bacajući likove izravno u kaos svijeta odraslih. Rue Bennett, koju maestralno tumači Zendaya, više nije u predgrađu East Highlanda, već je gledamo u Meksiku, gdje očajnički pokušava otplatiti dugove opasnoj dilerici Laurie. U međuvremenu, Cassie Howard (Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) su zaručeni i žive naizgled idiličan život u predgrađu, no idila puca kada saznamo da Cassie zarađuje kao zvijezda platforme slične OnlyFansu, što Nate ne odobrava. Jules (Hunter Schafer) je na umjetničkoj školi, ali zarađuje kao "sugar baby" a Maddy (Alexa Demie) je pronašla posao u talent agenciji u Hollywoodu.

Uz povratak glavne glumačke postave, treća sezona donosi i neka velika nova imena, uključujući pjevačicu Rosalíju te glumice Sharon Stone i Natashu Lyonne. Ipak, postava će biti i osjetno drugačija. Nakon druge sezone seriju je napustila Barbie Ferreira, koja je glumila Kat, a potvrđeno je da se u novim epizodama neće pojaviti ni Storm Reid, koja je tumačila Rueinu mlađu sestru Giu. Colman Domingo vraća se kao Ruein mentor Ali, čija će uloga u njezinu oporavku vjerojatno biti ključna. Posebno pogađa odsutnost Angusa Clouda, glumca koji je utjelovio omiljenog dilera zlatnog srca, Fezca, i koji je preminuo 2023. godine. Njegov lik trebao je biti ključan za treću sezonu, a trailer ne otkriva kako će se serija nositi s njegovim izostankom.

Od svoje premijere 2019. godine, "Euforija" je šokirala gledatelje svojim prikazom tinejdžerskog života. Serija, temeljena na izraelskom originalu i osobnim iskustvima kreatora Sama Levinsona s ovisnošću, donijela je do tada neviđeno sirov i eksplicitan prikaz tinejdžerskih borbi, od ovisnosti i traume do seksualnog istraživanja i mentalnih bolesti. Eksplicitne scene seksa, zlouporabe droga, nasilja i psihičkih slomova izazvale su burne rasprave i kritike udruga roditelja, koje su seriju prozvale mračnom i izopačenom. Levinson, čiji je rad i na seriji "The Idol" također izazvao kontroverze, branio je svoj pristup kao autentičan prikaz tjeskobe s kojom se suočava generacija Z.

Ipak, unatoč skandalima, serija je postigla golem uspjeh i kod kritičara i kod publike. Postala je jedna od najgledanijih serija na HBO-u, odmah iza "Igre prijestolja". Zendayina izvedba donijela joj je dvije Primetime Emmy nagrade i Zlatni globus i učvrstila njen status kao jedne od najvećih zvijezda svoje generacije. Svojom jedinstvenom vizualnom estetikom, sjajnom glazbom i hrabrim pristupom teškim temama, "Euforija" je postala kulturni fenomen koji je definirao televiziju i pokrenuo važne razgovore. Nadamo se da će tako i nastaviti. 

Ključne riječi
Sydney Sweeney Zendaya HBO Sam Levinson euphoria euforija

