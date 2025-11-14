Restaurirana remek-djela iranske kinematografije u zagrebačkoj Kinoteci

U utorak 18. studenog u zagrebačkoj Kinoteci u 20 sati, udruga 25 FPS u sklopu programa Vizije: iz kratke baze 25 FPS-a prikazuje dva restaurirana remek-djela svjetske kinematografije: crno-bijeli dokumentarni film "Kuća je crna" Forugh Farrokhzad, poznat kao jedan od najznačajnijih radova iranske kinematografije i djelo koje je inspiriralo iranski novi val, te najraniji cjelovito sačuvani i nedavno restaurirani igrani film iranske redateljice Marve Nabili, "Zapečaćeno tlo", koji se interpretira kao beskompromisna kritika institucionalizirane mizoginije.

Farrokhzad je jedna od najcjenjenijih pjesnikinja današnjice i njezina pjesma "Vjetar će nas nositi" jasno je istaknuta u istoimenom filmu Abbasa Kiarostamija iz 1999. "Kuća je crna", dokumentarac o svakodnevnom životu u koloniji gubavaca u blizini sjevernoiranskoga grada Tabriza, njezin je jedini film. Farrokhzad je imala buran život prkoseći društvenim normama Irana onoga doba, od propalog braka i upiranja na vlastitoj emancipaciji do feministički obojene poezije koja je bila zabranjena više od desetljeća nakon Iranske revolucije. Mnogi svrstavaju "Kuća je crna" među ponajbolje izdanke iranske kinematografije, među njima i čuveni redatelj iranskog novog vala Mohsen Makhmalbaf i američki filmski kritičar Jonathan Rosenbaum.

"Zapečaćeno tlo" prvijenac je Marve Nabili te ujedno najstariji u cijelosti sačuvan iranski film koji je režirala žena. Dugim, statičnim kadrovima Nabili nam usmjerava pogled na položaj žene u predrevolucionarnom Iranu. Dok naša protagonistica odbija tradicionalnu ulogu žene i bračne ponude, njezina obitelj uvjerena je da je opsjednuta te odluči potražiti egzorcista. Njezin prijelaz iz djevojačke u mladenačku dob reflektira borbu između kulturnih tradicija i modernizacije iranskoga društva toga doba. Nakon što je 1970-ih otišla u New York studirati filmsku režiju, u Iran se vratila kako bi napravila televizijsku seriju na temelju klasičnih perzijskih bajki. Tada je uspjela svoj dugometražni film snimiti u tajnosti i prokrijumčariti ga u SAD, gdje je odmah doživio kritičarski uspjeh.