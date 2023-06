Radovi Vlaste Delimar oko 30.000 eura, Bućanovi plakati od 3000 do 15.000 eura

Sajmovi umjetnina poput Nesvrstanih u Laubi Hrvatskoj su prijeko potrebni, i to ne nužno u bilanci prodajnog ili financijskog uspjeha, što jest naravno važno, već više kao inicijativa da se nekako potakne naše uspavano tržište umjetnina. Sa svakim novim izdanjem sajam je sve reprezentativniji i jači, a ponuda postaje ozbiljnija što dokazuje i svojim šestim izdanjem koje upravo traje u Laubi.

Na 1200 četvornih metara izložbenog prostora do nedjelje 4. lipnja predstavlja se 14 galerija i 18 samostalnih umjetnika. Sudjeluju tako AAC International i Holon iz Austrije, Galerija Kibla i Galerija Y iz Slovenije, Contemporary Bosnia iz Sarajeva te najbolje domaće galerije poput Galerija Poola, Kolekcionart, Galerija Zen, Kranjčar, Barijera, Beck, Galerija S iz Koprivnice i Galerija Žitnjak. Od samostalnih izlagača smještenih na desnoj strani izložbenog prostora tu su Nikola Grabovac, Maja Bachler, Nenad Jalšovec, Agata Lučić...

- Naša galerija postoji od 1989., u pitanju je obiteljski posao što je zanimljivo jer cijela obitelj u njemu sudjeluje, a od 2013. smo fokusirani uglavnom na produkciju serigrefija i to umjetnika od 60-ih godina do danas. Zastupamo i neka suvremena mlada imena, ali i umjetnike poput Marteka, Demura i Vlaste Delimar koje ne možemo naći u nekim drugim galerijama na sajmu. Što se tiče cijena i ovogodišnjeg koncepta ideja je da kombiniramo radove ulja na platnu uz koje ide i serigrafija istog autora tako da posjetitelji dobivaju cjelokupnu sliku i ponudu originala, ali i cijenom puno pristupačnije serigrafije. Primjerice, radovi Vlaste Delimar su oko 30.000 eura - kazala je Tanja Špoljar iz koprivničke Galerije S.

Zanimljiv je i postav Galerije Barijera čija se ponuda bazira na radovima Šestorice autora, Gorgone, Exata, dakle avangarde i neoavngarde i plakata.

- Imamo autorska prava za Mihajla Arsovskog i njega predstavljamo s plakatima i jednim neobičnim objektom kakve je radio samo za sebe. Plakati i grafike koje nudimo stoje od 2000 eura na više, ovisno o rijetkosti i o očuvanosti. Imamo i Borisa Bućana koji je nažalost nedavno preminuo, a predstavljamo njegove originalne plakate tiskane u sitotisku i cijene su od 3000 do 15.000 eura - rekao je Teo Bulajić iz Barijere.

Izlagačko prodajni program posjetiteljima je otvoren od 10 do 21 sati, a u večernjim satima slijedi popratni glazbeni program. Večeras su tako The Siids, a u subotu DJ Grumen. Sajam u nedjelju traje do 18 sati, u 11 sati je predavanje “AI i umjetnost: Izazovi i perpektive u digitalno doba”, a u podne je dodjela nagrada „Crno stablo“.