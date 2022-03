Provozajte se Kino magistralom od Rijeke preko Splita do Dubrovnika

Kino Mediteran, Art-kino Croatia, Kinoteka Zlatna vrata i Kinematografi Dubrovnik povezali su se u novi projekt Kino magistrala, čiji je cilj nakon pandemije vratiti publiku u nezavisna kina duž obale.

– Od Rijeke do Dubrovnika povezuje nas posvećenost nezavisnom, europskom filmu, ali i sezonalnost našeg rada jer se naše ljetne aktivnosti odvijaju u predivnim ljetnim kinima, a zimske u kinodvoranama. Detaljno smo osmislili pristup u kojem gledatelj nije samo objekt i konzument sadržaja, već sudjeluje u aktivnostima, a to stvara osjećaj pripadnosti kinozajednici – izjavio je koordinator Kino magistrale Alen Munitić. On iza sebe već ima uspješan projekt Kino Mediteran koji je revitalizirao mala kina na hrvatskim otocima, a organizirao je i Festival mediteranskog filma u Splitu.

Kino magistrala otvara se već ovoga petka u Rijeci projekcijom kosovskog festivalskog hita “Košnica”, koji je nagrađen u Sundanceu. Snimljen prema istinitom događaju, film govori o ženi čiji je muž nestao u ratu, a ona usprkos osudi okoline pokreće biznis proizvodnje ajvara. Preuzimajući svoju sudbinu u vlastite ruke, ona ne pomaže samo sebi, nego i drugim ženama koje su ostale same u nemilosrdnoj patrijarhalnoj sredini. Na projekcijama u Rijeci, Splitu i Dubrovniku publika će imati priliku upoznati redateljicu Blertu Basholli i glavnu protagonisticu filma Fahrije Hoti. Munitić naglašava da je to model prema kojem će kina koja su na trasi Kino magistrale do kraja ljeta ugostiti desetak filmskih ekipa, dajući gledateljima mogućnost da s njima uživo razgovaraju o pogledanom filmu.

Sljedeći u programu kontroverzni je canneski pobjednik “Titane” redateljice Julie Ducournau, metaforički tjelesni horor o ženi koja se upušta u seksualne odnose s automobilima, u kojem se propituju granice rodnih i drugih društvenih uloga. Nakon toga slijedi “Luzzu” redatelja Alexa Camillerija, pitoreskna meditacija o malteškoj ribarskoj tradiciji u srazu s nemilosrdnom europskom regulativom.