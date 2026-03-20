Serija 'Iz' vraća se s četvrtom sezonom: hoćemo li napokon doznati tko je dječak u bijelom?

Dugo iščekivana serija “Iz” (From) konačno je obnovljena za četvrtu sezonu koja izlazi 18. travnja. Podsjetimo, “Iz” je američka znanstveno-fantastična horor-serija koju je napisao redatelj i pisac John Griffin za program MGM+ (prethodno poznat kao Epix). Glavne likove u najnovijoj sezoni i dalje tumače glumci Hannah Cheramy, Harrold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Simon Webster, Avery Conrad, Ricky He, Corteon Moore, Elizabeth Saunders, A. J. Simmons, Kaelen Ohm, Samantha Brown, Nathan D. Simmons, Angela Moore, Robert Joy, David Alpay, Chloe Van Landschoot i Scott McCord.

Serija se posebno ističe i po prepoznatljivoj uvodnoj špici koja sadrži prerađenu verziju poznate pjesme “Que Será, Será (Whatever Will Be, Will Be)” alternativnog rock-benda Pixies.

Glavni zaplet serije je sljedeći. Grupa ljudi zapela je u ukletom naselju koje je gotovo nemoguće napustiti. Osim što su tamo zatočeni, naselje im kroz ove tri sezone postavlja i razne druge zamke poput humanoidnih čudovišta koja ih napadaju svake noći, sumnjivih trudnoća, jezivih špilja, neobjašnjivih halucinacija, noćnih mora i gladi. Finale treće sezone nagovještava čak i da je putovanje kroz vrijeme mogući element u seriji.

Prve tri sezone bile su, u najmanju ruku, turbulentne. Gledatelji su se suočili s neočekivanim preobratima, nasiljem, uznemiravajućim i pomalo nelogičnim scenama. Primjerice, jedna od najjezivijih scena je ona u kojoj pokojni sin Thomas zove svoga oca Jima na telefon koji ne bi trebao ni raditi. Unatoč tome, naši junaci ne odustaju od borbe protiv horora koje im ovo mjesto svako malo servira. Većina glavnih likova preživjela je i kraj treće sezone, ali sretan završetak još se nigdje ne nazire.

Griffin je 4. veljače na svom Instagram profilu najavio nadolazeću sezonu i uz objavljeni trailer napisao status: “Vežite se. Stvari će uskoro postati lude.” No moglo bi se sa sigurnošću reći da su stvari već od samoga početka bile takve.

Četvrta sezona pratit će preživjele likove koji se sada moraju suočiti s najnovijom prijetnjom. Naime, pred sam kraj treće sezone gledatelji se upoznaju s misterioznom figurom odjevenom u žutu kabanicu. Riječ je o malevolentnom i nadnaravnom biću koje uzima formu ostarjelog muškarca. Pojavio se nakon što je Jade (David Alpay) ispred Stabla s Bocama odsvirao određenu melodiju na violini. Ovaj entitet debitirao je na način koji nijednog gledatelja nije ostavio ravnodušnim. Jedan od glavnih likova – Jim (Eion Bailey) i otac iz obitelji Matthews pokušao mu se suprotstaviti. Međutim ta ga je odluka koštala života. Prije nego što je shvatio da je napravio fatalnu pogrešku, entitet ga je bez problema nadjačao i svojom rukom mu prerezao grkljan. Prije nego ga je usmrtio, entitet mu je također dao i do znanja da je on bio taj glas na radiju koji ga je još na kraju prve sezone upozorio da mu žena Tabitha (Catalina Sandino) ne bi smjela kopati rupu u kući u kojoj je njegova obitelj obitavala.

Osim toga, muškarac u žutoj kabanici se, za razliku od svih ostalih čudovišta koja se manifestiraju samo kad padne mrak, jedini pojavio usred bijela dana. Dalo bi se pretpostaviti da je on vrhovni vođa koji vuče sve konce i upravlja ovim ukletim gradom. Moglo bi se i zaključiti da je jači, sposobniji te da posjeduje više vještina koje mu omogućuju nesmetano hodanje po danjem svjetlu.

Paralelno s tom radnjom šerif Boyd Stevens (Harrold Perrineau) došao je do strašnog saznanja. Njegova snaha Fatima (Pegah Ghafoori), koja je u trećoj sezoni bila trudna, nije rodila dijete, već reinkarnirano čudovište zvano Smiley. Smiley (Jamie McGuire) jedan je od ikoničnih demona koji je poznat po svojem jezivom i širokom osmijehu te velikom broju žrtava. Vrlo je razigran i sadistički nastrojen, a svoje žrtve voli uljuljkati u osjećaj sigurnosti prije nego što ih usmrti. Odjeven je u odjeću koja podsjeća na stil iz 1960-ih godina. On vjerojatno služi kao sekundarni antagonist u seriji i desna ruka demonu u žutoj kabanici. Boyd ga je eliminirao još u drugoj sezoni, ili je samo tako mislio jedno vrijeme. No ispostavilo se da se njegova vrsta ne može tako lako uništiti jer je sam Boyd posvjedočio njegovu uskrsnuću. Prema tome, naši će se junaci u ovoj nadolazećoj sezoni morati puno bolje pripremiti na njihov teror.

Sudbina još jednog značajnog lika je nesigurna. Elgin Williams, kojeg tumači Nathan Simmons, zatvorio je Fatimu u vinski podrum zbog uvjerenja da će, ako to napravi, svi zarobljeni u gradu napokon biti slobodni. On je prvi došao do saznanja da je Fatima trudna, ali da beba nije njezina. To mu je razjasnila ispijena utvara koja vjerojatno služi kao primalja i porađa demonsku djecu. Stoga je poslušao tu sablasnu ženu u kimonu koja mu se ukazivala te naivno izvršio njezinu naredbu. Međutim, ova akcija koštala ga je lijevog oka jer je drugim likovima odbijao reći zašto je to napravio. No lokaciju im je ipak odao poslije brutalne scene mučenja za koju su Sara (Avery Conrad) i Boyd odgovorni.

Budući da Griffin ne ubija olako ključne likove, nego ih čuva koliko god da je potrebno, vrlo je moguće da će Elgin preživjeti mučenje i dobiti veoma zanimljivu ulogu u četvrtoj sezoni.

Mnoga pitanja još ostaju visjeti u zraku. Hoćemo li napokon saznati tko je dječak u bijeloj odjeći koji je magično teleportirao Tabithu u stvarni svijet na kratko vrijeme? Tko je bila ona zlokobna balerina u drugoj sezoni zbog koje su se Julie (Hannah Cheramy), Randall (A. J. Simmons) i Marielle Sinclair toliko psihički ispatili? Tko je pak misteriozna i ispijena žena u kimonu? U nadolazećoj sezoni definitivno nas čeka još mnogo intriga, napetosti, objašnjenja i šokantnih otkrića.