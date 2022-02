Osamdeset i tri su mu godine tek: Superman je možda bio prvi, ali Batman nam je draži

Silno je bogat, ima um genija, istrenirano tijelo borca i neiscrpnu strast za borbu protiv zločina. Ima niz pametnih stvarčica, od kojih je neke sam dizajnirao, i ergelu različitih vozila za cestu, vodu i zrak. Osamdeset i tri su mu godine i on je ponajviše zaslužan (ili kriv, ovisi kako gledate na to) za izgled dobrog dijela današnje hollywoodske produkcije. On je Bruce Wayne, ali poznatiji je kao Batman. Sve je počelo u svibnju 1939. Naslovnica 27. broja strip-magazina Detective Comics ponosno je predstavila novog junaka Batmana (izlazi i danas, dosad je izdano više od tisuću brojeva, a glavni strip je, naravno, i danas Batman). Obično se ističe samo Bob Kane koji ga je prvi nacrtao, ali jednako je zaslužan i scenarist Bill Finger.