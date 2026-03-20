FOTO Ovo je 10 filmova koji su Chucka Norrisa pretvorili u legendu akcijskog žanra
Filmski put Chucka Norrisa obilježila je spektakularna uloga u filmu "The Way of the Dragon" (Na zmajevom putu) iz 1972. godine. U ovom klasiku borilačkih vještina, Norris glumi Colta, američkog borca unajmljenog da eliminira lika kojeg tumači legendarni Bruce Lee. Njihov finalni okršaj u rimskom Koloseju smatra se jednom od najlegendarnijih scena borbe u povijesti kinematografije, a upravo je ta uloga, temeljena na fizičkoj pojavi i vještini, Norrisa lansirala na svjetsku scenu
Desetljeće kasnije, učvrstio je svoj status vodećeg akcijskog junaka filmom "Lone Wolf McQuade" iz 1983. U ovom modernom vesternu, Norris je utjelovio J.J. McQuadea, bradatog teksaškog rendžera koji ne poštuje pravila i radije radi sam. Film je savršeno spojio klasične vestern motive s akcijom osamdesetih, a lik beskompromisnog rendžera postao je toliko ikoničan da je poslužio kao izravna inspiracija za njegovu najpoznatiju televizijsku ulogu
Upravo je uloga rendžera Cordella Walkera obilježila devedesete, a 2005. se vratio u televizijskom filmu "Walker, Texas Ranger: Trial by Fire". Film je nastavio tamo gdje je popularna serija stala, ponovno prikazujući Walkera kao moralni kompas i nepobjedivog borca za pravdu. Iako je film zamišljen kao početak novog serijala, završio je šokantnim cliffhangerom koji nikada nije razriješen, no unatoč tome, uspješno je podsjetio publiku zašto su voljeli njegov lik
Svoju legendarnu reputaciju prigrlio je s dozom humora u filmu "The Expendables 2" iz 2012., gdje se pojavio u nezaboravnoj cameo ulozi. Njegov lik Booker pojavljuje se niotkuda kako bi spasio glavne junake, a scena u kojoj prepričava internetsku šalu o sebi i kobri postala je kultna. Ovim je nastupom potvrdio da je itekako svjestan svog mitskog statusa i prigrlio ga na oduševljenje publike
Iako je bio sinonim za akcijski žanr, Norris se nije bojao eksperimentirati, što dokazuje film "Silent Rage" iz 1982. U ovom neobičnom spoju akcije, horora i znanstvene fantastike, Norris glumi šerifa u malom gradu koji se mora suprotstaviti psihopatskom ubojici koji je nakon smrti oživljen u laboratoriju kao neuništivi stroj za ubijanje. Film se ističe mračnom atmosferom i elementima slasher horora, što ga čini jedinstvenim ostvarenjem u njegovoj filmografiji
Jedan od njegovih kritički najhvaljenijih filmova je "Code of Silence" iz 1985. godine. U ovom napetom i mračnom policijskom trileru smještenom u Chicago, Norris je pružio jednu od svojih najozbiljnijih i najslojevitijih izvedbi. Glumi Eddieja Cusacka, poštenog policajca koji se bori protiv mafije, ali i korupcije unutar vlastitih redova, kršeći nepisani "zakon šutnje". Film je pohvaljen zbog realističnog prikaza policijskog posla i Norrisove uvjerljive glume
Njegova dominacija osamdesetima bila je neupitna, ponajviše zahvaljujući suradnji sa studijem Cannon Films, a film koji ga je pretvorio u megazvijezdu bio je "Missing in Action" iz 1984. Priča o pukovniku Jamesu Braddocku, koji se vraća u Vijetnam kako bi spasio američke ratne zarobljenike, postala je ogroman komercijalni hit. Braddock je postao simbol američkog heroja koji uzima pravdu u svoje ruke, a film je savršeno pogodio duh vremena i iznjedrio dva nastavka
Prije toga, filmom "The Octagon" iz 1980., odao je počast svojim korijenima u borilačkim vještinama. U ovom kultnom klasiku, Norris glumi umirovljenog borca koji je prisiljen suočiti se s klanom nindža terorista koje je obučavao njegov polubrat. Film je bio ključan za popularizaciju nindži u zapadnjačkoj kinematografiji i ističe se inovativnim korištenjem unutarnjeg monologa glavnog lika
Na vrhuncu slave, 1986. godine snimio je "The Delta Force", visokobudžetni vojni spektakl koji je potvrdio njegov status globalne akcijske zvijezde. U filmu inspiriranom stvarnim događajima, Norris glumi uz legendu Leeja Marvina, predvodeći elitni odred američkih komandosa u misiji spašavanja talaca iz otetog zrakoplova. Film je bio prepun akcije i patriotskog naboja, predstavljajući Norrisa kao ultimativnog branitelja slobode
Iste godine pokazao je i svoju ležerniju stranu u filmu "Firewalker", laganoj akcijskoj avanturi u stilu Indiane Jonesa. U ovom filmu udružio se s dobitnikom Oscara Louisom Gossettom Jr., a njihov komični duo u potrazi za blagom pokazao je da se Norris odlično snalazi i u humorističnim ulogama. Film je publici ponudio rijetku priliku da ga vidi nasmijanog i opuštenog, što je bio osvježavajući odmak od njegovih uobičajenih stoičkih junaka