Večeras gledamo 'Nesanicu' - triler zbog kojeg je Pacino prestao spavati, a Williams postao jeziviji no ikad

U impresivnoj filmografiji Christophera Nolana, ispunjenoj monumentalnim djelima poput trilogije "Vitez tame", "Početka" ili "Međuzvjezdanog", jedan film često ostaje nepravedno u sjeni.

"Nesanica" (Insomnia) iz 2002. godine Nolanov je prvi veliki studijski projekt, svojevrsna ulaznica u prvu holivudsku ligu koja mu je kasnije osigurala redateljsku palicu za "Batman: Početak".

Iako je riječ o njegovu narativno najkonvencionalnijem filmu, bez inverzija vremena ili višeslojnih snova, on je esencijalni dio njegove autorske slagalice. To je jedini film u njegovoj karijeri za koji nije potpisan kao scenarist, ali njegov redateljski potpis je neizbrisiv. Kroz priču o krivnji, iscrpljenosti i moralnom kompromisu, Nolan je stvorio napet i atmosferičan psihološki triler koji gledatelja uvlači u klaustrofobični svijet vječnog dana i još vječnije grižnje savjesti.

Radnja nas vodi u Nightmute, izolirani gradić na Aljasci, mjesto gdje tijekom polarnog dana sunce nikada ne zalazi. U taj nadrealni krajolik stižu dvojica detektiva iz Los Angelesa, iskusni Will Dormer (Al Pacino) i njegov partner Hap Eckhart (Martin Donovan), kako bi pomogli lokalnoj policiji u rješavanju brutalnog ubojstva sedamnaestogodišnje djevojke. No, Dormer sa sobom ne donosi samo reputaciju vrhunskog istražitelja, već i teret interne istrage koja prijeti uništenjem njegove karijere. Ključni trenutak događa se tijekom potjere za osumnjičenikom kroz gustu, dezorijentirajuću maglu. U kaosu, Dormer slučajno pogađa i ubija vlastitog partnera. Umjesto da prizna istinu, on donosi sudbonosnu odluku, svaljuje krivnju na bjegunca i pokreće lavinu laži iz koje više nema povratka.

Ono što slijedi nije klasična potraga za ubojicom, već mučna psihološka igra mačke i miša. Ubojica, samozatajni pisac krimića Walter Finch (Robin Williams), jedini je svjedok pucnjave u magli. Umjesto da pobjegne, on kontaktira Dormera i započinje bolesno partnerstvo, ucjenjujući ga kako bi zajedno skovali priču koja će obojicu osloboditi krivnje. Dok se detektiv bori s vlastitom savješću, neprestana dnevna svjetlost postaje fizička manifestacija njegove unutarnje muke. Počinje patiti od teške nesanice koja mu pomućuje rasuđivanje, briše granicu između stvarnosti i halucinacija te ga gura sve dublje u moralni ponor. Svaki otkucaj sata bez sna, svaka zraka sunca koja prodire kroz hotelske zastore, postaje podsjetnik na njegov grijeh i opasnu vezu s čovjekom kojeg bi trebao uhititi.

Briljantnost filma leži u izvanrednim glumačkim izvedbama. Al Pacino pruža jednu od svojih najboljih uloga u kasnijoj fazi karijere, maestralno portretirajući fizičku i mentalnu iscrpljenost čovjeka na rubu. Njegov umor gotovo je opipljiv, a priča se da je tijekom snimanja doista pokušavao ne spavati kako bi što uvjerljivije dočarao stanje svog lika. S druge strane, Robin Williams je apsolutno otkriće u jednoj od svojih rijetkih uloga negativca. Potpuno suprotno od svojih komičnih uloga, Williams je ovdje zastrašujuće miran, proračunat i manipulativan. Njegov Finch nije karikaturalni zlikovac, već tihi, inteligentni čovjek čija zloba izvire iz banalne svakodnevice, što ga čini još jezivijim. Uz njih je i Hilary Swank kao mlada lokalna detektivka Ellie Burr, koja u Dormeru vidi idola, ali njezina oštroumnost polako razotkriva pukotine u njegovoj priči, stavljajući je pred vlastitu moralnu dilemu.

Iako je "Nesanica" remake hvaljenog istoimenog norveškog filma iz 1997. godine, Nolan je uspio stvoriti djelo koje stoji samostalno. Dok je originalni film bio mračniji u prikazu detektivovih prijestupa, američka verzija, prema scenariju Hillary Seitz, prilagođava priču holivudskoj publici, čineći Dormera kompleksnijim anti-junakom. Njegov je "izvorni grijeh" podmetanje dokaza kako bi osudio ubojicu djece, čin koji je proizašao iz izopačenog osjećaja za pravdu. Ta moralna dvosmislenost čini njegovu suradnju s Finchem još napetijom. Zanimljivo je da je i redatelj originala, Erik Skjoldbjærg, pohvalio Nolanovu verziju, nazvavši je "izvrsno izrađenim, pametnim filmom".

Sam Christopher Nolan u nekoliko je navrata izjavio kako smatra "Nesanicu" svojim najpodcjenjenijim filmom i da je iznimno ponosan na njega, ističući ga kao jedno od svojih najosobnijih iskustava zbog činjenice da je to bio njegov prvi susret s velikim filmskim zvijezdama i produkcijom. Snimanje na lokacijama u Britanskoj Kolumbiji, koje su vjerno dočarale Aljasku, bilo je ispunjeno izazovima, a scena potjere u magli zahtijevala je ogromne količine umjetne magle koja je stvarala autentičan osjećaj izgubljenosti. U kontrastu s mračnom atmosferom filma, Robin Williams je između scena zabavljao cijelu ekipu, dokazujući još jednom svoj nevjerojatan talent da se s lakoćom prebacuje iz najmračnijih likova u svoju prepoznatljivu, toplu osobnost. "Nesanica" je film koji zaslužuje biti ponovno otkriven; to je majstorski režiran triler koji pokazuje Nolana kako brusi svoj zanat, ali i nudi nezaboravan glumački dvoboj dvojice velikana u okruženju koje je jednako lijepo koliko i nemilosrdno.