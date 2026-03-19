glumac Mladen Barbarić

Preminuo je legendarni Pegula iz Velog Mista

Arhiva HRT
VL
Autor
vecernji.hr
19.03.2026.
u 15:56

U 73. godini života u svojoj Žrnovnici preminuo je glumac Mladen Barbarić, kojeg će generacije pamtiti po nenadmašnoj ulozi u kultnoj seriji "Velo misto". Iako ga je lik simpatičnog nesretnika vinuo u zvijezde, Barbarić je posljednje desetljeće proveo povučeno, daleko od svjetala pozornice, posvećen slikanju i obitelji

Napustio nas je glumac Mladen Barbarić, čovjek kojeg je životno obilježila uloga Pegule u legendarnom "Velom mistu" Miljenka Smoje i Joakima Marušića, izvijestila je Slobodna Dalmacija. Iako je od snimanja prošlo gotovo pola stoljeća, nadimak koji je tada stekao ostao mu je trajni potpis. Preminuo je u utorak, 19. ožujka u Žrnovnici, u 73. godini života.

Uloga praškog studenta i igrača Hajduka kojeg su neprestano pratili pehovi proslavila ga je, a najviše scena odigrao je uz nezaboravnu Zdravku Krstulović, koja je tumačila lik Violete. Iako je ostvario i druge zapažene uloge, poput onih u filmovima "Dvoboj za južnu prugu" i "Bila jednom ljubav jedna" te u seriji "Boško Buha", svi su ga pamtili upravo kao Pegulu. 

Njemu to, kako je govorio u rijetkim intervjuima, nikada nije smetalo. "Sve je to u redu i dio jedne dobro odigrane uloge koja se saživjela s narodom", rekao je jednom prilikom u intervjuu za Dalmacija Danas. Posebno je volio nogometne scene, jer i sam je bio strastveni navijač Hajduka.

Rođen je 1953. u Kičevu u Makedoniji, gdje mu je otac Vinko, rodom iz Žrnovnice, bio na službi. Obitelj se selila od Leskovca i Niša do Beograda, gdje je Mladen završio Fakultet dramskih umjetnosti. Upravo su ga tamo, u kazalištu u Novom Sadu, pronašli tvorci "Velog mista". I poslije "Velog mista" ponovno se posvetio daskama koje život znače, a posebno je bio ponosan na suradnju s Filipom Šovagovićem u predstavama poput "Cigle".

Kada je bio na vrhuncu popularnosti, Barbarić se postupno povukao iz javnog života. Živio je skromno, posvećen svojim drugim ljubavima, pisanju pjesama i slikarstvu. Sanjao je i o stalnom angažmanu u splitskom HNK, no ta mu se želja nikada nije ostvarila, što je u jednom od svojih posljednjih medijskih istupa opisao kao jednu od životnih nepravdi.

Bio je oženjen glumicom Sanjom Milosavljević koju je upoznao u "Velom mistu", a iza njega ostali su sin Vuk-Tadija i unuk Matija.  

Miljenko Smoje Pegula Mladen Barbarić TV film kazalište Velo misto

Komentara 6

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
16:34 19.03.2026.

Počivao u miru legendo.

barba_arba
barba_arba
16:11 19.03.2026.

počivao u miru Božijem.

cuvarkuca
cuvarkuca
16:16 19.03.2026.

Počivao u miru Pegula!

