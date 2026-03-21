FOTO/VIDEO Marijan Špoljar kolekciju slika skuplja već 50 godina, a tristotinjak radova sada je izložio u autosalonu
Izložba "Pet dana slikarstva" koja sadrži radove obitelji povjesničara umjetnosti Marijana Špoljara otvorena je u petak u koprivničkoj poslovnoj zoni, a na njoj je predstavljeno 300-ak radova među kojima su djela Hegedušića, Kožarića, Ivekovića, Picelja, Murtića i Baričevića
Kako je prilikom otvorenja objasnio Marijan Špoljar, riječ je o privatnoj obiteljskoj zbirci. Ona se bavi umjetnošću na različite načine, od galerije do grafičke produkcije koja je zadnjih 25 godina vjerojatno najjača u Hrvatskoj, rečeno je na otvorenju
Vlasnik zbirke objasnio je i razlog zbog kojeg je događaj priređen baš u koprivničkoj poslovnoj zoni, preciznije u bivšem autosalonu, a ne u galerijskom prostoru. “Namjera je demokratizacija umjetnosti koja se očituje kroz nastup u ovakvim prostorima koji su javni, otvoreni, nekonvencionalni, s principom koji od početka zastupamo. To znači da umjetnost mora biti prisutna svuda i mora biti dostupna svima“, poručio je Špoljar
Sam podnaslov izložbe „Od Hegedušića do Kožarića, od Ivekovića do Picelja, od Murtića do Barićevića, od naive do suvremenih autora" govori o vrijednosti izložene zbirke koju je moguće razgledati zaključno s 25. ožujkom