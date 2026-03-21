Večeras gledamo 'Zamjenu' - romantičnu komediju s Jennifer Aniston, koja ne zna da joj je najbolji prijatelj otac djeteta

21.03.2026.
u 15:26

Večeras na Prvom programu HRT-a u 20:15 ne propustite romantičnu komediju "Zamjena" koja na duhovit, ali i dirljiv način istražuje granice prijateljstva, ljubavi i modernog roditeljstva. U glavnim ulogama su Jennifer Aniston i Jason Bateman, čija kemija nosi cijeli film i postavlja pitanje što uistinu čini obitelj

"Zamjena" (The Switch) donosi priču o Kassie Larson (Jennifer Aniston), pametnoj i uspješnoj ženi iz New Yorka koja se bliži četrdesetoj i odlučuje da više ne želi čekati "onog pravog" kako bi postala majka. Unatoč snažnom protivljenju njezinog najboljeg prijatelja, neurotičnog i pomalo pesimističnog Wallyja Marsa (Jason Bateman), Kassie se odlučuje za umjetnu oplodnju uz pomoć donora.

Wally, koji je potajno zaljubljen u nju, teško prihvaća njezinu odluku, pogotovo kad ona kao savršenog donora odabere naočitog i šarmantnog Rolanda (Patrick Wilson). Ova odluka pokreće lavinu događaja koji će im zauvijek promijeniti živote, na način koji nitko od njih nije mogao ni zamisliti.

Vrhunac zapleta događa se na neobičnoj zabavi povodom oplodnje koju Kassie organizira za prijatelje. Shrvan i pomalo očajan, Wally se prepušta alkoholu i, u kombinaciji s "opuštajućom biljnom tabletom" koju mu daje prijateljica Debbie (Juliette Lewis), potpuno gubi kontrolu. U jednom trenutku, u kupaonici pronalazi čašicu s doniranim uzorkom i, u pijanom stanju, slučajno prolijeva njezin sadržaj. U panici, donosi iracionalnu odluku i zamjenjuje proliveni uzorak vlastitim. Zbog alkoholiziranosti, sljedećeg jutra se ničega ne sjeća, a Kassie uskoro objavljuje sretnu vijest o trudnoći i odluci da se preseli iz New Yorka kako bi dijete odgajala u mirnijem okruženju.

Radnja filma zatim preskače sedam godina unaprijed, kada se Kassie vraća u grad sa svojim sinom Sebastianom (Thomas Robinson), inteligentnim, ali jednako neurotičnim i hipohondriji sklonim dječakom. Wally je presretan zbog povratka najbolje prijateljice, no ubrzo počinje primjećivati nevjerojatne sličnosti između sebe i malenog Sebastiana, od zajedničkih strahova do identičnih gesta i pesimističnog pogleda na svijet. Sjećanja na pijanu noć polako se vraćaju i Wally shvaća šokantnu istinu - on je Sebastianov biološki otac. Ta spoznaja stavlja ga pred najveću dilemu života, treba li priznati što je učinio i time riskirati gubitak jedinog što mu je važno, prijateljstva s Kassie i odnosa s dječakom kojeg je zavolio kao vlastitog sina.

Iako je film u svojoj srži romantična komedija, on uspješno balansira između humora i iskrene drame. Kritičari su posebno pohvalili izvedbu Jasona Batemana, čiji lik prolazi kroz duboku transformaciju iz sebičnog hipohondra u brižnog oca. No, pravo srce filma leži u dirljivom i autentičnom odnosu koji se razvija između Wallyja i mladog Sebastiana. Njihove zajedničke scene, ispunjene duhovitim dijalozima i neočekivanom toplinom, kradu svaku scenu i pretvaraju film o neobičnom začeću u priču o neočekivanom očinstvu. Iako Jennifer Aniston pruža šarmantnu i prepoznatljivu izvedbu, mnogi se slažu da je ovo film koji u potpunosti pripada Batemenu.

Uz Aniston i Batemana, film krasi i sjajna sporedna glumačka postava. Jeff Goldblum briljira kao Wallyjev ekscentrični prijatelj i šef Leonard, koji služi kao njegov komični glas razuma, dok Juliette Lewis donosi svoj prepoznatljivi otkačeni šarm u ulozi Kassiejine najbolje prijateljice Debbie. Posebno treba istaknuti mladog Thomasa Robinsona, koji je kao Sebastian osvojio i publiku i kritiku svojom izvanrednom glumom i nevjerojatnom kemijom s Batemanom. Produkciju filma potpisuju producenti nagrađivanih hitova "Mala miss Amerike" i "Juno", što jamči kvalitetu i inteligentan pristup koji nadilazi klasične žanrovske okvire.

"Zamjena" je film koji je, unatoč mješovitim kritikama, postigao solidan komercijalni uspjeh, zaradivši gotovo 50 milijuna dolara na budžetu od 19 milijuna. Temeljen na kratkoj priči "Baster" Pulitzerom nagrađenog autora Jeffreyja Eugenidesa, film se usuđuje postaviti pitanja o tome što definira modernu obitelj. Je li to biologija, ljubav ili jednostavno prisutnost i podrška? Umjesto da ponudi jednostavne odgovore, "Zamjena" nudi toplu, duhovitu i ponekad gorko-slatku priču koja će vas nasmijati, ali i potaknuti na razmišljanje. Savršen je izbor za subotnju večer, nudeći priču koja je istovremeno i zabavna i emocionalno ispunjujuća.

kultura HTV1 romantična komedija jason bateman Jennifer Aniston film

'Bog neće pomoći' bit će prikazan na najvećem filmskom festivalu u Bugarskoj, a zatim i u Brazilu te Minneapolisu

Svjetsku premijeru film "Bog neće pomoći" imao je na 78. Filmskom festivalu u Locarnu, a glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom natjecateljskom programu. Regionalnu premijeru film je imao na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio Specijalnu nagradu za promicanje spolne ravnopravnosti

