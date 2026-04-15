Priče koje nas povezuju, slike koje pamtimo: Učenici i studenti izlažu radove inspirirane Marijom Jurić Zagorkom

Izložba "Priče koje nas povezuju, slike koje pamtimo", s radovima studenata i učenika nadahnutima Zagorkinim književnim opusom i poviješću zagrebačkog Gornjeg grada realiziranima u okviru istoimenog projekta, otvara se u srijedu u Knjižnici Marije Jurić Zagorke.

Radovi i kratke priče koje se predstavljaju na izložbi nastali su kao refleksije na teme projekta i rezultat su kreativnog procesa koji spaja vizualno izražavanje i narativ, otvarajući prostor za osobne refleksije i reinterpretaciju kulturne baštine u suvremenom kontekstu, ističe se u najavi izložbe.

Projekt provode Udruga Kulturtreger, Knjižnica Marije Jurić Zagorke i Učenički dom Marije Jambrišak, u suradnji s Centrom za ženske studije – Memorijalnim stanom Marije Jurić Zagorke i Hrvatskim fotosavezom, u sklopu programa Kultura i umjetnost u zajednici Grada Zagreba.

Kroz čitateljske klubove, šetnje, predavanja i radionice projekt okuplja različite generacije u dijeljenju znanja o povijesti borbe za ženska prava te otvara prostor za dijalog o suvremenim društvenim i književnim temama, povezujući priče i slike kroz povijesnu, društvenu i umjetničku perspektivu.

Kako mu je cilj stvoriti zajednicu koja se okuplja oko književne i kulturne ostavštine Marije Jurić Zagorke na čitateljskim klubovima čitaju se Zagorkina djela i djela suvremenih hrvatskih književnica, a rasprave se nadopunjuju gostovanjima književnica i predavanjima Centra za ženske studije.

Posebno mjesto zauzimaju šetnje po Gornjem gradu koje, uz pripovijedanje i dramske prizore, izvode povjesničarke, glumice i turističke vodičice okupljene oko Zagrebačkih gornjogradskih coprnica.

Kreativni vizualni dio projekta čine fotografske radionice s camerom obscurom gdje polaznici kroz eksperimentalnu fotografiju istražuju motive vezane uz čitane tekstove i povijest Gornjeg grada, a koje se naslanjaju na kadrove Marije Braut. Vodili su je Predrag Bosnar, Zlata Medak i Filip Bosnar iz Hrvatskog fotosaveza.

Na izložbi sudjeluju Hanna Čupić, Jani Ivanković, Katja Knezović, Ana Bosanac Kolić, Magdalena Ljubešić, Antonija Sunko, Maša Vlak, Mia Beljo, Josipa Cirkveni, Vlasta Cirkveni, Lana Ivanovski, Ivor Miletić, Tena Zenko Milović, Anika Očić, Marija Šulentić, Mia Špalj Vranjić; učenice iz Učeničkog doma Marije Jamberšak: Matija Bek, Ariana Božičević, Franka Križanić, Korana Markoš, Magdalena Matas, Nika Mejaški, Lucija Sabolić, Klara Skeleđić.