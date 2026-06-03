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Bliži se Slano Film Days

Zvjezdani popis je sve luđi! U Slano stižu i Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard

Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 11:20

Jedan od najistaknutijih američkih glumačko-autorskih parova i supružnika, u Slanom će sudjelovati u Filmskim razgovorima i publici predstaviti 'NEVJESTA!', novi film Maggie Gyllenhaal, u kojem jednu od uloga tumači i Peter Sarsgaard

Američke filmske zvijezde Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard ovogodišnji su gosti na Slano Film Days. Gyllenhaal i Sarsgaard, jedan od najistaknutijih američkih glumačko-autorskih parova i supružnika, u Slanom će sudjelovati u Filmskim razgovorima i publici predstaviti NEVJESTA!, novi film Maggie Gyllenhaal, u kojem jednu od uloga tumači i Peter Sarsgaard.

Nakon filma MRAČNA KĆI, njezina hvaljenog redateljskog prvijenca nagrađenog u Veneciji u kojem je Sarsgaard imao zapaženu ulogu, ponovno surađuju i u NEVJESTA!. Riječ je o američkoj gotičkoj romansi, inspiriranoj klasikom FRANKENSTEINOVA NEVJESTA iz 1935. Film, koji Gyllenhaal potpisuje kao scenaristica, redateljica i producentica, okuplja snažan glumački ansambl, predvođen s Jessie Buckley, dobitnicom Oscara za najbolju glavnu glumicu na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Akademije, te Christianom Baleom, Penélope Cruz, Annette Bening i Jakeom Gyllenhaalom.

Kao glumica, Gyllenhaal je obilježila posljednja dva desetljeća američkog nezavisnog i studijskog filma ulogama u filmovima kao što su TAJNICA, DONNIE DARKO i VITEZ TAME, dok joj je uloga u filmu LUDO SRCE donijela nominaciju za Oscara. Zlatni globus osvojila je za seriju ČASNA ŽENA, a njezina redateljska karijera započela je iznimno uspješnim filmom MRAČNA KĆI,koji je osvojio tri nominacije za Oscara te nagrade Independent Spirit Award, Gotham Award, Zlatnu Oselu u Veneciji, nagrade DGA i NYFCC, među brojnim priznanjima. Ove godine Gyllenhaal će predsjedati žirijem na Filmskom festivalu u Veneciji.    

Sarsgaard je publiku i kritiku osvojio još filmom DEČKI NE PLAČU, nakon čega je imao niz zapaženih uloga u američkom autorskom i studijskom filmu. Posebno priznanje donijela mu je suradnja s Michelom Francom na filmu SJEĆANJE, u kojem uz Jessicu Chastain igra glavnu ulogu i za koji je na Filmskom festivalu u Veneciji osvojio Volpi Cup za najboljeg glumca. Film je 2024. godine prikazan i u Slanom. Upravo će Michel Franco moderirati Filmski razgovor s Peterom Sarsgaardom, posvećen njegovoj karijeri i suradnjama s nekima od najvažnijih suvremenih autora i glumaca. Dugogodišnji prijatelj Slano Film Days, redatelj čiji su filmovi posljednjih godina redovit dio programa u Cannesu i Veneciji, Franco će sa Sarsgaardom razgovarati o nijansama glumačke izvedbe te načinima na koje prisutnost, napetost i kontrola nastaju kroz tišinu, ritam i suptilne odluke unutar lika.

Maggie Gyllenhaal u Slanom će sudjelovati u Filmskom razgovoru koji će moderirati legendarni direktor fotografije Michael Seresin, suradnik autora poput Alana Parkera i Davida Lyncha. Razgovarat će o promjeni uloga unutar filmskog stvaranja, kroz iskustva na filmovima pa sve do redateljskih projekata. Fokus razgovora bit će na tome kako se mijenja odnos prema glumcima kada se stane iza kamere te kako režija postaje proces temeljen na slušanju, preciznosti i povjerenju u izvedbu.

Slano Film Days održat će se u Slanom od 16. do 20. lipnja, a konačna lista gostiju i raspored filmskih projekcija bit će objavljeni do 10. lipnja. Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.

Ključne riječi
Maggie Gyllenhaal Slano Film Days

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