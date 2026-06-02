FOTO Pogledajte velebno zdanje koje Pipunić gradi u Čepinu: Predstavljena koncertna dvorana Eve

Koncertna dvorana Eve predstavljena je u Čepinu, selu kraj Osijeka, a svoja će vrata otvoriti u ožujku iduće godine. Riječ je o investiciji Marka Pipunića, osnivača i predsjednika uprave 'Žito grupe', a koju on financira vlastitim novcem. Impresivno zdanje nalazi se u Ulici Ovčara u Čepinu, između pršutane Dobro i luksuznog hotela Materra, koji su u sastavu Žito Grupe. Nekoliko stotina metara dalje je i poznati restoran Crna svinja. Riječ je o projektu investitora Marka Pipunića koji je razvijen u suradnji sa svjetski priznatim arhitektonskim studijem BIG – Bjarke Ingels Group, te se vjeruje kako će ovo biti novi prostor susreta kulture, glazbe, arhitekture i suvremenih iskustava.

- Teško je u nekoliko minuta objasniti i približiti svoju ideju. Možda ćete za devet mjeseci, kada zajedno sa mnom dođete podijeliti ugodu slušanja glazbe u ovom prostoru, znati više. Možda ću i ja tada znati bolje i jednostavnije dati odgovor. No reći ću ukratko kako, iz mog iskustva, nastaju projekti. Svaki dan jedan čovjek na ovom svijetu ima neku ideju. Od ideje do njezina završetka dug je put. Ideja negdje nastane, ali pokušat ću skratiti. Htio sam, kao što sam već rekao, oplemeniti i obilježiti vrijeme i prostor u kojem živim, na način koji spaja, koji nema granice međuljudskih odnosa, koji širi ljubav i ugodu, i koji ne razdvaja ljude. Po mom doživljaju i razumijevanju, to su glazba i kultura. Da bi nešto bilo na svjetskoj karti arhitekture i na svjetskoj karti glazbe, opet kažem, to je moj doživljaj i moje razumijevanje, da se ne naljute drugi arhitekti i moji prijatelji koji su ovdje, htio sam to obilježiti nečim što će sutra biti prepoznato na svjetskoj karti arhitekture i glazbe. Mi Hrvati, odnosno ljudi koji žive na ovim prostorima, kao i Bosanci, nismo inferioran narod. Jednostavno, nismo uvijek imali priliku u životu pokazati sva svoja znanja i kreacije koje imamo. Zato sam odlučio da, ako želimo nešto postaviti na svjetsku kartu, moramo angažirati živućeg arhitekta koji se već dokazao, kako bi taj projekt sutra ondje i pripadao - pojasnio je svoju ideju o gradnji koncertne dvorane usred slavonskih polja Marko Pipunić.

FOTO Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije

Do arhitekta Bjarke Ingelsa došao je, kaže, preko prijateljice. - Njegovo ime bilo je jedno od pet ili šest imena uspješnih arhitekata, prema određenim kriterijima, i rekao sam: „Hajdemo pokušati.“ A onda se dogodio klik. Dogodilo se da je on razumio, na mom savršenom hrvatskom jeziku, što ja želim. Zapravo, više mislim da me osjetio, da je više čitao iz pogleda i mahanja rukama nego iz riječi koje je Josipa prevodila. I kada se energije poklope, kada se poklope mozgovi, kada arhitekt razumije što investitor želi, obično nastaju dobri projekti. Mislim da smo u tome uspjeli. Zapravo, uvjeren sam u to, a konačan rezultat ćemo tek vidjeti - dodao je Pipunić. Objasnio je i kako je došao do ideje za izgled dvorane, a koju je onda danski arhitekt pretočio u djelo.

- Mi živimo u Slavoniji i zemlja je ono što nas hrani, obilježava i daje nam dodanu vrijednost. Ona proizvodi pšenicu i žito. Žito hrani stoku, stoka hrani ljude, i sve blagodati koje konzumiramo na ovim prostorima najvećim su dijelom došle iz te zemlje. Zato sam htio da taj naš objekt simbolizira rast iz zemlje. Sada to izgleda kao nešto što se grana u rukama, ali Bjarke i njegov tim puno su bolje znali realizirati svoju ideju i pretočiti je u stvarnost. Tome ćemo se zajedno diviti za nekih devet mjeseci - kazao je Pipunić.

Za impresivan dizajn dvorane odgovoran je poznati nagrađivani arhitekt Bjarke Ingels iz Danske, a koji je u Čepin stigao iz svog ureda u New Yorku.

- Prošlo je jedva dvije godine otkako sam primio Markov poziv. Hrvatsku sam, naravno, poznavao i od ranije, još iz djetinjstva, kada sam s obitelji, kao petogodišnjak ili šestogodišnjak, ljetovao na hrvatskoj obali, u tadašnjoj Jugoslaviji. No ovoga puta, kada sam stigao u Zagreb i kada je automobil krenuo prema unutrašnjosti, a ne prema moru, krajolik mi je odjednom postao iznenađujuće poznat. Podsjetio me na moju rodnu Dansku. Danska je zemlja prekrivena poljoprivrednim poljima i nema planina. Upravo zato sam, dolaskom u slavonska polja i taj izrazito horizontalan krajolik, osjetio snažnu bliskost s prostorom. Tada sam upoznao Marka, koji je imao gotovo utopijsku ambiciju stvoriti kulturno odredište, ne samo za Slavoniju ili Hrvatsku, nego za cijelu regiju, a možda i za svijet. Iz te je ideje nastao svojevrstan paradoks: stvoriti znamenitost usred otvorenih polja. Zamišljali smo horizont koji se iznenada uzdiže u dvije siluete, dva prostora posvećena glazbi. Unutar zgrade nalazi se velika koncertna dvorana, a uz nju i manja dvorana koja se može koristiti za konferencije, izložbe i druge događaje - rekao je na predstavljanju dvorane arhitekt Bjarke Ingels.

- Pročelja obložena hrvatskim vapnencem zamišljena su tako da se stapaju s prirodom kroz sva godišnja doba. Zgrada je smještena u postojeći prostor, uz proizvodni kampus, ali u konačnoj viziji koncertna dvorana postaje njegovo središte, povezana s prostorima za koncerte i događanja na otvorenom, a istodobno otvorena prema širokom pogledu na horizont. U unutrašnjosti se nalazi velika dvorana namijenjena simfonijskoj glazbi, elektroničkoj glazbi, pojačanoj glazbi i rock koncertima, kao i manja dvorana. Uz njih su smješteni svi prateći sadržaji: foyer s prostorima okupljanja za obje dvorane, prostori za umjetnike, garderobe, VIP prostori i ostale funkcije potrebne za rad koncertne kuće. Na vrhu zgrade nalazi se krovni prostor, zamišljen kao bar i restoran, s impresivnim krovnim vrtom koji gleda prema horizontu. Tako je iz jednostavne ideje nastao glavni arhitektonski koncept: uzdizanje glazbe iz horizontalnog krajolika, u arhitekturi koja se prirodno i nenametljivo stapa s okolinom - pojasnio je Bjarke Ingels.