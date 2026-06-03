Ovog ljeta maknite se od gradske vreve i predahnite u Lapidariju, zelenoj oazi u srcu Zagreba

Arheološki muzej u Zagrebu otvara vrata svog Lapidarija građanima i posjetiteljima povodom obilježavanja 180 godina djelovanja kroz Predah u Lapidariju. Projekt u fokus stavlja zelenu oazu u centru grada koja će tijekom ljeta i dio jeseni biti namijenjena odmoru, susretima i svakodnevnom usporavanju. Ključni dio programa se održava od 9. do 18. lipnja, a nakon otvorenja građani će u prostoru moći svakodnevno predahnuti sve do 15. listopada.

Predah u Lapidariju nastao je iz želje da se građane podsjeti kako i u samom centru Zagreba postoji prostor tišine, hlada i zelenila – mjesto na kojem mogu zastati usred dana, sjesti na travu, pročitati nekoliko stranica knjige, popiti kavu za van ili se jednostavno na trenutak odmaknuti od gradske vreve. Lapidarij tako postaje otvoreni dnevni boravak grada, dostupan svima.

“Nakon 180 godina postojanja, došlo je vrijeme da se zahvalimo svim našim posjetiteljima - ne samo riječima, nego i prostorom. Lapidarij našeg Muzeja tako postaje mjesto za vas, naše sugrađane. Mjesto za vaš predah”, poručila je voditeljica projekta i kustosica Arheološkog Muzeja u Zagrebu, Ana Solter.

Otvorenje programa proći će u znaku glazbe uz koncert elektro trojca Ki Klop, a tijekom devet dana predaha, posjetitelji će osim opuštenog boravka u zelenoj oazi moći sudjelovati i u brojnim susretima za sve generacije, raznim aktivnostima i radionicama. Program uključuje jutarnji yoga sat koji poziva na usporavanje i povezivanje sa sobom i prostorom Lapidarija. Održat će se i nekoliko radionica za djecu, među njima i radionica izrade modela pčela kroz koju djeca uče o važnosti oprašivača.

No poziv za radionice otvoren je i za odrasle pa će svi zainteresirani kroz radionicu prirodnog bojadisanja pod vodstvom nastavnika i studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta istraživati biljna bojila i osmisliti prapovijesnu odjeću inspiriranu prirodom i baštinom. Program donosi i sadržaj za ljubitelje povijesti: kroz radionicu Antički rituali ljepote i slavlja otkrivamo zanimljivosti iz svakodnevice antičkog svijeta – od biljaka koje su Rimljani koristili u njezi i liječenju do simbolike lovora kao znaka pobjede. Uz navedeno, posjetitelje očekuju i brojni drugi sadržaji tijekom trajanja projekta.

Cjelokupan program i satnica radionica dostupni su na stranicama Arheološkog Muzeja u Zagrebu. Za sve radionice, zbog ograničenog broja sudionika, obavezna je prethodna prijava na mail adresu predah@amz.hr. Radionice se ne naplaćuju.

Lapidarij je za ovu prigodu uz stručnu pomoć Werft ureda za krajobraznu arhitekturu privremeno pretvoren u mjesto odmora, susreta s prirodom i predaha od gradske vreve. Inspiriran antičkim vrtovima, ovaj prostor poziva vas da zastanete, usporite i provedete trenutak u hladu među biljkama i kamenim spomenicima prošlosti. Posebna pažnja posvećena je odabiru biljnih vrsta koje obogaćuju gradski zeleni fond, ali i privlače oprašivače poput pčela i leptira, čija je uloga ključna za očuvanje bioraznolikosti i zdravlja urbanih ekosustava. Važnu temu oprašivača obradit će i panel Uvertira 18. lipnja, na završnoj večeri programa, u razgovoru s dr. sc. Anom Ješovnik s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Josipom Popčevićem, uzgajivačem solitarnih pčela za oprašivanje te dizajnericom vrtova i pejzažne arhitekture Kristijanom Vučetić.

Predah u Lapidariju zamišljen je kao dar grada građanima i posjetiteljima – tiha, osjenčana i ozelenjena oaza u centru Zagreba namijenjena čitanju, razgovoru, odmoru i svakodnevnom usporavanju.

U vremenu ubrzanog ritma i prenapučenih gradskih sadržaja, potreba za prostorima odmora, tišine i kvalitetnog boravka postaje sve važnija. Upravo zato Predah u Lapidariju aktivira povijesni prostor na nov način, donosi zelenilo i wellbeing u centar grada, okuplja zajednicu kroz nenametljiv sadržaj. Projekt podržavaju Grad Zagreb i Turistička zajednica grada Zagreba.

Više informacija i novosti o programu dostupno je na službenom Instagram kanalu Predaha u Lapidariju.