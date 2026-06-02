Priča o nacistima na Tibetu, izbijeljenim junacima i filmu koji je postao kultni klasik unatoč svemu

Kada je 2003. godine stigao u kina, "Zaštitnik" ("Bulletproof Monk"), koji se večeras prikazuje na HRT2, obećavao je mnogo: spoj istočnjačke mistike i borilačkih vještina s američkim humorom i produkcijskim vrijednostima.

Priča o bezimenom tibetanskom redovniku (Chow Yun-Fat) koji šezdeset godina čuva drevni svitak s tajnom vječne mladosti i moći te u modernoj Americi traži svog nasljednika u liku sitnog džeparoša Kara (Seann William Scott), zvučala je kao siguran recept za zabavu. Film je ponudio spektakularne "wire-fu" scene, duhovite dosjetke i neobičnu kemiju između dvojice glavnih glumaca. No, ispod površine jednostavne akcijske komedije krije se fascinantna priča o produkcijskim kompromisima, kontroverznim odlukama i spletu okolnosti koje su ovaj film učinile jednim od najzanimljivijih neuspjeha ranih 2000-ih, a koji i danas, dvadeset godina kasnije, pronalazi svoju publiku.

Iako film nosi naziv istoimenog stripa koji su stvorili Brett Lewis i Michael Avon Oeming, riječ "adaptacija" ovdje je vrlo rastezljiv pojam. Producenti su, prema vlastitom priznanju, bili prvenstveno zainteresirani za zvučni naslov "Bulletproof Monk". Kada je legendarni Chow Yun-Fat izrazio želju da glumi takav lik, studio MGM otkupio je prava i krenuo u stvaranje filma koji s originalnim materijalom dijeli tek osnovnu premisu. Najveća i danas najproblematičnija promjena odnosi se na glavne likove. U stripu su, naime, svi ključni likovi, uključujući i protagonistovog štićenika Kara te heroinu Jade, bili azijskog podrijetla. U filmu su te uloge pripale bijelim glumcima, Seannu Williamu Scottu i Jaime King, što je potez koji bi u današnjoj klimi izazvao golem skandal i vjerojatno zaustavio produkciju. Tada, početkom stoljeća, takvo "izbjeljivanje" (whitewashing) prošlo je gotovo nezapaženo. Scenaristi su također u potpunosti izmijenili negativce; umjesto kineskih zločinaca iz stripa, u filmu se redovnik suočava s nacistima i njihovim potomcima, što je radnju odvelo u potpuno bizarnom, ali i pamtljivom smjeru.

Jedna od najzanimljivijih tajni produkcije jest činjenica da, iako se radnja odvija na Tibetu i u New Yorku, nijedan kadar nije snimljen na tim lokacijama. Cjelokupna produkcija, od snježnih vrhova Himalaje do urbanih ulica američke metropole, odvijala se u Kanadi, ponajviše u Torontu i Hamiltonu. No, priča o lažnom New Yorku ima dublju pozadinu. Film je sniman tijekom 2001. godine i originalno je bio smješten u Veliku Jabuku. Međutim, nakon terorističkih napada 11. rujna, producenti su smatrali da bi bilo neukusno i problematično prikazivati scene pucnjave i napada na ulicama New Yorka. Stoga su u postprodukciji digitalno uklonjene sve reference na grad, od registarskih oznaka do prepoznatljivih vizura, stvarajući tako generički, bezimeni grad koji je mnoge gledatelje ostavio zbunjenima. Ta je odluka, donesena iz osjetljivosti, filmu dala pomalo dezorijentirajući i surealan osjećaj.

Upravo je ta surealnost ono što definira "Zaštitnika". Kritičari su se posebno okomili na apsurdnost zapleta, u kojem je glavni negativac ostarjeli nacistički časnik Strucker, a njegovu potragu za svitkom nastavlja njegova unuka Nina, koja, u vrhuncu ironije, vodi Muzej tolerancije kao paravan za svoje operacije. Filozofija koju redovnik prenosi svom učeniku svodi se na paradokse poput slavnog pitanja zašto hrenovke dolaze u pakiranju od deset komada, a peciva u pakiranju od osam. Kritičari su film opisali kao "Crouching Tiger, Hidden Dragon za publiku Američke pite" i zamjerali mu da jeftino kopira stil i scene iz tadašnjeg megahita "The Matrix", uključujući borbe na krovovima protiv helikoptera i ljude u crnim odijelima.

S budžetom od 52 milijuna dolara, film je na svjetskim blagajnama zaradio tek 37,7 milijuna, postavši tako komercijalni promašaj. Kritike su bile brutalne. Na stranici Rotten Tomatoes drži poražavajući rejting od 23 posto, uz konsenzus da je "časna akcijska zvijezda Chow Yun-Fat jedina svijetla točka". Ugledni Roger Ebert dao mu je dvije od četiri zvjezdice, napisavši kako su scene borbi, s iznimkom impresivne uvodne sekvence na visećem mostu, razočaravajuće i neinventivne. Mnogi su isticali da je priča zbrkana, humor infantilan, a specijalni efekti često na razini loših videoigara. Redatelju Paulu Hunteru, koji je dotad gradio uspješnu karijeru režirajući glazbene spotove za zvijezde poput Mariah Carey i Jay-Z-ja, ovo je bio prvi i jedini dugometražni film, što sugerira da je iskustvo vjerojatno bilo toliko loše da je odustao od daljnje filmske karijere.

Pa ipak, unatoč svim manama, "Zaštitnik" je pronašao put do srca publike. Gledatelji su mu, prema anketi CinemaScorea, dali solidnu ocjenu "B", a s godinama je stekao kultni status filma koji je "toliko loš da je zapravo dobar". Njegova nepretencioznost, simpatična glupavost i očita želja da bude samo zabavan pretvorili su ga u omiljeni izbor za opuštenu filmsku večer. Kemija između staloženog i mudrog Chow Yun-Fata i luckastog Seanna Williama Scotta nosi čitav film, a njihova interakcija nudi iskrene trenutke smijeha. Ako niste raspoloženi za remek-djelo, već za laganu i neobaveznu akciju s dozom fantastike i humora koji ne vrijeđa inteligenciju, ali je ni ne izaziva previše, "Zaštitnik" je idealan odabir. To je film koji je svjestan svoje blesavosti i upravo u tome leži njegov trajni šarm.