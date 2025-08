Komentirao bitku na Sutjesci, pa mu ubrzo stigao odgovor poznatog nakladnika: 'Za prestanak naplate...'

Ispod objave o knjizi "Bitka na Sutjesci" čitatelj je komentirao: "To je bajka za malu djecu, je*ala vas bitka na Sutjesci", no nakladnik mi je ubrzo odgovorio. "Poštovani korisniče, pisanje komentara na ovom postu košta 5€. Do sad ste potrošili 10€. Sva sredstva biti će uplaćena za obnovu spomenika NOB-e. Zahvaljujemo na doprinosu. Za prestanak naplate pošaljite poruku STOP NAPLATA", poručili su